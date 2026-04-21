Telefon z trąbą zaraz w Polsce. Oppo Find X9 Ultra walczy o tron Androida

Oppo Find X9 Ultra to jeszcze smartfon, czy już aparat?

Oppo Find X9 Ultra to urządzenie, które zostało stworzone, aby walczyć z najlepszymi: Samsungiem Galaxy S26 Ultra, iPhonem 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra czy vivo X300 Ultra. W telefonie znajdziemy:

wyświetlacz AMOLED 6,82 cala, rozdzielczość QHD+, odświeżanie 144 Hz, jasność 1 - 3600 nitów;

procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 chłodzony komorą parową;

akumulator węglowo krzemowy o pojemności 7050 mAh;

ładowanie przewodowe o mocy 100 W, bezprzewodowe 50 W;

system Android 16 z nakładką ColorOS 16 i funkcjami AI.

Możemy mówić tu zatem o sztandarowcu z krwi i kości o najlepszej wydajności, czasie pracy na baterii oraz szybkim ładowaniu. W urządzeniu ważniejsze są jednak możliwości fotograficzne. To bardziej aparat z funkcją smartfona niż telefon z aparatami. Oppo Find X9 Ultra został wyposażony w cztery moduły sygnowane marką Hasselblad na tylnym panelu:

obiektyw główny 200 Mpix z sensorem Sony LYT-901 o rozmiarze 1/1,12 cala z przysłoną f/1.5;

obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix o ekwiwalencie ogniskowej 14 mm;

teleobiektyw 200 Mpix z sensorem 1/1,28”, przysłona f/2.2, 3-krotne zbliżenie optyczne z odległością ostrzenia 15 cm (tryb makro);

teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix o 10-krotnynm zbliżeniu optycznym, 20-krotnym bezstratnym, przysłona f/3.5.

Oppo Find X9 Ultra potrafi robić zdjęcia w zakresie od 14 do 460 mm. W urządzeniu nie brakuje również efektów współpracy z Hasselblad, czyli specjalnych trybów takich jak zdjęcia w formatach 50 Mpix JPEG Max czy 50 Mpix RAW MAX w ogniskowych typu 14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm i 230 mm.

Smartfon nagrywa w rozdzielczości 4K 60 FPS w Dolby Vision HDR w przybliżeniach od 0,6 do 30x. Dwa aparaty 200 Mpix z kolei pozwalają nagrywanie 4K 120 FPS czy 8K 30 FPS.

Doczepiany telekonwerter zwiększający zbliżenia

Ważnym elementem smartfona jest doczepiany telekonwerter 300 mm, który rozszerza możliwości teleobiektywu 3x z matrycą 200 Mpix. To akcesorium pozwala uzyskać 13-krotne zbliżenie optyczne, a zdjęcia wykonywane przy 30-krotnym zbliżeniu również mają być ostre i wyraźne jak z żadnego innego telefonu.

Zestaw z telekonwerterem będzie najprawdopodobniej dostępny osobno, tak jak jest w przypadku vivo X300 Ultra. Obecnie nie znamy ceny telefonu w Polsce i na świecie, ale sprzęt ma trafić do nas do przedsprzedaży 29 kwietnia.

Albert Żurek 21.04.2026 14:43

