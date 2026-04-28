Tytani baterii. Sprawdzili, które smartfony działają najdłużej

Które smartfony mają najlepszą baterię? Pojemność akumulatora to tylko jeden z parametrów, którym powinniśmy się kierować. Sprawdzili realne wyniki i pokazali, które modele są naprawdę warte uwagi.

Albert Żurek
Smartfony najlepsza bateria
Producenci smartfonów chwalą się naprawdę długimi czasami pracy na baterii, które nierzadko przekraczają 20-25 godz. Są to jednak wartości sprawdzane w określonych warunkach obejmujących odtwarzanie wideo, co nie sprawdza się w rzeczywistym użytkowaniu. Najlepsze są niezależne testy - takie przedstawił AnTuTu znany z badania wydajności smartfonów. Znamy 10 najlepiej działających telefonów.

10 smartfonów z najlepszą baterią. Wybrano tytanów akumulatora

Większość z nas korzysta ze smartfonów w taki sposób, że ładuje telefon do 100 proc., a następnie intensywnie eksploatuje go przez cały dzień. Komunikatory, YouTube, Spotify, mapy, media społecznościowe i czatboty AI - to wszystko, w połączeniu ze stale aktywną siecią komórkową, stanowi ogromne obciążenie dla akumulatora.

Na to, jak długo smartfon wytrzyma na jednym ładowaniu, wpływa mnóstwo czynników. Specjaliści z AnTuTu wykonali bliski rzeczywistemu użytkowaniu test obejmujący różne scenariusze testowe:

  • Nagrywanie: 1 godzina - ciągłe nagrywanie wideo z tylnej kamery
  • Rozmowa wideo WhatsApp: 30 minut - rozmowa wideo z przedniej kamery
  • Wideo YouTube 4K: 1 godzina - odtwarzanie na pełnym ekranie w najwyższej jakości
  • Facebook Live: 30 minut - oglądanie na żywo
  • Krótkie filmy na Instagramie: 1 godzina 
  • Muzyka Spotify: 30 minut - odtwarzanie online przy maksymalnej głośności
  • Subway Surfers: 1 godzina
  • Przeglądanie stron internetowych w Chrome: 30 minut na stronie testufo.com
  • Nawigacja w Baidu Maps: 30 minut 
  • Google Meet: 30 minut 
  • Interakcja ChatGPT AI: Do momentu wyłączenia

Wyniki? Najlepszym smartfonem okazał się realme C100 wyposażony w akumulator 8000 mAh. Urządzenie działało przez 11 godz. i 33 min. Na drugim miejscu znalazł się vivo Y31d (7200 mAh) z wynikiem 10 godz. 47 min, a podium zamknął Honor X8d z baterią 7000 mAh, który działał przez 10,5 godz. 

Na liście mamy też popularnego Redmi Note 15 4G z wynikiem 9,5 godz., iPhone’a 16 Pro Max działającego 9 godz. 18 min, czy Samsungi Galaxy S24 oraz S24+ działające odpowiednio 7 godz. 32 min i 8 godz. 43 min. Stawkę zamknął dwuletni model Samsunga ze skromnym akumulatorem 4000 mAh, który i tak poradził sobie wyjątkowo dobrze. 

W tegorocznym, bazowym modelu S26 zastosowano większą baterię o pojemności 4300 mAh, ale najwyraźniej nie wystarczyło to, aby pokonać stary i sprawdzony model. Warto jednak pamiętać, że bardziej energooszczędny procesor i nowoczesne komponenty również mają kluczowy wpływ na ostateczne czasy pracy.

Są rankingi i rankingi 

Pamiętajmy, że sposób testowania smartfonów oraz wybór konkretnych aplikacji ma duży wpływ na finalny czas pracy na akumulatorze. Przedstawiony ranking nie sprawdzi się w każdym sposobie użytkowania, a więc nie w każdym przypadku realme C100 będzie najlepszym smartfonem. Mimo wszystko powinniśmy oczekiwać, że te telefony nie powinny rozczarowywać pod względem akumulatora. Wiele z nich jest dostępnych w Polsce: realme C100, Oppo A6 Pro, czy Redmi Note 15 oraz 14 Pro. 

28.04.2026 06:14
Tagi: AndroidiPhoneSamsungSmartfony
