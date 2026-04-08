Galaxy Watch Ultra 2 w dwóch wariantach. Samsung szykuje ważną zmianę

Zeszłoroczne Galaxy Unpacked co prawda przyniosło nam nowego Galaxy Watch Ultra, jednak nie było to pełnoprawny sequel a jedynie delikatne przypudrowanie noska modelowi z 2024 roku. Dlatego obecne plotki na temat Galaxy Watch Ultra 2 rozpalają wyobraźnię - a zwłaszcza ta najnowsza, dotycząca możliwości sprzedaży zegarka w dwóch wariantach.

Galaxy Watch Ultra 2 dostanie 5G. Ale jest haczyk

O szczegółach informuje nas holenderski GalaxyClub. Z opublikowanych przez serwis informacji wynika, że Samsung Galaxy Watch Ultra 2 może trafić na rynek w dwóch wersjach różniących się łącznością: z modemem 5G oraz w bardziej klasycznym wariancie 4G/LTE.

Na trop takiego scenariusza prowadzą oznaczenia modeli, które pojawiły się w bazach danych i na serwerach producenta. Urządzenie o numerze SM-L716, wcześniej identyfikowane jako Galaxy Watch Ultra 2, wpisuje się w schemat nazewnictwa Samsunga, gdzie cyfra "6" wskazuje na obsługę 5G. Z kolei nowo odkryty wariant SM-L715F - poprzez cyfrę "5" - sugeruje obecność wersji z łącznością 4G/LTE. Warianty zegarków "tylko Wi-Fi" posiadają 0 w numerze modelu.

Według przecieków Samsung rozważa ograniczenie dostępności modelu 5G do wybranych regionów, takich jak Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Zdaniem GalaxyClub w Europie do sprzedaży może trafić jedynie wersja LTE.

Teoretycznie możemy czuć się skrzywdzeni, bo "Amerykanie i Koreańczycy zawsze mają fajne rzeczy". Praktycznie nie wiem jaki zakres zadań wymagałby od smartwatcha bycia podłączonym do sieci 5G, zamiast standardowego 4G. Netflixa raczej na nim nie odpalimy, ale być może super szybkie pobieranie informacji o pogodzie?

Jednocześnie byłby to istotny krok w strategii Samsunga, który dotąd nie oferował zegarków z natywną obsługą 5G. Z kolei w ofercie Apple'a, największej konkurencji Koreańczyków, smartwatche z obsługą 5G pojawiły się już w ubiegłym roku. Dlatego nawet jeżeli 5G będzie ograniczone regionalne i nie znajdzie zastosowania w praktyce, to przynajmniej nikt nie zarzuci Samsungowi posiadania zegarka "z gorszym internetem".

Jak będzie w praktyce i co przyniesie ze sobą nowy Galaxy Watch Ultra 2, przekonamy się podczas lipcowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Obok nowych zegarków zadebiutować mają także nowe składane smartfony producenta.

Więcej na temat urządzeń Samsunga:

Malwina Kuśmierek 08.04.2026 08:11

