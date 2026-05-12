Wjechał Narwal Flow 2. Robot tak cienki, że mieści się w szafie, ale za ładny, by tam zostać

Roboty sprzątające to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii na rynku elektroniki użytkowej i co rusz pojawiają się w nich innowacje faktycznie ułatwiające życie. Jedną z marek, która ma takowe w ofercie i stale zaskakuje unikalnymi rozwiązaniami, jest mający dekadę doświadczenia w branży Narwal.

Na naszym rynku firma Narwal pojawiła się rok temu, a teraz, z okazji swoich 10 urodzin i po roku obecności w Polsce, wprowadza do oferty zupełnie nowy sprzęt, którym jest Narwal Flow 2. Jest on bezpośrednim następcą testowanego przez nas pół roku temu modelu Narwal Flow z przesuwaną na boki taśmą mopującą.

Co potrafi Narwal Flow 2?

Nowy robot nazwany Narwal Flow 2 został zaprezentowany w Warszawie podczas konferencji prasowej firmy będącej jednym z pięciu największych producentów odkurzaczy w skali globalnej, gdzie mogliśmy podziwiać go w praktyce. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tu do czynienia z zupełnie nowym sprzętem.

Narwal Flow 2 dostał przeprojektowaną stację dokującą o industrialnym designie, która jest niezwykle smukła. Dzięki temu, iż w tym przypadku mamy do czynienia z bazą o szerokości zbliżonej do gołego robota, będzie dużo łatwiej zmieścić ją w mieszkaniu - czy to we wnęce za szafą, koszem na brudne ubrania itd.

Atrakcyjny wygląd stacji dokującej do robota Narwal Flow 2 to przy tym spora zaleta tego modelu, bo tak naprawdę upychać jej gdzieś w kącie… nie musimy. Spokojnie może stanąć w eksponowanym miejscu w salonie. Jej front został pokryty elegancką i gładką taflą szkła, które rozprasza światło.

Na dole stacji dokującej, do której jeszcze wrócę, zamontowano listwę LED, która świecąc na różne kolorami sygnalizuje nam, jakie zadanie robot obecnie wykonuje, czy włączony jest obecnie tryb nocny, czy prowadzimy w danej chwili konwersację z asystentem głosowym itd. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie.

Narwal Flow 2 - unikalne funkcje

Nowego robota odkurzająco-mopującego projektowano tak, aby radził sobie z nawigacją po każdym domu lub mieszkaniu niezależnie od tego, na jakie przeszkody natrafi. Odpowiadają za to autonomiczny system NarMind Pro 2.0 oraz system omijania przeszkód TwinAI Dodge 2.0 mający do dyspozycji podwójne kamery RGB o kącie widzenia 360 st. i rozdzielczości Full HD.

Za analizowanie otoczenia z użyciem mapowania 3D True View odpowiada sztuczna inteligencja, która zapewnia dokładność na poziomie 5 mm. Urządzenie korzysta z modelu wizyjnego VLM OmniVision, dzięki czemu może rozpoznawać nieograniczoną liczbę obiektów - jeśli napotka przeszkodę, której nie zna, to wtedy zacznie posiłkować się chmurą.

Narwal Flow 2 lubi i dzieci, i zwierzaki.

A co jeszcze potrafi Narwal Flow 2? Robot dostał tryb wykrywania dzieci, a jeśli zorientuje się, że nasza pociecha akurat się bawi, przełączy się w tryb cichy redukując hałas. Do rodzica wyśle również powiadomienie przypominające o konieczności sprzątnięcia zabawek. Odkurzacz rozpozna również samodzielnie łóżeczko dziecięce, by w bezpieczny sposób obok niego jeździć.

Nie zabrakło również w oprogramowaniu mechanizmów zakodowanych z myślą o naszych futrzakach. Robot ma system dynamicznego omijania pupili i w inteligentny sposób sprząta strefy zwierzaków, w tym np. okolice misek lub kuwety. Ciekawymi dodatkami są funkcja odnajdywania zwierzaka, śledzenie go na mapie i wchodzenie z nim w zdalną interakcję, gdy przebywamy poza domem.

Narwal Flow 2 - specyfikacja

Narwal Flow 2 został wyposażono w ogromny akumulator o pojemności 7000 mAh zapewniający wydajność rzędu 99 Wh ładujący się krócej niż w przypadku poprzednika. Rozwiązanie o nazwie NavoPower AI samo inteligentnie dobiera parametry ładowania, by dbać o kondycję ogniwa zasilającego. Zamontowano w urządzeniu silnik Turbo Power zapewniają z kolei siłę ssania na poziomie aż 31 tys. Pa.

Dzięki ogromnej mocy urządzenie usuwa nie tylko kurz i włosy z powierzchni podłóg, ale też brud ze szczelin pomiędzy deskami, piasek z dywanów, wykładzin oraz mat oraz wszelkie zabrudzenia po zwierzętach. Podczas odkurzania odkurzacz czyści zaś całą powierzchnię mieszkania, a robi to wydajnie za sprawą toru czyszczenia o szerokości 26,6 cm. Radzi sobie też z narożnikami i innymi trudno dostępnymi miejscami.

