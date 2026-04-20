REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tylko dziś: MacBook Air M4 tańszy o pół tysiąca. Takie promki to rzadkość

MacBook Air wyposażony w mnóstwo pamięci trafił do genialnej promocji. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ w tej cenie  jest dostępny tylko dziś.

Albert Żurek
REKLAMA

Wyprzedaż dotyczy zeszłorocznego MacBooka Air wyposażonego w procesor M4 w wersji z 13,6-calowym wyświetlaczem. Sprzęt jest dostępny 500 zł taniej. To genialna oferta.

REKLAMA

MacBook Air M4 500 zł taniej. Tylko 50 sztuk i tylko dzisiaj

Sklep Media Expert uruchomił promocję na MacBooka Air M4 w konfiguracji z 24 GB RAM oraz 512 GB przestrzeni na dysku SSD w kolorze księżycowa poświata. Laptop jest obecnie dostępny za 4999 zł, zamiast 5499 zł. Aby obniżyć cenę o 500 zł należy skorzystać z kodu rabatowego LD2004-200426

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
MacBook Air M4 24/512 GB 500 zł taniej
Media Expert

Warto jednak się pospieszyć, ponieważ wyprzedaż jest ograniczona pod względem liczby dostępnych egzemplarzy w niższej cenie. Sklep przygotował 50 sztuk, lecz na czas pisania tego artykułu ok. godz. 12:00 pozostało ok. 40 egzemplarzy. Komputery się zatem szybko wyprzedają. 

Drugie ograniczenie stanowi czas. Promocja potrwa tylko do końca dnia, czyli poniedziałku 20 kwietnia do godz. 23:59. Kod umożliwiający obniżenie ceny o 500 zł nie łączy się z innymi rabatami.

Lepszego komputera nie potrzebujesz

Omawiana oferta dotyczy zeszłorocznego modelu MacBooka Air w wersji 13-calowej wyposażonego w procesor M4. W marcu Apple zastąpił go nowszym modelem: MacBookiem Air M5, w którym zrezygnowano z 256 GB pamięci SSD, a cenę za podstawową wersję 16 + 512 GB ustalono na 5499 zł w wydaniu 10 rdzeni CPU i 8 GPU. Sprzęt jest zatem trochę droższy, ale moim zdaniem znacznie lepiej wybrać starszą i tańszą wersję laptopa.

REKLAMA

W dostępnym w promocji Media Expert MacBooku Air M4 mamy bowiem 24 GB pamięci operacyjnej i identyczną przestrzeń na danych, lecz jest to wyższa wersja procesora z 10 rdzeniami GPU oraz CPU. Aby uzyskać identyczną konfigurację w MacBooku Air M5, trzeba wydać 5999 zł, czyli 1000 zł więcej. To się zupełnie nie opłaca. Dodatkowa pamięć operacyjna jest ważniejsza niż czip o maksymalnie 20 proc. wyższej wydajności.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
20.04.2026 12:22
Tagi: AppleLaptopyMacMacBookmedia expertpromocje
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA