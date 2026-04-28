Google podpisuje tajny pakt z Pentagonem. Koniec udawania pacyfizmu

Ładowanie...

Portal The Information, powołując się na doskonale poinformowane źródła, podaje, że amerykański resort obrony otrzymał niemal nieograniczony dostęp do technologii Google'a. Zgodnie z nowymi ustaleniami, wojsko będzie mogło wykorzystywać sztuczną inteligencję do "wszelkich legalnych celów rządowych". Choć brzmi to jak typowa korporacyjna dyplomacja, nie chodzi o wystawianie mandatów, czy obliczanie należnych ceł. W praktyce mowa o zadaniach objętych najwyższą klauzulą tajności.

Pentagon doskonale wie, że współczesne pole walki wymaga analizy ogromnej ilości danych w ułamkach sekund, a duże modele językowe idealnie nadają się do takiej właśnie pracy. Z przecieków wynika, że zaawansowane modele językowe i analityczne mają na bieżąco wspierać dowódców w planowaniu skomplikowanych misji operacyjnych. Algorytmy będą brały bezpośredni udział w wyznaczaniu celów dla nowoczesnych systemów militarnych.

To przekroczenie kolejnej granicy w automatyzacji współczesnego pola walki.

Agencja Reutera próbowała uzyskać oficjalne stanowisko w tej sprawie, jednak ani Alphabet, ani przedstawiciele Pentagonu nie zdecydowali się na udzielenie komentarza. Takie milczenie bywa zazwyczaj najbardziej wymownym potwierdzeniem i wskazuje na to, że Google faktycznie idzie na wojnę. Taką prawdziwą.

Wyścig zbrojeń w Dolinie Krzemowej

Google nie jest w tym układzie pionierem, a raczej w pośpiechu goni uciekający pociąg. Dla samego Google'a wejście w ten układ to po prostu biznesowe być albo nie być w lukratywnym sektorze obronnym.

Zaledwie w ubiegłym roku Departament Obrony zamknął podobne porozumienia z największymi rynkowymi rywalami twórców najpopularniejszej wyszukiwarki świata. Swoje usługi dla armii udostępniło zarówno OpenAI, jak i należące do Elona Muska xAI.

W ostatnich atakach na Iran wykorzystywano sztuczną inteligencję Palantir Technologies. I to podobno z morderczym skutkiem, czym chwalił się nawet prezydent USA Donald Trump.

Stawka w tej technologicznej rywalizacji jest iście astronomiczna, ponieważ wartość każdego z ubiegłorocznych kontraktów opiewała na 200 mln dol.

Bunt pracowników to przeszłość

Obecna sytuacja to potężny zwrot akcji w historii Google. Wystarczy cofnąć się do 2018 r., kiedy to masowe protesty setek pracowników zmusiły zarząd do wycofania się z niesławnego Projektu Maven, inicjatywy mającej na celu integrację AI z wojskowymi dronami.

Wtedy firma ugięła się pod presją wewnętrzną, deklarując dystans wobec angażowania swoich technologii w bezpośrednie działania bojowe. Dziś, po przejściu głębokiej transformacji biznesowej, Google aktywnie buduje swój dział wojskowy.

Przygotowania do tego mariażu z armią postępowały metodycznie i z dala od blasku fleszy. Zanim podpisano obecny, tajny kontrakt, Google już w 2024 r. zawarło z Departamentem Obrony umowę na wykorzystanie AI do celów jawnych i niekoncesjonowanych.

Prawdziwy przełom, a zarazem ostateczne zerwanie z dawną polityką firmy, nastąpił jednak na początku 2025 r. To właśnie wtedy z oficjalnych wytycznych dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji po cichu usunięto zapisy, które bezwzględnie zakazywały stosowania autorskiego AI w broni i zaawansowanych systemach inwigilacji.

Ten precyzyjny ruch formalny został jednoznacznie odebrany przez rynek jako oczyszczenie przedpola pod wielkie kontrakty rządowe. Droga do Pentagonu została w pełni otwarta.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Bogdan Stech 28.04.2026 13:39

Ładowanie...