Dla osób, które mają w domu wspomniane wyżej dywany, maty albo wykładziny, istotna będzie technologia Carpet Focus zapewniająca 90 proc. skuteczności zbierania nieczystości za sprawą zwiększonej w tym trybie dwukrotnie siły ssącej. Podczas odkurzania tego typu powierzchni mop jest oczywiście automatycznie unoszony na wysokość do 12 mm, aby uniknąć ryzyka zamoczenia ich. System mopujący o nazwie Flow Wash jest tu zaś tu niezwykle istotny.

Narwal Flow 2 w końcu nie tylko odkurza, ale i myje podłogi i robi to rolującym się mopem odpornym na plątanie się włosów (jego obwód zwiększony został do 19 cm). Wbudowany skrobak na bieżąco usuwa zabrudzenia z jego powierzchni podczas pracy, a dysza ma konstrukcję zapobiegającą zapychaniu się jej. W przeciwieństwie do prostych mopów obrotowych nie zostawia smug, bo korzysta z gorącej wody (60 st. C), której nadmiar wchłania tkanina.

Narwal Flow 2 czyści zarówno mieszkanie, jak i samego siebie.

Niezwykle istotne w robotach z funkcją mopowania jest to, by te same się czyściły. W przypadku modelu Narwal Flow 2 mop jest myty po zakończeniu pracy wodą o temperaturze do 100 st. C, a temperaturę dobiera do poziomu zabrudzenia inteligentny, adaptacyjny system. Na koniec mop suszony jest gorącym powietrzem o temperaturze 60 st. C. co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Narwal podaje, że projektując ten model stawiał na bezobsługową eksploatację, a pojemnik na kurz i inne zanieczyszczenia w stacji dokującej ma na tyle dużą pojemność, abyśmy opróżniali go raz na 120 dni. Do tego zamontowano w niej automatyczny dozownik detergentu. Co mnie niezwykle cieszy, ma też funkcję czyszczenia pojemnika na brudną wodę.

Narwal Flow 2 ma kolegów

Oprócz odkurzacza automatycznego z funkcją mopowania w ofercie marki Narwal pojawiły się również inne nowe sprzęty. Jednym z nich jest odkurzacz bezprzewodowy Narwal V50 Cube z podwójnym akumulatorem zapewniającym do 180 min. czasu pracy oraz stacją dokującą automatycznie opróżniającą zbiornik na zanieczyszczenia. Pozwala to na 100 dni sprzątania bez myślenia o usuwaniu zawartości wbudowanego w nią pojemnika.

Narwal V50 Cube cechuje się wyjątkowo lekką konstrukcją, gdyż urządzenie waży jedynie 1,4 kg. Do tego wyposażone zostało w ergonomiczną, teleskopową rurę, więc spodoba się domownikom różniących się od siebie znacznie wzrostem. W sprzątaniu pomaga sztuczna inteligencja w postaci AI Dirtsense, system zapobiegający plątaniu włosów oraz LED doświetlający na zielono podłogę, aby nie przegapić drobin kurzu.

W ofercie jest również odkurzacz bezprzewodowy Narwal V50. W tym przypadku w zestawie jest pojedynczy akumulator i nie ma w nim stacji dokującej, ale urządzenie będzie rzecz jasna sprzedawane w znacznie bardziej atrakcyjnej cenie. Ofertę marki na pierwszą połowę 2026 r. domykają zaś dwa ciekawe sprzęty do czyszczenia kanap, materacy i tapicerek oraz do ich sterylizacji UVC. Są nimi Narwal U50 i Narwal U50 Pro.

W przypadku bazowego modelu, którym jest Narwal U50, mamy do czynienia z silnikiem o mocy 450 W generującym siłą ssącą na poziomie 15 tys. Pa, metalowym wałkiem obracającym się z prędkością aż 65 tys. obr./min. do generowania wibracji oraz panelem grzewczym o powierzchni 93 cm ^2. Narwal U50 Pro dodaje do tego opcję pracy w trybie bezprzewodowym i ma nieco większą siłę ssącą, czyli na poziomie 16 tys. Pa.

A ile za nowe sprzęty marki Narwal trzeba zapłacić i co z promocją na start?

Narwal Flow 2 został wyceniony na 5099 zł, podczas gdy Narwal Flow 2 w wersji Compact Dockkosztuje katalogowo 5799 zł. W ramach oferty premierowej będzie można oba te produkty nabyć jednak taniej o 1000 zł w sklepach sieci Media Expert, co obniży kwoty do poziomu odpowiednio 4099 zł i 4799 zł. Promocja startuje 12 maja i potrwa do 31 maja 2026 r.

A co z pozostałymi nowymi produktami marki Narwal, które zostały dziś zaprezentowane? Odkurzacze pionowe z serii V50 pojawią się w naszym kraju na przełomie lipca i sierpnia, podczas gdy urządzenia do czyszczenia kanap i materacy z serii U50 ciut szybciej, czyli na przełomie maja i czerwca.

Piotr Grabiec 12.05.2026 19:54

