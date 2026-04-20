Bezczelnie straszą końcem wielkiej płyty. Nie dajcie się nabrać

Nie wiem, czy to nie moje ulubione miejsca w mieście. Niby przesadzam, bo przecież nawet nie muszę się namyślać, aby znaleźć bardziej spektakularne przykłady. Proszę bardzo, pierwszy z brzegu: olbrzymie wieżowce łódzkiego Manhattanu, z uroczym placem pełnym drzew, na którym codziennie kwitnie życie. Ludzie siedzą na ławkach, dzieci się bawią, grają w piłkę, biegają psy. I to wszystko w centrum, a zgiełku dużego miasta wcale nie słychać. Przebijają się za to śpiewy ptaków. Tutejsza zięba już tak przyzwyczaiła się do sąsiedztwa ludzi, że aż lubi być podziwiana. Ustawia się w zasięgu wzroku na najniższej gałązce i pozwala wysłuchać koncertu. Popołudnie w centrum miasta, a natura na wyciągnięcie ręki.

A potem można już tylko wyliczać. Ulubione budynki, stare biurowce (Żyleta, czyli wieżowiec PKP), uliczki. A jednak za każdym razem staję jak wryty i nie mogę wyjść z podziwu, kiedy patrzę na niewielkie, raptem czteropiętrowe bloki na zwykłym blokowisku. Nieduże klocki są równo ustawione, ale w odpowiednim odstępie. Pomiędzy nimi miniaturowy park albo wręcz mini-las. Ile takich enklaw zieleni wciśnięto w miasto! Ktoś już dawno temu pomyślał, że ludzie chcą mieć blisko siebie zieleń, ale też chcą mieć zapewnioną prywatność i spokój. Jeżeli ktoś ma cię podglądać, to nie sąsiad, który może ci podać rękę, bo jego blok znajduje się tak blisko, a ptak czy wiewiórka, która wskoczy na pobliskie drzewo.

Mijają lata, a zachwyt PRL-owskimi osiedlami nie mija, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej docenia się te szczegóły. To nie tak, że było to budownictwo idealne i pozbawione problemów. Niejednokrotnie śmiałe wizje, stawiające na pierwszym miejscu przyszłego mieszkańca i jego potrzeby, zderzały się z trudną rzeczywistością. Nie zmienia to jednak faktu, że aż chce się spacerować pomiędzy bloczkami, przechodząc przez małe parki, skwery i lasy, za to jakoś nie ciągnie mnie do nowych, nudnych blokowisk. A zresztą i tak są grodzone, więc nikt mnie tam nie sprasza.

Ale co z ich wykonaniem?

Co jakiś czas pojawiają się sensacyjne nagłówki, sugerujące, że bloki z PRL- budowane zostały z myślą o 50, góra 70-letnim użytkowaniu. To zaś miałoby oznaczać, że licznik bije i niechybnie zbliża się do terminu ważności.

- Budownictwo z wielkiej płyty ma przed sobą dobrą przyszłość – uspokajał już w 2019 r. ówczesny wiceminister Artur Soboń.

Dowodem na to był raport Instytutu Techniki Budowlanej, który przebadał 300 budynków reprezentujących systemy prefabrykacji centralne i wybrane regionalne w województwach, w których jest najwięcej tego typu konstrukcji.

Nie ma żadnego zagrożenia jeśli chodzi o konstrukcję i bezpieczeństwo tych budynków. Jestem przekonany, że przy dobrym wykorzystaniu tego raportu, ci którzy dzisiaj zarządzają budynkami z wielkiej płyty, będą mogli tę wiedzę, którą im w raporcie przekazujemy wykorzystać do tego, aby takimi budynkami zarządzać w taki sposób aby można w nich mieszkać przez kolejne lata, przez pokolenia – wyjaśniał wiceminister.

Budynki są bezpieczne, ale trzeba o nie dbać, o czym w 2023 r. w rozmowie z PAP przypominał Paweł Śliwowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, m.in. wzmocnienie konstrukcji nośnej i ocieplenie, pozwoli użytkować te budynki przez 100-120 lat – oceniał.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wyjaśniał portalowi money.pl, że w czasach PRL-u budowaliśmy dobrze i solidnie. Polska wielka płyta została ulepszona, dzięki czemu budynki są bardziej wytrzymałe. Przypominał również, że już od początku lat 90. rozpoczął się w Polsce proces termomodernizacji obiektów zrealizowanych z wielkiej płyty, co pozwoliło dostosować budynki do nowoczesnych norm.

Podobną perspektywę mają eksperci ds. nieruchomości, którzy opowieści o rychłym końcu starych PRL-owskich bolkowskim wsadzają tam, gdzie ich miejsce – między bajki. Na spacerze możecie więc sparafrazować starego mema: "spokojnie, bloku z czasów PRL-u, jeszcze blok nas wszystkich przeżyje".

Adam Bednarek 20.04.2026 13:14

