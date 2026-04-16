REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Polacy grzebią w śmietnikach za kaucją. "Pieniądz leży w koszu"

Zbieracze opakowań kaucyjnych szperają w kontenerach i śmietnikach, aby odzyskać pieniądze z nieswojej kaucji. Metoda budzi skrajne emocje, ale jeśli odłożymy na bok oceny i zapomnimy o zyskach, zobaczymy, czego polskim śmietnikom w związku z systemem kaucyjnym brakuje.

Adam Bednarek
butelka
REKLAMA

Autorka tiktokowego profilu "Życie Malwiny" nie musiała nawet zakasywać rękawów. Wystarczyło założyć rękawiczki i wybrać się na plądrowanie śmietników. Na nagraniu widzimy, że zaglądanie do koszy na śmieci w poszukiwaniu opakowań z kaucją nie jest bezcelowe. Czy opłacalne?

Można się spierać, czy przeszło 30 zł za 3 godziny pracy to dobra stawka, ale przynajmniej dostaliśmy potwierdzenie, że butelki z kaucją ciągle lądują w śmietnikach. Widocznie nie wszyscy zauważają, że tracą albo po prostu godzą się ze stratą.

REKLAMA

Zresztą pokazują to badania. Z niedawnego raportu Kaucja.pl wynika, że wciąż 47 proc. ankietowanych Polaków nie skorzystało z systemu kaucyjnego i nawet raz nie oddało żadnego opakowania. Co więcej, 32 proc. stwierdza, że z butelkami i puszkami nie tylko chodzi, ale w ogóle nie ma takiego zamiaru.

Z wcześniejszego badania Clear Communication Group przeprowadzonego przez IBRiS wynikało zaś, że co czwarty Polak w ogóle nie zwraca uwagi na kaucję podczas zakupów (22 proc.). A skoro macha ręką przy kasie, to można również założyć, że nie przejmuje się tym podczas wyrzucania śmieci. I kaucyjne opakowania lądują w koszach.

Pieniądz leży na ulicy. To znaczy w koszu

Takie nagrania jak te z tiktokowego profilu "Życie Malwiny" tylko to potwierdzają. Wielu komentujących skupia się na samym fakcie grzebania w śmieciach. Opisywanie procederu bywa w niektórych oczach oceniane jako promocja rzekomego "śmieciarstwa". Mnie to specjalnie nie oburza: jak ktoś chce i uważa, że to mu się opłaca, to jego sprawa.

Bardziej interesująca jest dla mnie skala. Wiemy, że wielu Polaków i tak oddaje butelki, co potwierdzają rządowe liczby czy badania (60 proc. respondentów deklaruje, że korzysta z systemu i zamierza robić to w przyszłości; 70 proc. ocenia go jako łatwy). Zapewne jakaś część z tego to właśnie zbiory pochodzące z kontenerów, czyli kaucja uratowana przed zmarnowaniem. Można mimo wszystko założyć, że to jednak wyjątki, a nie reguła.

W połowie marca resort klimatu i środowiska ogłosił, że już 60 proc. butelek, które trafiły do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 r., wróciło do systemu w ramach mechanizmu kaucyjnego. 40 proc. nadal nie wraca i to pokazuje skalę. Opakowań jest naprawdę wiele, skoro do końca marca zwrócono ok. 520 mln pustych butelek i puszek. A i tak nie brakuje surowca, który dalej trafia do koszów.

Nie oburza mnie zbieranie po innych, tak jak nie widzę niczego złego w tym, że niektórzy zabierają ze śmietników rzeczy, które mogą im się przydać

Historie z grupek "Jedzie śmieciarka" pokazuje, że coś, dla jednego jest tylko utrapieniem, dla drugiej osoby może być skarbem. Np. regał po dziadkach w jednym mieszkaniu będzie szpecił, w innym zaświeci nowym blaskiem, bo właściciel zawsze o takim marzył. Ile cennych księgozbiorów trafiało i trafia na śmietniki, podczas gdy dla innych to nie stara makulatura, ale klasyka w przepięknej oprawie czy dawnym, wyjątkowym tłumaczeniu. I tak dalej, i tak dalej.

Owszem, trudno porównywać zwykłą butelkę do arcydzieła literatury, ale teraz plastik po prostu zyskał na wartości. I ktoś chce z tego skorzystać, nie godząc się na niepotrzebne marnowanie. Czy to źle? Ja nie widzę w tym problemu, a tymczasem wyzwisk nie brakuje. Zwróciła na to niedawno uwagę wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. "Nie czuję się dziadem, a sprzątam regularnie lasy. To obraża tych, którzy robią to wolontaryjnie" – stwierdziła na konferencji.

