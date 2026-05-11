REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Koniec z bezpiecznym czatowaniem. Zuckerberg zajrzy ci w wiadomości

Instagram postanowił zakończyć erę prywatności i usunął zabezpieczenia w wiadomościach bezpośrednich. Lepiej uważaj, co wysyłasz znajomym i rodzinie, bo te już cię nie chronią.

Albert Żurek
Instagram koniec szyfrowania
REKLAMA

Meta zarządzająca Instagramem (a także Facebookiem, Messengerem i WhatsAppem) w miniony weekend, 8 maja 2026 r., postanowiła wyłączyć szyfrowanie wiadomości typu end-to-end (E2EE) w wiadomościach bezpośrednich. Producent podaje konkretny argument dla tej decyzji.

REKLAMA

Koniec z bezpiecznymi wiadomościami na Instagramie

Instagram, idąc za ciosem Messengera oraz WhatsAppa, również wprowadził funkcję szyfrowania czatów typu end-to-end. Opcja trafiła na platformę w 2023 r. dla wszystkich użytkowników, choć testy trwały już znacznie wcześniej. Rozwiązanie jednak nie przetrwało próby czasu i ostatnio zostało całkowicie wyłączone.

Meta poinformowała o tej decyzji po cichu, w krótkiej notatce w centrum pomocy Instagrama. W komunikacie czytamy, że "w pełni szyfrowane wiadomości na Instagramie nie są obsługiwane od 8 maja 2026 r.". Firma przygotowała też rozwiązania dla tych, którzy korzystali z funkcji bezpiecznych czatów.

Osoby, które aktywowały funkcję, zobaczą instrukcje dotyczące pobierania multimediów lub wiadomości. W niektórych przypadkach przed pobraniem czatów potrzebne będzie zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji, jeśli starsze oprogramowanie tego nie obsługuje.

Decyzja o usunięciu szyfrowania sprawia, że wiadomości wysyłane między użytkownikami nie są już zabezpieczone. Szyfrowanie sprawiało, że wysłana wiadomość nie była możliwa do odczytania np. poprzez logi serwera przez producenta. Wysłane wiadomości mogli przeczytać wyłącznie nadawca oraz odbiorca, ponieważ tylko ich konta wspierały odszyfrowanie danego komunikatu.

Bez tego zabezpieczenia nie tylko twórcy platformy mogą przechwycić treść rozmów realizowanych online. Dotyczy to także służb, a w najgorszych przypadkach – oszustów i hakerów. Jaki jest powód tej decyzji? Meta w oświadczeniu dla serwisu PCMag twierdzi, że mało osób korzystało z funkcji szyfrowania wiadomości prywatnych. Aby rozpocząć bezpieczny czat, trzeba było ręcznie i świadomie aktywować tę funkcję. Rozwiązanie nie było uruchamiane domyślnie.

Czytaj też:

REKLAMA

Bezpiecznych czatów należy szukać na Messengerze i WhatsAppie

Na szczęście Meta nie wycofuje się z szyfrowania w innych komunikatorach internetowych. WhatsApp od lat bez zmian wspiera pełne szyfrowanie wiadomości we wszystkich czatach – prywatnych, grupowych i biznesowych. Drugi jest Messenger, który domyślnie szyfruje wszystkie wiadomości prywatne. Nie znajdziemy jednak tego rozwiązania w przypadku czatów grupowych.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
11.05.2026 17:12
Tagi: InstagramKomunikatory internetoweMark ZuckerbergMetawiadomości
Najnowsze
17:12
Koniec z bezpiecznym czatowaniem. Zuckerberg zajrzy ci w wiadomości
Aktualizacja: 2026-05-11T17:12:25+02:00
16:38
Miliony min na granicy. Wojsko sięga po prywatne działki
Aktualizacja: 2026-05-11T16:38:08+02:00
15:36
Kierowcy dostali ulgę, pasażerowie podwyżki. Obietnica tańszych biletów utknęła
Aktualizacja: 2026-05-11T15:36:33+02:00
14:49
Samsung nie ma wyjścia. Galaxy S27 da po kieszeni
Aktualizacja: 2026-05-11T14:49:37+02:00
13:22
Wodociągi wymiękają. Woda w kranie przestaje być oczywistością
Aktualizacja: 2026-05-11T13:22:49+02:00
13:09
Piszesz z ChatemGPT, a tam Allegro. Idzie duża zmiana
Aktualizacja: 2026-05-11T13:09:11+02:00
12:19
Łapcie za telefony. Do Polski wleciała aktualizacja do One UI 8.5
Aktualizacja: 2026-05-11T12:19:26+02:00
12:09
Wiek komety 3I/Atlas zwala z nóg. "Odarli ją z wielkiej tajemnicy"
Aktualizacja: 2026-05-11T12:09:32+02:00
11:24
Włącz tryb e-Doręczenia. Po urlopie nie będzie na ciebie czekała przykra niespodzianka
Aktualizacja: 2026-05-11T11:24:24+02:00
10:54
Lidl zamieszał z promocjami. Klienci się wściekli
Aktualizacja: 2026-05-11T10:54:26+02:00
10:28
NASA leci po kosmiczny skarb. W tej wyprawie pomoże Mars
Aktualizacja: 2026-05-11T10:28:29+02:00
9:53
Profil Zaufany nie działa. Ministerstwo mów, co robić
Aktualizacja: 2026-05-11T09:53:49+02:00
9:53
Samsung bierze się za aplikacje pełne reklam. Twój telefon dostanie nową funkcję
Aktualizacja: 2026-05-11T09:53:21+02:00
9:13
Pamięć RAM drożeje jak złoto. Kto jest winien i dlaczego zapłacisz za to ty
Aktualizacja: 2026-05-11T09:13:38+02:00
8:52
Podjeżdżasz na parking i przynoszą ci zakupy. Nowy sposób Lidla na kolejki
Aktualizacja: 2026-05-11T08:52:52+02:00
8:27
Google i Apple zamykają internet. Padły bardzo mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-05-11T08:27:09+02:00
7:42
Sony rozsyła ludziom wiadomości. Chodzi o GTA VI
Aktualizacja: 2026-05-11T07:42:11+02:00
7:00
Afera o psy w kawiarni. Regulamin lokalu podpalił internet
Aktualizacja: 2026-05-11T07:00:00+02:00
6:39
Polak stworzył grę o cieśninie Ormuz. Każdy wybór oznacza czyjąś tragedię
Aktualizacja: 2026-05-11T06:39:47+02:00
6:30
Pirackie kasety z lat 90. były okropne. A i tak mają więcej uroku niż sterylny streaming
Aktualizacja: 2026-05-11T06:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA