Żegnajcie tanie telefony. Kluczowa część właśnie znika z rynku

Niebawem zakup tańszego smartfona może stać się wyzwaniem. Zakończono produkcję jednego z kluczowych komponentów, który pozwalał producentom smartfonów utrzymywać niskie ceny urządzeń.

Albert Żurek
Z najnowszych doniesień z Korei wynika, że Samsung - będący jednym najważniejszych producentów pamięci DRAM do smartfonów - przestał przyjmować zamówienia na pamięć operacyjną LPDDR4 oraz LPDDR4X. Te moduły są fundamentalne w smartfonach kosztujących kilkaset złotych. Niebawem ich produkcja całkowicie się zakończy, a rynek tanich smartfonów zmieni się raz na zawsze. 

Koniec z pamięcią do tanich smartfonów

W niemal każdym smartfonie z Androidem znajdziemy pamięć operacyjną typu LPDDR. To energooszczędne moduły DRAM, które idealnie nadają się do urządzeń mobilnych. W różnych segmentach urządzeń zobaczymy odmienne generacje tej pamięci: w starszych i nowszych tańszych smartfonach najczęściej stosuje się LPDDR4(X), z kolei najnowszych sztandarowych modelach - LPDDR5(X). 

Natomiast jak wskazuje raport The Elec, Samsung wstrzymał zamówienia na niektóre mobilne pamięci DRAM o niskim poborze mocy. Dotyczy to zarówno LPDDR4, jak i LPDDR4X. Firma zrealizuje obecne zobowiązania, ale nowych kontraktów już nie podpisze.

Produkcja ma potrwać do końca 2026 r., aby dostarczyć producentom smartfonów i innego typu elektroniki wcześniej zamówione komponenty. Po tym czasie koreański gigant technologiczny wycofa je ze sprzedaży. Jednocześnie od 2027 r. skupi się na nowszej generacji pamięci DRAM typu LPDDR5. 

Dla przeciętnego użytkownika ten ruch może być bolesny. Samsung jest jednym z trzech kluczowych producentów pamięci DRAM na rynku, obok Microna oraz SK Hynix. Jego moduły trafiają do wielu smartfonów różnych producentów. Również tych bardziej przystępnych cenowo.

Zakończenie produkcji pamięci oznacza, że firmy zajmujące się tworzeniem urządzeń tracą jedno źródło kluczowego komponentu, jakim jest starsza i tańsza w produkcji pamięć DRAM. To może mieć bezpośredni wpływ na ceny smartfonów, szczególnie tych tańszych. Dostępność modułów będzie coraz bardziej ograniczona. 

Wszystko wskazuje na to, że za tą decyzją stoi obecna sytuacją na rynku pamięci i ogromne zapotrzebowanie na sprzęt do sztucznej inteligencji.

Samsungowi nie opłaca się już tworzyć modułów LPDDR4(X). Nowsza generacja LPDDR5 jest bardziej dochodowa, ponieważ nadaje się nie tylko do smartfonów, ale też akceleratorów sztucznej inteligencji i innego sprzętu kluczowego do obliczeń AI.

Albert Żurek
20.04.2026 18:48
