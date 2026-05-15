Tańszy Netflix z reklamami wchodzi do Polski. Firma podała datę

Decyzję ogłoszono podczas konferencji Upfront poświęconej reklamie i nowym możliwościom marketingowym platformy. Netflix poinformował, że na początku 2027 roku rozszerzy ofertę Netflixa z reklamami "do 15 nowych krajów", a wśród których znalazła się Polska. Serwis nie podał jeszcze oficjalnego cennika, ale zapowiada, że nowy plan ma być "w cenie, która im odpowiada".

Netflix potwierdził, że w Polsce pojawi się tańszy abonament z reklamami

Model subskrypcji z reklamami działa już od 2022 r. w wybranych państwach świata - m.in. w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Reklamy pojawiają się przed seansem oraz w trakcie oglądania filmów i seriali. Netflix zapewnia, że w przypadku przerw w trakcie odtwarzania stara się umieszczać reklamy w "naturalnych przerwach w akcji".

– Z radością ogłaszamy rozszerzenie oferty Netfliksa z reklamami do 15 nowych krajów w 2027 roku, w tym do Polski. Dla naszych subskrybentów oznacza to jeszcze więcej możliwości oglądania naszych filmów i seriali w cenie, która im odpowiada, a dla reklamodawców nową szansę na dotarcie do rzeszy zaangażowanych fanów Netfliksa na całym świecie – powiedziała Amy Reinhard, prezeska ds. reklam w Netfliksie.

Według informacji podawanych nieoficjalnie przez serwis Bankier, w Polsce abonament może kosztować około 19,99 zł miesięcznie. Dla porównania, najtańszy obecnie pakiet Netflixa kosztuje 37 zł miesięcznie.

Niższa cena będzie wiązać się z ograniczeniami. W krajach, gdzie plan z reklamami jest już dostępny, użytkownicy nie mogą pobierać treści offline, a część filmów i seriali pozostaje niedostępna ze względu na licencje. Pojawiają się też reklamy, których nie można przewinąć. Według samego Netflixa subskrybenci planów z reklamami powinni się spodziewać średnio ok. od 4 do 5 minut reklam na każdą godzinę oglądania, a każdy spot reklamowych trwa 15 lub 30 sekund.

Netflix przekonuje jednak, że subskrypcja z reklamami - pomimo swoich ograniczeń - przyciąga co raz więcej subskrybentów. Firma podała, że z planów z reklamami korzysta już ponad 250 mln użytkowników miesięcznie, a ponad 80 proc. z nich ogląda treści co tydzień. Platforma twierdzi również, że w krajach objętych usługą aż 60 proc. nowych subskrybentów wybiera właśnie tańszy wariant.

Netflix pracuje nad kolejnymi formatami reklam

Od 2027 r. reklamodawcy mają otrzymać możliwość emisji pionowych reklam w sekcji Klipy przypominającej krótkie wideo znane z TikToka. Firma pracuje także nad narzędziami AI dla reklamodawców oraz nad systemem "personalizowanego natężenia reklamowego", który ma dostosowywać liczbę i długość reklam do sposobu oglądania użytkownika.

W planach są też reklamy wyświetlane podczas transmisji na żywo oraz po wstrzymaniu filmu lub serialu.

Zdjęcie główne: DC Studio / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 15.05.2026 08:21

