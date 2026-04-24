17-letnia Polka pomagała planować atak w szkole. Podała przepis na bombę

Globalny terroryzm i skrajna przemoc nie zawsze rodzą się w tajnych bazach na końcu świata. Czasami ich źródłem jest pokój nastolatki na polskim osiedlu, wyposażony w komputer z dostępem do internetu. Wspólna operacja polskich służb i amerykańskiego FBI doprowadziła do szokującego odkrycia.

Z ustaleń śledczych wyłania się przerażający obraz cyfrowej subkultury, która gloryfikuje sprawców masowych strzelanin. Polska nastolatka nie znalazła się w tym środowisku przypadkiem. W sieci posługiwała się pseudonimem będącym bezpośrednim nawiązaniem do jednego ze sprawców słynnej masakry w Columbine High School w 1999 r.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), współpracując z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym, wpadli na trop międzynarodowej korespondencji. Wynikało z niej jednoznacznie, że planowany jest atak na kanadyjską placówkę edukacyjną z użyciem noża i broni palnej. Dziewczyna z Tczewa utrzymywała ścisłe, prywatne kontakty z użytkownikami z Kanady oraz Turcji. To nie były zwykłe rozmowy o szkole czy grach wideo. Ich głównym tematem były masowe zabójstwa.

Koniec wirtualnej gry, realne konsekwencje

Internetowa anonimowość to w dzisiejszych czasach mit, o czym nastolatka przekonała się, gdy do jej drzwi zapukali policjanci. Przeszukanie miejsca zamieszkania zakończyło się zabezpieczeniem cyfrowych nośników danych, telefonów oraz sprzętu komputerowego.

To właśnie analiza tych urządzeń dostarczyła koronnych dowodów w sprawie. Eksperci z CBZC dotarli do wiadomości, w których 17-latka wysyłała dokładne instrukcje skonstruowania ładunku wybuchowego na bazie rury PCV osobie przygotowującej się do ataku.

Dla 17-latki z Tczewa zabawa w mrocznym internecie właśnie brutalnie zderzyła się z rzeczywistością polskiego kodeksu karnego. Dziewczyna usłyszała oficjalny zarzut pomocnictwa w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie poprzez przekazanie instrukcji tworzenia bomb.

W polskim systemie prawnym podżeganie oraz pomocnictwo są traktowane z taką samą surowością jak sprawstwo. Oznacza to, że za popełnione przestępstwo nastolatce grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Radykalizacja w sieci nie zna granic wieku

Przypadek z Tczewa to niestety tylko wierzchołek góry lodowej. Policja i eksperci od cyberbezpieczeństwa biją na alarm: w ostatnich tygodniach obserwuje się drastyczny wzrost aktywności bardzo młodych osób w radykalnych grupach dyskusyjnych. To zamknięte kanały, w których przemoc, terroryzm i masowe zbrodnie spotykają się z aprobatą, a nawet podziwem. Przestrzeń wirtualna staje się idealnym inkubatorem dla nawiązywania międzynarodowych kontaktów, które mogą prowadzić do realnych tragedii.

Sprawa ta nie ma charakteru odosobnionego. W tym samym okresie funkcjonariusze ustalili również dane bardzo młodego użytkownika sieci, 12-letniego chłopca, który według ustaleń kontaktował się z osobą podejrzewaną o przygotowywanie zamachu na terenie jednego z państw europejskich. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

W obu przypadkach widoczne jest zainteresowanie młodych osób treściami prowadzącymi do poważnych zagrożeń o potencjalnie szerokim, międzynarodowym oddziaływaniu. Młodzież, funkcjonując w środowisku silnie nasyconym przekazami o charakterze sensacyjnym, bywa szczególnie podatna na manipulację oraz wpływ treści rozpowszechnianych w sieci, w tym dezinformację - czytamy w komunikacie policji.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na aktywność dzieci w Internecie, w szczególności na to, z kim nawiązują kontakty oraz jakie treści przeglądają i z jakimi materiałami mają styczność. To wyraźny sygnał dla rodziców, że kontrola tego, z kim ich dzieci komunikują się na Discordzie, Telegramie czy niszowych forach, jest dziś kwestią kluczową. Zaangażowanie dorosłych oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie mogą mieć kluczowe znaczenie w zapobieganiu tego typu zagrożeniom.

Bogdan Stech 24.04.2026 13:46

