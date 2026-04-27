„To mogło być mailem”. Przeciążenie spotkaniami w polskim biznesie

Wyobraź sobie taki czwartek. Budzisz się, otwierasz kalendarz i widzisz: początek o 9:00, status z klientem o 10:30, weekly o 12:00, retrospektywa o 14:00, a na dokładkę „quick sync z Piotrem” o 16:00, który - jak wszyscy wiemy - szybkim nie będzie. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim masz „zdążyć” ze sprint review, który miał być gotowy wczoraj. Oczywiście nie zdążysz. Za to jutro będzie nowe spotkanie, żeby omówić dlaczego go nie ma.

Brzmi znajomo? Polskie firmy - szczególnie te pracujące w modelu hybrydowym albo zdalnym - coraz głębiej wpadają w sidła kultury spotkaniowej, w której liczba callów zastępuje realną produktywność. I choć problem nie jest wyłącznie polski (to globalna epidemia) to w naszej rzeczywistości biznesowej ma swoje specyficzne oblicze.

Liczby, które bolą

Badanie Atlassian przeprowadzone na 5000 pracowników wiedzy z czterech kontynentów wykazało, że 78 proc. respondentów przyznaje, iż oczekuje się od nich uczestnictwa w tylu spotkaniach, że trudno im wykonywać właściwą pracę. Microsoft Work Trend Index podaje z kolei, że od lutego 2020 r. - czyli od momentu masowego przejścia na pracę zdalną - łączny czas spędzany na spotkaniach wzrósł o 252 proc., a ich liczba o 153 proc. Przeciętny pracownik wiedzy siedzi dziś na 17,7 meetingu tygodniowo i traci na spotkania ok. 18 godz. każdego tygodnia. To niemal połowa etatu.

Ale to jeszcze nie najgorsze. Badanie Asany szacuje, że każdy pracownik traci rocznie 103 godz. na spotkania, które można by spokojnie zastąpić mailem, notatką albo krótkim komentarzem w zadaniu. Doliczając do tego 352 godz. rocznie spędzone na „rozmowach o pracy, zamiast wykonywaniu pracy” wychodzi nam, że znaczna część aktywnego roku zawodowego to, mówiąc wprost, teatr aktywności.

W polskich realiach IT liczby mogą być jeszcze bardziej wyraziste. W branży, w której specjalista godzinę liczy po 150-200 zł, a senior deweloper po 200-400 zł, jedno nieproduktywne spotkanie ośmiu osób to łatwy do policzenia koszt. Godzina x 8 osób x 150 zł = 1200 zł. Tydzień takich spotkań, przy założeniu trzech dziennie, to ponad 18 tys. zł. Rocznie - przebicie miliona złotych w organizacji liczącej dosłownie kilkadziesiąt osób. Dla firemek 100-osobowych szacunki mówią o 2-3 mln złotych rocznie wyparowujących w postaci zmarnowanego czasu.

Remote i hybryda: przyzwolenie na nieskończoną dostępność

W Polsce model zdalny i hybrydowy zdążył się już mocno zakorzenić. W branży IT w ubiegłym roku aż 59,5 proc. specjalistów pracowało w pełni zdalnie, a 33,4 proc. w modelu hybrydowym. To ogromna większość - i jednocześnie środowisko, w którym meeting overload rozkwita wyjątkowo bujnie.

Dlaczego? Bo praca zdalna z pozoru obniżyła koszt spotkania do zera. Nie trzeba rezerwować sali, dojechać przez korytarz, czekać aż poprzednia grupa skończy. Wystarczy kliknąć „zaproś do rozmowy” w aplikacji do wideorozmów i gotowe. Efekt jest paradoksalny: narzędzia, które miały ułatwiać prac stały się maszynką do generowania spotkań. Zdalni pracownicy uczestniczą w średnio 25,6 spotkania tygodniowo, podczas gdy ci pracujący stacjonarnie - w 14,2. Różnica wynosi dokładnie 80 proc.

Do tego dochodzi zjawisko, które można by nazwać kalendarzowym tetrisem. Skoro wszyscy są „w sieci” to granice między dostępnością a czasem skupionej pracy rozmywają się całkowicie. Microsoft odnotowuje, że 57 proc. spotkań to calle ad hoc, bez wcześniejszego zaproszenia do kalendarza, a połowa wszystkich spotkań wypada dokładnie w oknie 9:00-11:00 i 13:00-15:00 - czyli w tradycyjnych szczytach koncentracji. Innymi słowy: kiedy masz wreszcie głowę do pracy ktoś wciąga cię na call.

Spotkanie bez decyzji to tylko rozmowa

Tu dochodzimy do sedna problemu. Za dużo spotkań w firmie jest uciążliwe, ale sama liczba to jeszcze nie diagnoza. McKinsey przebadało 1259 menedżerów na całym świecie i ustaliło, że 61 proc. czasu decyzyjnego jest marnowane. Firmy organizują spotkania, żeby podjąć decyzje, a kończą je bez żadnych konkretnych ustaleń - co z kolei generuje potrzebę kolejnego spotkania. Błędne koło. Badanie Breeze.pm i Noota pokazuje, że 54 proc. uczestników wychodzi ze spotkania nie wiedząc, kto jest odpowiedzialny za następne kroki i czy w ogóle zostały jakieś ustalone. Przeliczmy to: przy 17,7 spotkania tygodniowo ponad połowa kończy się bez jednoznacznych action items. To nie spotkania - to grupowa terapia z dekoracją zawodową.

Problem pogłębia brak systemowych follow-upów. Kiedy po spotkaniu nikt nie zapisuje co zostało ustalone, kto co ma zrobić i na kiedy - ustalenia znikają szybciej niż okno aplikacji do wideorozmów. Następne spotkanie zaczyna się od pytania „hej, to gdzie się zatrzymaliśmy?”, a odpowiedź jest jedna: znikąd. Cały cykl startuje od nowa. Organizacje tracą nie tylko czas - tracą pamięć instytucjonalną.

„Status meeting culture”: jak wyglądać na zajętego nic nie robiąc

Jest jeszcze jeden, rzadziej nazywany wprost mechanizm: spotkanie jako dowód pracy. W kulturach organizacyjnych, gdzie liczy się widoczność, a nie dowożenie wyników, udział w spotkaniu staje się celem samym w sobie. Jesteś na callu - jesteś aktywny. Twój kafelek widnieje na ekranie - jesteś zaangażowany.

Problem nie jest niewidoczny dla samych zarządzających. W badaniu Harvard Business Review 71 proc. senior liderów przyznało, że uważa spotkania w swoich organizacjach za nieproduktywne i nieefektywne. Wiedzą. Mówią. A spotkania i tak się odbywają - bo nie ma systemowej alternatywy.

Ile spotkań w pracy to za dużo? Trudne pytanie, prosta odpowiedź

Nie ma jednej magicznej liczby. Są jednak sygnały, że granica dawno została przekroczona. Jeśli pracownicy nie mają minimum 3-4 godz. dziennie niezakłóconej pracy to organizacja ma problem. Jeśli spotkania generują kolejne spotkania zamiast decyzji - to już nie koordynacja, to zaklęty krąg. Jeśli po każdym weekly nikt nie wie, co teraz robi, a odpowiedź brzmi „porozmawiamy jutro” - coś jest nie tak.

Badanie Benjamina Lakera opisane w Harvard Business Review przynosi konkretny wynik: redukcja spotkań o 40 proc. podnosi produktywność pracowników o 71 proc. 71 proc. Żaden onboarding, żaden nowy tool, żadna restrukturyzacja nie daje tak szybkiego zwrotu. Wystarczy po prostu - spotykać się rzadziej, ale lepiej.

Część ustaleń powinna być zadaniem, nie kolejnym callem

No dobra, diagnoza postawiona. Co z tym zrobić?

Odpowiedź, która coraz częściej pojawia się w rozmowach o kulturze pracy, jest zaskakująco prosta: nie każdy problem, projekt czy pomysł musi być spotkaniem. Część ustaleń może - i powinna - przyjąć formę zadania: z właścicielem, z terminem, ze statusem. Jeśli pytanie brzmi „kto to miał zrobić?” to odpowiedź nie powinna padać dopiero na kolejnym weekly. Powinna być dostępna w systemie, od razu, w jednym miejscu.

Bitrix24

Tutaj pojawia się naturalne miejsce dla narzędzi takich jak Bitrix24. Nie jako „aplikacja do zadań” - bo takich jest tysiąc - ale jako zmiana sposobu myślenia o tym, co w ogóle musi być spotkaniem. Zamiast organizować call, żeby dowiedzieć się na jakim etapie jest projekt, można po prostu zajrzeć do zadania i zobaczyć status, komentarze, historię zmian. Zamiast „szybkiego synca z Piotrem” można zostawić komentarz bezpośrednio przy zadaniu - Piotr odpowie, kiedy skończy swój blok koncentracji, bez przerywania całego zespołu.

Bitrix24 pozwala też zamieniać ustalenia ze spotkań bezpośrednio w zadania - z przypisaną osobą odpowiedzialną, terminem i priorytetem. Niby takie szczególiki, ale to fundamentalna różnica między „gadaniem o pracy” a „robieniem pracy”. Kiedy po spotkaniu nie wysyłasz maila z podsumowaniem (którego i tak nikt nie czyta) tylko tworzysz listę zadań, a każde z nich trafia do konkretnej osoby z konkretnym deadlinem - szanse, że cokolwiek się wydarzy dramatycznie rosną.

CoPilot: AI, które nie zwołuje spotkania po spotkaniu

Bitrix24 idzie o krok dalej dzięki wbudowanemu asystentowi AI o nazwie CoPilot. Jedną z jego kluczowych funkcji jest Follow-Up - automatyczna transkrypcja i ocena spotkania, która zamienia przebieg rozmowy bezpośrednio w listę działań. Zamiast polegać na tym, że ktoś po calu napisze notatki (i wyśle je cztery dni później, albo wcale) AI robi to natychmiast.

CoPilot potrafi też podsumować całą historię zadania - bez konieczności czytania każdego komentarza od początku. Dołączasz do projektu w środku procesu i nie wiesz, co się działo? Zamiast zwoływać spotkanie „zapoznawcze” pytasz CoPilota i w ciągu sekund masz kontekst. To nie jest magia - to po prostu dobrze zaprojektowany workflow, który eliminuje jeden z najczęstszych pretekstów do organizowania niepotrzebnych spotkań: brak dostępu do historii decyzji.

CoPilot w Bitrix24

Platforma działa też jako miejsce, w którym ta historia decyzji faktycznie się tworzy i pozostaje. Komentarze w zadaniach, dokumenty, statusy, zmiany - wszystko w jednym miejscu, przeszukiwalne, dostępne. Kiedy za trzy miesiące ktoś zapyta „a dlaczego wtedy zdecydowaliśmy, że X?” nie będzie trzeba ogarniać archeologii przez skrzynki mailowe. Wystarczy sprawdzić.

Efekt: mniej „a kto to miał zrobić?”

Jeśli firma zatrudniająca 50 osób zredukuje liczbę zbędnych spotkań choćby o 30 proc., to - przy polskich stawkach rynkowych - oszczędza kilkaset tysięcy złotych rocznie w przeliczeniu na czas ludzi. Kultura pracy, w której „szybki sync” jest domyślną odpowiedzią na każdy problem nie bierze się znikąd. To efekt lat, w których nikt nie zaproponował lepszej alternatywy.

Narzędzia klasy Bitrix24 tej alternatywy nie wymyśliły - bo ona była znana od dawna. Ale ją wreszcie zebrały w jednym miejscu i dodały AI, który potrafi ją zaaplikować bez tygodniowego wdrożenia.

Nieefektywne spotkania to problem kulturowy. Ale kultura zmienia się przez narzędzia równie skutecznie jak przez wartości. Jeśli system sam zamienia rozmowę w zadanie z właścicielem i terminem, to po jakimś czasie przestajesz pytać „kto to miał zrobić?” - bo odpowiedź jest zawsze pod ręką.

A to już oznacza realny koniec spotkań o spotkaniach.

Maciej Gajewski 27.04.2026 07:33

Lokowanie produktu : Bitrix24

