Stworzył aplikację na kupony z butelkomatów. "Chciałem rozwiązać codzienny problem"

Ładowanie...

Aplikacja ułatwia zarządzanie kuponami w systemie kaucyjnym, jak wyjaśnił na portalu Linkedin jej twórca. Póki co dostępna jest tylko na Androidzie, ale w komentarzach padła deklaracja, że wersja na iOS również powstanie.

Budując Kaucjonetkę, chciałem rozwiązać bardzo prosty, codzienny problem - co zrobić z kuponami z systemu kaucyjnego, żeby ich nie zgubić i mieć je zawsze pod ręką – wytłumaczył.

"Sam często zapominam zabrać tego kawałka papieru na zakupy" - przyznaje jeden z komentujących.

A co z bezpieczeństwem?

Kody kreskowe nie są nigdzie wysyłane. Aplikacja działa w 100 proc. lokalnie - na telefonie - deklaruje twórca.

fot. Linkedin

Jak czytamy na stronie Kaucjonetki, za pomocą aplikacji skanujemy kod, który następnie będzie przechowywany w programie. Wyświetlana jest nazwa sklepu, kwota i termin ważności zwrotu.

Mnie kupony specjalnie nie przeszkadzają i rozumiem stojącą za nimi ideę. Idziesz do sklepu, oddajesz butelki czy puszki, a na zakupach wraca do ciebie kaucja po tym, jak skanujesz kod przy płaceniu. Może się jednak zdarzyć tak, że ktoś oddaje butelki, ale nie idzie od razu do sklepu. Być może wygodniej mu skorzystać z automatu stojącego na zewnątrz wieczorem, kiedy nie tworzą się kolejki. Wtedy kupon zostaje na później, ale w teorii można go zgubić.

Z drugiej strony właśnie po to podobną opcję odpaliła w swojej aplikacji Biedronka. Przewagą Kaucjonetki jest to, że zbiera wszystkie kupony, nie tylko z jednej sieci.

Ciekawą opcją jest wyświetlanie terminu ważności kuponu. Niektórzy uważają zresztą, że 30 dni to za mało i łatwo przegapić moment na zwrot. W aplikacji jest to od razu widoczne.

Rząd: może 30 dni to faktycznie za krótko

- Przyznaję, że to jedna z tych kwestii, którą być może będziemy musieli doprecyzować w prawie – zauważyła w rozmowie z Polskie Radio 24 wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Jako rząd wydaliśmy interpretację tych przepisów, sugerując, by bony były ważne nie krócej niż 30 dni. Musimy się jednak poruszać w granicach istniejącego prawa. Warto zaznaczyć, że tego problemu w ogóle nie podnoszono podczas konsultacji, wyszedł on dopiero teraz. Po to są właśnie te pierwsze miesiące działania systemu, żeby go obserwować i wprowadzać odpowiednie korekty – zaznaczyła.

Termin 30 dni obowiązuje m.in. w Lidlu czy Biedronce. Kaufland pozwala wykorzystać kwit w dowolnym sklepie sieci przez 100 dni od daty wydania.

Problem kuponów wyeliminować mogą też automaty wypłacające kaucję bezpośrednio na konto. Rząd jest za, a takich maszyn zaczyna przybywać.

Adam Bednarek 23.04.2026 14:49

Ładowanie...