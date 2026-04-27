Polski czołg trofeum Kim Dzong Una. Korea Północna wystawiła go w muzeum

W Korei Północnej właśnie przekroczono kolejną granicę geopolitycznego absurdu i wojennej propagandy. Jak donosi reżimowa agencja KCNA, 26 kwietnia 2026 roku uroczyście otwarto tam Memoriał Pamięci Bojowych Wyczynów Operacji Zagranicznych.

Główną atrakcją tego ponurego kompleksu jest wystawa zachodniego uzbrojenia, które zostało przejęte na froncie w Ukrainie. To bezpośredni i namacalny dowód na to, jak głęboko Pjongjang zaangażował się w zbrojny konflikt u boku Władimira Putina, a zarazem wyraźny sygnał wysłany w stronę państw NATO.

Wystawa obejmuje zachodnie uzbrojenie, które stało się symbolem wsparcia dla Kijowa. Na ekspozycji zobaczyć można m.in. czołgi Leopard 2A4 i M1A1 Abrams, bojowe wozy piechoty Marder, francuskie AMX-10RC, transportery VAB oraz pojazdy MRAP, w tym tureckie Kirpi.

Polski czołg na wystawie dyktatora

Na fakt, że Leopard 2A4 to pojazd przekazany przez Polskę Ukrainie, zwrócił uwagę jeden z internautów w serwisie X. Informację potwierdził Jarosław Wolski, analityk i specjalista od uzbrojenia.

O przewrotne są losy. Leopard 2A4 rok produkcji 1985 lub 1986 - najpierw w służbie niemieckiej, podarowany Polsce w 2002 roku, potem Ukrainie w 2023 roku i jako wrak zdobyty przez Rosjan w 2024 roki i podarowany Korei Północnej w 2025. Warto dodać że pojazd już zaiste muzealny - minimum czterdziestoletni, nigdy nie modernizowany - napisał Jarosław Wolski.

Krew i beton, czyli jak upamiętniono rzeź w obwodzie kurskim

Nowy obiekt w Pjongjangu nie jest jednak tylko zwykłą wystawą zrabowanego sprzętu. To przede wszystkim monumentalny pomnik poświęcony bezpośredniemu udziałowi północnokoreańskich wojsk w krwawych walkach na terytorium obwodu kurskiego.

Kim Dzong Un podszedł do tej inwestycji niezwykle osobiście. Dyktator regularnie wizytował plac budowy, osobiście doglądał stanu prac, oceniał monumentalne panele rzeźbiarskie i wydawał bezpośrednie wytyczne dotyczące ostatecznego wystroju kompleksu.

W uroczystościach otwarcia kompleksu uczestniczył przywódca Korei Północnej Kim Jong Un, któremu towarzyszyli najwyżsi rangą przedstawiciele władz. Szczególną uwagę zwraca obecność rosyjskiej delegacji z ministrem obrony Andriej Biełousow na czele. To wyraźny sygnał pogłębiającej się współpracy wojskowej między Rosja a Pjongjangiem.

Choć dziś Pjongjang i Moskwa coraz śmielej mówią o współpracy, przez długi czas temat udziału północnokoreańskich żołnierzy w wojnie przeciwko Ukraina pozostawał w cieniu. Mimo lawiny dowodów, Moskwa i Pjongjang przez długie miesiące szły w zaparte, milcząc na temat realnego zaangażowania najemników.

Więcej na Spider's Web:

Przełom nastąpił dopiero w kwietniu 2025 r. To wtedy szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, Walerij Gierasimow, w oficjalnym raporcie dla Władimira Putina oficjalnie przyznał i docenił kluczową rolę wojsk KRLD w obronie terenów przygranicznych.

W sumie Korea Północna poratowała Rosję około 12 tys. żołnierzy. W walkach z Ukraińcami zginąć miało nawet 2000 żołnierzy tego komunistycznego kraju. Ponad 4000 zostało rannych.

Korea Północna przekazała też rosji miliony pocisków artyleryjskich oraz rakiety balistyczne, którymi terroryzowane są ukrai ńskie miasta.

Nowo otwarty obiekt to coś więcej niż tylko zbiór eksponatów. To element szeroko zakrojonej wojny informacyjnej, w której symbole i narracja mają równie duże znaczenie jak działania militarne. Pokazanie zachodniego sprzętu jako zdobytego wpisuje się w próbę podważenia skuteczności wsparcia dla Ukrainy i jednocześnie wzmacnia przekaz o sile nowego bloku państw.

Główna ilustracja: Kim Dzong Un pokazuje ex-polskiego Leoparda 2A4 rosyjskiej delegacji.

Bogdan Stech 27.04.2026 09:38

