REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Najpiękniejszy telefon, jaki w życiu widziałem. To przyszłość

Pokazano model, który prezentuje się tak, jakby został zabrany z przyszłości. Jest przepiękny dzięki niesamowitemu ekranowi.

Albert Żurek
Smartfon małe ramki Oppo
REKLAMA

Do sieci trafiło zdjęcie nadchodzącego modelu jednego z chińskich producentów. Smartfon wyróżnia się przede wszystkim wyświetlaczem pozbawionym jakichkolwiek wcięć oraz niesamowicie cienkim obramowaniem. Tak wygląda przyszłość urządzeń mobilnych.

REKLAMA

Smartfon z pięknym wyświetlaczem. Gdzie są ramki?

Dekadę temu akceptowaliśmy urządzenia z małymi wyświetlaczami w proporcjach 16:9, gdzie duża część panelu przedniego była marnowana przez obramowanie o grubości kilku milimetrów oraz przyciski. Dziś producenci (szczególnie najlepszych urządzeń) stawiają na ekran zajmujący możliwie największą część frontu.

Firmy starają się maksymalnie zmniejszyć ramki oraz wyeliminować wcięcia i widoczny aparat przedni, ponieważ elementy te wpływają na ogólną estetykę urządzenia. W końcu to na ekran, a nie na tył smartfona patrzymy przez większość czasu. Trend ten zapoczątkowano około 2017 r. wraz z premierą iPhone'a X czy Galaxy S8. Choć ostatnio nieco on zwolnił, Ice Universe sugeruje, że niebawem znowu możemy oczekiwać powrotu wojny na rekordowo cienkie obramowanie.

Sprawdzony informator opublikował zdjęcie urządzenia wyposażonego w obramowanie o grubości zaledwie 0,35 mm, z ekranem o przekątnej 6,32 cala i odświeżaniu 240 Hz. Nie podano konkretnej marki, która odpowiada za omawiany model, ale nie można odmówić jej tego, że opracowała fenomenalnie wyglądający sprzęt.

W smartfonie brakuje również innego elementu, który psuje estetykę współczesnych urządzeń – wcięcia na aparaty i inne czujniki. Wyświetlacz został pozbawiony jakichkolwiek otworów na środku czy w rogu panelu. Dzisiejsze telefony z Androidem najczęściej korzystają z dziurek na aparat ustawionych centralnie, choć w dawnych latach częstym widokiem były wcięcia po bokach, z których ostatecznie zrezygnowano.

Czy to oznacza, że omawiany model w ogóle będzie pozbawiony aparatu przedniego? Niekoniecznie. Producent mógł postawić na technologię obiektywu pod ekranem. W przeszłości m.in. Samsung w serii Galaxy Z Fold stosował takie rozwiązanie, choć wiązało się to wówczas z pogorszoną jakością zdjęć i filmów.

Czytaj też:

REKLAMA

Kto zrobi ten telefon? Jest trop

Użytkownicy spekulują, że za smartfon z wyjątkowo cienkimi ramkami odpowiada Oppo. Trudno powiedzieć, czy urządzenie w ogóle zadebiutuje na rynku w tej formie. Z poprzednich doniesień wynika jednak, że nie jest to jedyna firma, która chce unowocześnić panel przedni swojego telefonu. Mówi się, że Apple wraz z iPhone’em XX (20), wydanym na 20-lecie smartfonów z jabłkiem, również zaprezentuje model z wyjątkowo cienkimi ramkami.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
11.05.2026 19:16
Tagi: EkranySmartfony
Najnowsze
18:46
Microsoft: laptop z Windowsem miażdży MacBooka Neo. Nie wierzę mu
Aktualizacja: 2026-05-11T18:46:13+02:00
18:09
TikTok, ale z filmami i serialami. Koniec z szukaniem, co obejrzeć
Aktualizacja: 2026-05-11T18:09:06+02:00
17:45
Polska amunicja wchodzi do gry NATO. Podpisaliśmy kluczowy kontrakt
Aktualizacja: 2026-05-11T17:45:41+02:00
17:12
Koniec z bezpiecznym czatowaniem. Zuckerberg zajrzy ci w wiadomości
Aktualizacja: 2026-05-11T17:12:25+02:00
16:38
Miliony min na granicy. Wojsko sięga po prywatne działki
Aktualizacja: 2026-05-11T16:38:08+02:00
15:36
Kierowcy dostali ulgę, pasażerowie podwyżki. Obietnica tańszych biletów utknęła
Aktualizacja: 2026-05-11T15:36:33+02:00
14:49
Samsung nie ma wyjścia. Galaxy S27 da po kieszeni
Aktualizacja: 2026-05-11T14:49:37+02:00
13:22
Wodociągi wymiękają. Woda w kranie przestaje być oczywistością
Aktualizacja: 2026-05-11T13:22:49+02:00
13:09
Piszesz z ChatemGPT, a tam Allegro. Idzie duża zmiana
Aktualizacja: 2026-05-11T13:09:11+02:00
12:19
Łapcie za telefony. Do Polski wleciała aktualizacja do One UI 8.5
Aktualizacja: 2026-05-11T12:19:26+02:00
12:09
Wiek komety 3I/Atlas zwala z nóg. "Odarli ją z wielkiej tajemnicy"
Aktualizacja: 2026-05-11T12:09:32+02:00
11:24
Włącz tryb e-Doręczenia. Po urlopie nie będzie na ciebie czekała przykra niespodzianka
Aktualizacja: 2026-05-11T11:24:24+02:00
10:54
Lidl zamieszał z promocjami. Klienci się wściekli
Aktualizacja: 2026-05-11T10:54:26+02:00
10:28
NASA leci po kosmiczny skarb. W tej wyprawie pomoże Mars
Aktualizacja: 2026-05-11T10:28:29+02:00
9:53
Profil Zaufany nie działa. Ministerstwo mów, co robić
Aktualizacja: 2026-05-11T09:53:49+02:00
9:53
Samsung bierze się za aplikacje pełne reklam. Twój telefon dostanie nową funkcję
Aktualizacja: 2026-05-11T09:53:21+02:00
9:13
Pamięć RAM drożeje jak złoto. Kto jest winien i dlaczego zapłacisz za to ty
Aktualizacja: 2026-05-11T09:13:38+02:00
8:52
Podjeżdżasz na parking i przynoszą ci zakupy. Nowy sposób Lidla na kolejki
Aktualizacja: 2026-05-11T08:52:52+02:00
8:27
Google i Apple zamykają internet. Padły bardzo mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-05-11T08:27:09+02:00
7:42
Sony rozsyła ludziom wiadomości. Chodzi o GTA VI
Aktualizacja: 2026-05-11T07:42:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA