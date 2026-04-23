Pokazali nagranie Ziemi z najnowszego iPhone'a. Coś niesamowitego

Misja Artemis II jest już za nami – astronauci bezpiecznie wrócili na Ziemię niemal dwa tygodnie temu. NASA zdążyła wcześniej opublikować mnóstwo materiałów, w tym zdjęć wykonanych przez członków załogi. Do ich przygotowania wykorzystywano klasyczne aparaty cyfrowe Nikona, ale również telefony marki Apple, a dokładniej iPhone’a 17 Pro Max. Teraz do sieci trafiło wideo wykonane z odległości kilkudziesięciu tysięcy kilometrów od naszej planety.

NASA pokazuje nagranie z iPhone'a 17 Pro Max wykonane 55 tys. km od Ziemi

W ramach misji Artemis II powstały historyczne ujęcia Ziemi z głębokiego kosmosu. Astronautom udalo się wykonać pierwsze od ponad 50 lat fotografie w drodze na orbitę Księżyca. Wykorzystali do tego zaawansowany sprzęt, który w czasach misji Apollo 17 był jedynie w sferze marzeń. Kilka z tych ujęć możecie znaleźć w tym artykule.

W minioną środę, 22 kwietnia – niemal trzy tygodnie po starcie Artemis II – oficjalne konto NASA Artemis opublikowało krótki, 19-sekundowy film autorstwa Christiny Koch. Na początku widzimy twarz astronautki, która jest idealnie rozświetlona. Wynika to z faktu, że światło słoneczne odbijające się od Ziemi wpada bezpośrednio przez okno statku Orion.

Najciekawsza część nagrania zaczyna się jednak w połowie, gdy astronautka przełącza się na tylny aparat i filmuje Ziemię z odległości 54 500 km. Planeta widoczna jest przez iluminator Oriona, w którym dostrzec można odbicie charakterystycznego panelu srebrnego iPhone’a 17 Pro Max.

Nagranie powstało w drugim dniu misji, czyli w tym samym czasie, co inne fotografie opublikowane już wcześniej przez NASA. To kolejny materiał, który udowadnia, jak potężna jest dzisiejsza elektronika użytkowa. iPhone 17 Pro Max to smartfon, który (przy odpowiednio zasobnym portfelu) może kupić niemal każdy, a jednocześnie jest to pierwszy taki sprzęt, który wraz z człowiekiem znalazł się tak daleko od Ziemi.

Miłośnicy astronomii mogą znaleźć więcej materiałów wykonanych tym smartfonem na profilu NASA Artemis w serwisie X. Teraz pozostaje nam tylko czekać, aż kolejne generacje iPhone’ów wylądują na powierzchni Księżyca w ramach misji Artemis IV. Trudno jednak przewidzieć, jakie zdjęcia wtedy otrzymamy. Misja ma zostać zrealizowana we wrześniu 2028 r.

Do tego czasu Apple zdąży wydać jubileuszowego iPhone’a 20 (XX) oraz najprawdopodobniej kolejną generację oznaczoną liczbą 21.

Albert Żurek 23.04.2026 18:56

