Robot kuchenny Lidla za 1/10 ceny Thermomixa. Padł rekordowy rabat

Robot kuchenny Lidla został znacząco przeceniony i teraz można go kupić w naprawdę dobrej cenie. Prawie 10 razy taniej niż Thermomixa. 

Albert Żurek
Wyprzedaż dotyczy mniejszej wersji termorobota MC Compact, który stanowi tańszą alternatywę dla popularnego w polskich domach MC Smart kosztującego w promocjach ok. 1600 zł (standardowo 2500 zł). Nowy model kupimy poniżej 1000 zł. To bardziej podstawowy sprzęt, który dla wielu osób będzie w zupełności wystarczający. 

MC Compact, czyli robot z Lidla za 700 zł

Domyślna cena MC Compact w Polsce to 899 zł. W aktualnej promocji jest jednak dostępny 22 proc. taniej, za 699 zł. To obecnie jeden z najtańszych termorobotów kuchennych na rynku. Odpowiada za niego sprawdzona marka Silvercrest, która ma na koncie mnóstwo przystępnych cenowo sprzętów. 

Urządzenie w promocji jest dostępne zarówno online, w internetowym sklepie Lidla, jak i w stacjonarnych sklepach sieci. Aby móc obniżyć cenę za urządzenie kupowane na miejscu, potrzebna będzie aplikacja mobilna Lidl Plus z aktywowanym kuponem promocyjnym. W przypadku zakupów online nie jest to potrzebne.

MC Compact to niezły i tani robot kuchenny

MC Compact kosztujący niespełna 700 zł to sprzęt, który nada się do gotowania mniejszej liczby porcji - producent mówi o maksymalnie trzech. W urządzeniu zastosowano misę o pojemności 2 litrów, która jest zatem znacznie mniejsza od klasycznego MC Smart, zdolnego przygotować nawet sześć porcji. 

Robot charakteryzuje się mocą 500 W (przygotuje do 500 g ciasta), wspiera 10 poziomów prędkości oraz 9 głównych funkcji: gotowanie, smażenie, gotowanie na parze, miksowanie, ugniatanie, siekanie, sous vide, emulgowanie oraz ważenie. Czyli pod tym względem nie odbiega od droższej i większej wersji. MC Compact jest w stanie obsłużyć ponad 300 przepisów dostępnych poprzez aplikację mobilną Monsieur Cuisine na telefony.

Robotem sterujemy za pomocą wbudowanych dotykowych przycisków oraz małego wyświetlacza LCD lub aplikacji mobilnej. Całkiem sporo jak za 700 zł - najnowszy Thermomix TM7 kosztuje niemal 7000 zł.

21.04.2026 15:10
Tagi: LidlRobotyThermomixzakupy
