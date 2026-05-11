Najpiękniejszy telefon, jaki w życiu widziałem. To przyszłość

Do sieci trafiło zdjęcie nadchodzącego modelu jednego z chińskich producentów. Smartfon wyróżnia się przede wszystkim wyświetlaczem pozbawionym jakichkolwiek wcięć oraz niesamowicie cienkim obramowaniem. Tak wygląda przyszłość urządzeń mobilnych.

Smartfon z pięknym wyświetlaczem. Gdzie są ramki?

Dekadę temu akceptowaliśmy urządzenia z małymi wyświetlaczami w proporcjach 16:9, gdzie duża część panelu przedniego była marnowana przez obramowanie o grubości kilku milimetrów oraz przyciski. Dziś producenci (szczególnie najlepszych urządzeń) stawiają na ekran zajmujący możliwie największą część frontu.

Firmy starają się maksymalnie zmniejszyć ramki oraz wyeliminować wcięcia i widoczny aparat przedni, ponieważ elementy te wpływają na ogólną estetykę urządzenia. W końcu to na ekran, a nie na tył smartfona patrzymy przez większość czasu. Trend ten zapoczątkowano około 2017 r. wraz z premierą iPhone'a X czy Galaxy S8. Choć ostatnio nieco on zwolnił, Ice Universe sugeruje, że niebawem znowu możemy oczekiwać powrotu wojny na rekordowo cienkie obramowanie.

Sprawdzony informator opublikował zdjęcie urządzenia wyposażonego w obramowanie o grubości zaledwie 0,35 mm, z ekranem o przekątnej 6,32 cala i odświeżaniu 240 Hz. Nie podano konkretnej marki, która odpowiada za omawiany model, ale nie można odmówić jej tego, że opracowała fenomenalnie wyglądający sprzęt.

W smartfonie brakuje również innego elementu, który psuje estetykę współczesnych urządzeń – wcięcia na aparaty i inne czujniki. Wyświetlacz został pozbawiony jakichkolwiek otworów na środku czy w rogu panelu. Dzisiejsze telefony z Androidem najczęściej korzystają z dziurek na aparat ustawionych centralnie, choć w dawnych latach częstym widokiem były wcięcia po bokach, z których ostatecznie zrezygnowano.

Czy to oznacza, że omawiany model w ogóle będzie pozbawiony aparatu przedniego? Niekoniecznie. Producent mógł postawić na technologię obiektywu pod ekranem. W przeszłości m.in. Samsung w serii Galaxy Z Fold stosował takie rozwiązanie, choć wiązało się to wówczas z pogorszoną jakością zdjęć i filmów.

Kto zrobi ten telefon? Jest trop

Użytkownicy spekulują, że za smartfon z wyjątkowo cienkimi ramkami odpowiada Oppo. Trudno powiedzieć, czy urządzenie w ogóle zadebiutuje na rynku w tej formie. Z poprzednich doniesień wynika jednak, że nie jest to jedyna firma, która chce unowocześnić panel przedni swojego telefonu. Mówi się, że Apple wraz z iPhone’em XX (20), wydanym na 20-lecie smartfonów z jabłkiem, również zaprezentuje model z wyjątkowo cienkimi ramkami.

Albert Żurek 11.05.2026 19:16

