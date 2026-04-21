REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Telefon z trąbą zaraz w Polsce. Oppo Find X9 Ultra walczy o tron Androida

Na rynek trafia smartfon z możliwością rozszerzenia przybliżenia dedykowanym telekonwerterem. Mowa o Oppo Find X9 Ultra, który zaraz trafi do Polski.

Albert Żurek
Oppo Find X9 Ultra
REKLAMA

Oppo Find X9 Ultra to jeszcze smartfon, czy już aparat?

Oppo Find X9 Ultra to urządzenie, które zostało stworzone, aby walczyć z najlepszymi: Samsungiem Galaxy S26 Ultra, iPhonem 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra czy vivo X300 Ultra. W telefonie znajdziemy:

  • wyświetlacz AMOLED 6,82 cala, rozdzielczość QHD+, odświeżanie 144 Hz, jasność 1 - 3600 nitów;
  • procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 chłodzony komorą parową;
  • akumulator węglowo krzemowy o pojemności 7050 mAh;
  • ładowanie przewodowe o mocy 100 W, bezprzewodowe 50 W;
  • system Android 16 z nakładką ColorOS 16 i funkcjami AI.
REKLAMA

Możemy mówić tu zatem o sztandarowcu z krwi i kości o najlepszej wydajności, czasie pracy na baterii oraz szybkim ładowaniu. W urządzeniu ważniejsze są jednak możliwości fotograficzne. To bardziej aparat z funkcją smartfona niż telefon z aparatami. Oppo Find X9 Ultra został wyposażony w cztery moduły sygnowane marką Hasselblad na tylnym panelu:

  • obiektyw główny 200 Mpix z sensorem Sony LYT-901 o rozmiarze 1/1,12 cala z przysłoną f/1.5;
  • obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix o ekwiwalencie ogniskowej 14 mm;
  • teleobiektyw 200 Mpix z sensorem 1/1,28”, przysłona f/2.2, 3-krotne zbliżenie optyczne z odległością ostrzenia 15 cm (tryb makro);
  • teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix o 10-krotnynm zbliżeniu optycznym, 20-krotnym bezstratnym, przysłona f/3.5.

Oppo Find X9 Ultra potrafi robić zdjęcia w zakresie od 14 do 460 mm. W urządzeniu nie brakuje również efektów współpracy z Hasselblad, czyli specjalnych trybów takich jak zdjęcia w formatach 50 Mpix JPEG Max czy 50 Mpix RAW MAX w ogniskowych typu 14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm i 230 mm.

Smartfon nagrywa w rozdzielczości 4K 60 FPS w Dolby Vision HDR w przybliżeniach od 0,6 do 30x. Dwa aparaty 200 Mpix z kolei pozwalają nagrywanie 4K 120 FPS czy 8K 30 FPS. 

Czytaj też:

Doczepiany telekonwerter zwiększający zbliżenia 

Ważnym elementem smartfona jest doczepiany telekonwerter 300 mm, który rozszerza możliwości teleobiektywu 3x z matrycą 200 Mpix. To akcesorium pozwala uzyskać 13-krotne zbliżenie optyczne, a zdjęcia wykonywane przy 30-krotnym zbliżeniu również mają być ostre i wyraźne jak z żadnego innego telefonu.

REKLAMA

Zestaw z telekonwerterem będzie najprawdopodobniej dostępny osobno, tak jak jest w przypadku vivo X300 Ultra. Obecnie nie znamy ceny telefonu w Polsce i na świecie, ale sprzęt ma trafić do nas do przedsprzedaży 29 kwietnia.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
21.04.2026 14:43
Tagi: AndroidOppoSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA