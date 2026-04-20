Ogromna awaria kart płatniczych. Nie zapłacisz kartą i BLIKiem

Trwa ogólnopolska awaria systemu kart płatniczych Polcard. Polacy mają problem z zapłaceniem kartami w sklepach stacjonarnych oraz w internecie. 

Albert Żurek
Awaria rozpoczęła się w poniedziałkowe przedpołudnie ok. godz. 8. Od tego czasu masowo spływają zgłoszenia dotyczące systemów płatniczych wykorzystywanych w Polsce: m.in. kart Visa, Mastercard czy BLIK. W związku z awarią systemu Polcard jest problem zapłaceniem bezgotówkowo m.in. w Żabce.

Z serwisu Downdetector dowiadujemy się Polacy spotykają problemy z płatnościami Mastercard, Visa (w plastikowej i cyfrowej formie) oraz BLIK-a w wersji zbliżeniowej. Utrudnienia występują niezależnie od dostawców kart płatniczych oraz banków.

Problem leży w systemie obsługi kart płatniczych Polcard. To obecnie jeden z największych operatorów terminali płatniczych w Polsce. Urządzenia tej marki znajdują się m.in. w sieci Żabka. Dlatego mnóstwo osób zgłasza problemy z działaniem usług tego sklepu. Operator systemu wydał krótkie oświadczenie.

Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość - pisze Polcard na stronie internetowej.

Z komunikatu BLIK-a wynika, że usługa poza sklepami stacjonarnymi ma działać prawidłowo. Bez problemu zatem skorzystamy z systemu w internecie, przelewów na telefon czy wypłat z bankomatów kodem BLIK. 

Część użytkowników mogła napotkać chwilowe utrudnienia przy płatnościach w terminalach, wynikające z zakłóceń technicznych po stronie jednego z dostawców usług płatniczych - BLIK dla Interia.

Niektóre doniesienia Polaków wskazują, że problemy z płatnościami bezgotówkowymi mają dotyczyć niektórych platform internetowych. Polcard zajmuje się również obsługą płatności elektronicznych w sieci. Jeśli dany sklep czy platforma sprzedaży internetowej korzysta z systemów Polcard, klienci również mogą spotkać utrudnienia ze zrealizowaniem płatności.

Obecnie lepiej wstrzymać się z płatnościami kartą m.in. w sklepach sieci Żabka. Polacy zgłaszają, że najczęściej dochodzi do odrzucenia transakcji. Nie oznacza to jednak, że cała Polska jest odcięta od kart płatniczych. Tam, gdzie wykorzystuje się innego operatora kart płatniczych nie ma problemu ze zrealizowaniem płatności.

20.04.2026 11:23
