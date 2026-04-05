Obejrzysz zdjęcia na telewizorze Samsunga. Idealne na święta

Google i Samsung podjęli współpracę, aby dodać obsługę Zdjęć Google’a na dużych ekranach z systemem operacyjnym Tizen. Ogłosili ją na początku tego roku, ale kazali czekać użytkownikom kilka miesięcy na finalne udostępnienie. Teraz pierwsi posiadacze telewizorów koreańskiego producenta mogą już skorzystać.

Zdjęcia Google trafiają na telewizory Samsunga

Dotychczas oglądanie zdjęć na dużym ekranie telewizora Samsunga było możliwe za sprawą integracji OneDrive. Producent wycofał się jednak z tego rozwiązania, a Samsung musiał zrezygnować z funkcji wykonywania kopii zapasowej przez chmurę Microsoftu. Zdjęcia Google są jednak znacznie popularniejszą usługą, ponieważ ta aplikacja stanowi domyślne rozwiązanie na wielu smartfonach z Androidem.

Teraz posiadacze telewizorów Samsung mogą skorzystać ze Zdjęć Google na dużych ekranach. Oprogramowanie obecnie ma być dostępne na wszystkich modelach koreańskiego producenta wprowadzonych na rynek w 2026 r. Oznacza to, że przynajmniej na początku obsługa rozwiązania jest nieco ograniczona.

Co użytkownicy mogą zrobić dzięki nowej integracji? Oczywiście przeglądać zdjęcia i filmy na większym ekranie bezpośrednio z biblioteki Zdjęć Google. Aby uruchomić fotografie na dużym ekranie, trzeba skorzystać z paska Daily+, menu uruchomienia aplikacji Daily+ lub widżetu Now Brief.

Google podkreśla, że oprogramowanie zostało dostosowane z myślą o dużych - 40, 50, 60-calowych i większych - ekranach telewizorów. W aplikacji Zdjęć Google znajdziemy kilka ułatwień. Na przykład będzie to kod QR, którego zeskanowanie telefonem pozwala wybór wspomnień, które mają zostać wyświetlone. Użytkownik może też ukryć wybrane osoby, zwierzęta czy daty, aby nie pokazać rodzinie czy znajomym fotografii, których nie powinni widzieć. Można też ukryć konkretny obraz bądź nagranie za pomocą dedykowanego przycisku.

Z kolei w sekcji Daily+ Zdjęcia Google wyświetlą automatycznie odświeżające się najlepsze zdjęcia. Nic jednak nie stoi ku przeszkodzie uruchomienia aplikacji na pełnym ekranie.

Co ze starszymi telewizorami?

Obsługa Zdjęć Google początkowo została wprowadzona tylko dla najnowszych modeli Samsunga z 2026 r. Obecnie nie wiemy, czy producent planuje rozszerzyć aplikację na starsze modele telewizorów. Najprawdopodobniej to kwestia czasu. Zdjęcia Google nie są przecież wyjątkowo zaawansowaną usługą - to przecież prosta aplikacja do wyświetlania multimediów. Dlatego oczekujemy, że rozwiązanie trafi na inne urządzenia.

Albert Żurek 05.04.2026 09:15