Czy dziadem jest ten, kto sprzedaje stary telefon na portalu z ogłoszeniami? Albo książki, ubrania, niepotrzebne buty? Czy może w takim razie dziadem jest ten, kto to kupuje? Idąc tym tropem, cały drugi obieg to dziadostwo i najlepiej kupować tylko nowe. Jeżeli ktoś tak uważa, proszę bardzo, ale nie widzę powodu, by deprecjonować zachowanie ludzi, którzy postępują inaczej i kierują się innymi motywacjami. Wbrew pozorom nic mi do tego, jeżeli ktoś dalej wyrzuca butelki i puszki do żółtego pojemnika – jego strata, system kaucyjny od tego się nie zawali, a nawet wręcz przeciwnie. Ale jeśli ktoś widzi w tym korzyść, nie przymyka oczu na marnowanie pieniędzy i surowca, to w moich oczach nie zasługuje na obelgi czy wyszydzanie. Wstydzić może się za to ten, kto śmieci i np. wyrzuca odpady w nieodpowiednie miejsca, zanieczyszczając środowisko. Tymczasem dziś ktoś, kto zostawi butelki na ławce w parku, nie zostanie nazwany śmieciarzem - taką łatkę przylepi się temu, kto po nim posprząta.

Sprawa jest prosta do rozwiązania

Wystarczyłoby, żeby na koszach na śmieci zamontować specjalne półki, gdzie można byłoby odstawiać butelki i puszki z kaucją. Ktoś, kto nie chce zwracać opakowania – bo np. jest na spacerze, zachciało mu się pić, a nie może nieść puszki do domu czy kolejnego sklepu – wkłada ją do wiszącego pojemniczka. Ktoś, kto ma czas i ochotę, zbiera opakowanie i zgarnia kaucję. Bez grzebania w kontenerach, bez utrudniania życia.

Taki apel pojawił się już kilka miesięcy temu na profilu Akcja Miasto. Członkowie stowarzyszenia zwracali uwagę, że takie kosze montowane są w państwach Europy Zachodniej, m.in. w Danii.

REKLAMA

Proste rozwiązanie i wygodne – nikomu nie uwłacza, nikogo nie gorszy, że na jego oczach grzebie się w śmieciach. Sprawia, że opakowania mogą być zwracane, a ktoś, kto tego potrzebuje, zyskuje drobne sumy. Które polskie miasto przetrze szlak?

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
16.04.2026 12:01
Tagi: System kaucyjny
Najnowsze
11:11
Amerykanie pokazali nową latającą bestię. Koniec ery Black Hawka
Aktualizacja: 2026-04-16T11:11:14+02:00
10:53
Unia sprawdzi, ile masz lat. Nadchodzi oficjalna aplikacja do weryfikacji
Aktualizacja: 2026-04-16T10:53:32+02:00
10:24
Druzgocący raport o naszych służbach. "Słyszą absolutnie wszystko"
Aktualizacja: 2026-04-16T10:24:24+02:00
9:32
Coś jak Thermomix, ale dla psa. Twoje psiecko też może jeść jak elita
Aktualizacja: 2026-04-16T09:32:57+02:00
9:30
Znamy ceny Vivo X300 Ultra. Telefon, który chce być aparatem dla profesjonalistów
Aktualizacja: 2026-04-16T09:30:00+02:00
8:56
Reaktory jądrowe na Księżycu to pewniak. Ale rozmach
Aktualizacja: 2026-04-16T08:56:26+02:00
7:37
Jest aplikacja Gemini na komputery Mac. Apple bez szans na przebicie tego.
Aktualizacja: 2026-04-16T07:37:44+02:00
7:00
YouTube wyłączy ci reklamy bez płacenia. To chyba jakieś święto
Aktualizacja: 2026-04-16T07:00:00+02:00
6:20
Epicka wyprawa z Polski. Nasz żaglowiec pokona tysiące mil
Aktualizacja: 2026-04-16T06:20:00+02:00
6:15
Pod europejską ziemią tyka gigantyczna bomba. Badacze mówią, czy jest się czego bać
Aktualizacja: 2026-04-16T06:15:00+02:00
6:10
Kosmiczny kataklizm wywoła zamieszki. Przerażająca prognoza
Aktualizacja: 2026-04-16T06:10:00+02:00
6:06
Polacy budują bazę na końcu świata. Walczą mrozem i z wiatrem 150 km/h
Aktualizacja: 2026-04-16T06:06:00+02:00
6:00
Polskie miasto kupiło sobie las. Tanio nie było, ale i tak warto
Aktualizacja: 2026-04-16T06:00:00+02:00
5:55
Wreszcie jest program lojalnościowy PKP Intercity. Zbierasz punkty, jedziesz za darmo
Aktualizacja: 2026-04-16T05:55:00+02:00
21:21
Telefony z nowym typem pamięci. Genialny sposób na oszczędzanie RAM-u
Aktualizacja: 2026-04-15T21:21:35+02:00
20:06
Gry Xboxa na PlayStation i Steamie? W Microsofcie trwa walka o przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-15T20:06:20+02:00
19:18
Apple grozi Elonowi Muskowi. "X na wylocie z App Store"
Aktualizacja: 2026-04-15T19:18:33+02:00
18:42
Messenger nie działa. Trwa bardzo dziwna awaria
Aktualizacja: 2026-04-15T18:42:06+02:00
18:26
Intel rzuca wyzwanie tanim Radeonom i GeForce'om. I może to wygrać
Aktualizacja: 2026-04-15T18:26:42+02:00
17:58
To koniec abonamentu RTV. Od nowej opłaty nikt nie ucieknie 
Aktualizacja: 2026-04-15T17:58:55+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA