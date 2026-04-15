TikTok powalczy w Polsce z Allegro. Tak - TikTok

Granica między oglądaniem a kupowaniem właśnie się zaciera. TikTok jest o krok od uruchomienia sklepu w Polsce.

Malwina Kuśmierek
TikTok pracuje nad TikTok Shop w Polsce
Piekło właśnie zamarzło. Ledwie dzień po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Lidl chce zostać operatorem komórkowym, docierają do nas informacje, że TikTok rzuca wyzwanie Allegro. Wcześniej zapowiadany TikTok Shop zdaje się być na ostatniej prostej do otwarcia w Polsce.

TikTok w pocie czoła przygotowuje premierę TikTok Shop w Polsce

TikTok Shop to platforma sprzedażowa będąca częścią popularnej aplikacji TikTok. Model sprzedaży w TikTok Shop opiera się na "social commerce", czyli sprzedaży produktów polecanych przez samych użytkowników serwisu. W tym przypadku jest to oczywiście polecanie poprzez filmiki, na których skromnie (lub nie) można wspomnieć o danym produkcie, załączyć do niego link, a następnie otrzymać małą gratyfikację pieniężną za każdy dokonany zakup.

Przykład zakupu w TikTok Shop: od odkrycia produktu poprzez filmik na TikToku, poprzez zapoznanie się z nim na stronie w TikTok Shop, kończąc na finalizacji zakupu

Produkty sprzedawane na TikTok Shop nie muszą pochodzić bezpośrednio od twórców. Sprzedawcą w TikTok Shop może być zarówno sam influencer, reklamujący stworzony przez siebie produkt, jak i zewnętrzna firma, np. marka kosmetyków, która umawia się z tiktokerami na płatną współpracę i linkowanie do swojego sklepu w TikTok Shop.

TikTok Shop oficjalnie zadebiutował pod koniec 2022 r., ale początkowo tylko na wybranych rynkach - w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz kilku krajach Azji Południowej. Później przyszedł czas na ekspansję w Europie, obejmującą Iralndię i Hiszpanię, a w ubiegłym roku dostęp do sklepu otrzymali użytkownicy z Niemiec, Włoch i Francji.

Jak się okazuje teraz przyszła pora na Polskę i kraje Beneluksu

O tym dowiadujemy się z serwisu Ecommerce News Europe, którego redaktorzy zauważyli oferty pracy na stanowiska "Menedżer ds. gotowości strategicznej w e-commerce / analityk – TikTok Shop". Choć oferty pracy dotyczą biura w Londynie, to wspomina się w nich wprost o "skupieniu na Polsce, Holandii, Belgii oraz krajach Skandynawii".

Natomiast dziś rano na jeden z naszych redakcyjnych smartfonów dotarło powiadomienie z aplikacji TikTok informujące o spodziewanym starcie TikTok Shop w Polsce. Kliknięcie w powiadomienie nie zdradza nowych informacji, a jedynie przekierowuje do specjalnego formularza.

Powiadomienie na jednym z naszych smartfonów

To z kolei pokrywa się z zeszłorocznymi doniesieniami jakoby TikTok planował ekspansję TikTok Shop na polski rynek "w pierwszej połowie 2026 r.".

Choć możemy powiedzieć z całym przekonaniem, że TikTok Shop w Polsce jest już na ostatniej prostej, to jest to jedyna informacja, jakiej jesteśmy pewni. TikTok oficjalnie nie przekazał żadnych informacji dotyczących daty startu platformy sprzedażowej, warunków jakie będą obowiązywać sprzedawców produktów i twórców je reklamujących, ani także tego, czy na platformie będą dostępne uwielbiane przez Polaków BLIK i dostawy paczkomatami InPost.

Jednak jeżeli ten scenariusz się ziści, a warunki współpracy nie będą złe, Allegro i Amazon.pl będą mieli twardy orzech do zgryzienia.

Malwina Kuśmierek
15.04.2026 09:32
TikTok powalczy w Polsce z Allegro. Tak - TikTok
