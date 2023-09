TikTok uruchomił sklep. Włączasz apkę, a tam chiński bazarek, podróbki, mydło i powidło

Według doniesień Bloomberga, TikTok wprowadził swoją platformę Shop dla niektórych użytkowników rezydujących w Stanach Zjednoczonych. Cel platformy jest ambitny - chcą osiągnąć 20 mld dol. w sprzedaży. Tylko w tym roku.



Jak zamierzają to wykonać? Poprzez umożliwienie sprzedaży różnych produktów na swojej platformie, nawet tych najbardziej specyficznych. Wszystko to w celu "łączenia ludzi o niszowych zainteresowaniach".



TikTok Shop znajduje się tuż obok naszego głównego feedu, pomiędzy kontentem twórców, których obserwujemy, a stroną For You. Dostęp do niego jest bardzo łatwy i natychmiastowy, wystarczy jeden klik - więc przypadkowo można w nim znaleźć się bardzo szybko.