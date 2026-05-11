Koniec z bezpiecznym czatowaniem. Zuckerberg zajrzy ci w wiadomości

Meta zarządzająca Instagramem (a także Facebookiem, Messengerem i WhatsAppem) w miniony weekend, 8 maja 2026 r., postanowiła wyłączyć szyfrowanie wiadomości typu end-to-end (E2EE) w wiadomościach bezpośrednich. Producent podaje konkretny argument dla tej decyzji.

Koniec z bezpiecznymi wiadomościami na Instagramie

Instagram, idąc za ciosem Messengera oraz WhatsAppa, również wprowadził funkcję szyfrowania czatów typu end-to-end. Opcja trafiła na platformę w 2023 r. dla wszystkich użytkowników, choć testy trwały już znacznie wcześniej. Rozwiązanie jednak nie przetrwało próby czasu i ostatnio zostało całkowicie wyłączone.

Meta poinformowała o tej decyzji po cichu, w krótkiej notatce w centrum pomocy Instagrama. W komunikacie czytamy, że "w pełni szyfrowane wiadomości na Instagramie nie są obsługiwane od 8 maja 2026 r.". Firma przygotowała też rozwiązania dla tych, którzy korzystali z funkcji bezpiecznych czatów.

Osoby, które aktywowały funkcję, zobaczą instrukcje dotyczące pobierania multimediów lub wiadomości. W niektórych przypadkach przed pobraniem czatów potrzebne będzie zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji, jeśli starsze oprogramowanie tego nie obsługuje.

Decyzja o usunięciu szyfrowania sprawia, że wiadomości wysyłane między użytkownikami nie są już zabezpieczone. Szyfrowanie sprawiało, że wysłana wiadomość nie była możliwa do odczytania np. poprzez logi serwera przez producenta. Wysłane wiadomości mogli przeczytać wyłącznie nadawca oraz odbiorca, ponieważ tylko ich konta wspierały odszyfrowanie danego komunikatu.

Bez tego zabezpieczenia nie tylko twórcy platformy mogą przechwycić treść rozmów realizowanych online. Dotyczy to także służb, a w najgorszych przypadkach – oszustów i hakerów. Jaki jest powód tej decyzji? Meta w oświadczeniu dla serwisu PCMag twierdzi, że mało osób korzystało z funkcji szyfrowania wiadomości prywatnych. Aby rozpocząć bezpieczny czat, trzeba było ręcznie i świadomie aktywować tę funkcję. Rozwiązanie nie było uruchamiane domyślnie.

Bezpiecznych czatów należy szukać na Messengerze i WhatsAppie

Na szczęście Meta nie wycofuje się z szyfrowania w innych komunikatorach internetowych. WhatsApp od lat bez zmian wspiera pełne szyfrowanie wiadomości we wszystkich czatach – prywatnych, grupowych i biznesowych. Drugi jest Messenger, który domyślnie szyfruje wszystkie wiadomości prywatne. Nie znajdziemy jednak tego rozwiązania w przypadku czatów grupowych.

Albert Żurek 11.05.2026 17:12

