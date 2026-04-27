Nie mieli maszyn do kaucji, postawili kartony. Wystarczyły

Dziś Biedronka może chwalić się największą siecią automatów przyjmujących butelki i puszki. Łącznie w sklepach sieci jest ich już ponad 3,4 tys., a w samym tylko marcu dołożono ponad 1000 nowych automatów do zbiórki opakowań.

Na początku nie było jednak tak kolorowo. Jeszcze rok temu Biedronka z olbrzymim dystansem podchodziła do systemu kaucyjnego, narzekając na jego wady. Umowę na dostawę butelkomatów podpisano dopiero w połowie października, tuż po starcie przepisów.

Na dodatek plany pokrzyżowała surowa zima i spowolniła tempo dokładania maszyn. W okresie przejściowym Biedronka radziła sobie więc… inaczej.

"Automat" w Biedronce zyskał ludzkie DNA – tak Monika Szafrańska opisywała na łamach Bizbloga biedronkowy sposób na system kaucyjny. W wielu sklepach sieci zamiast tradycyjnych automatów stanęły kartonowe pudła.

Prowizorka? Jeśli nawet, to ekologiczna. A przede wszystkim skuteczna

Dziś firma Mondi podsumowała efekty. Kartonowe Recykloboksy przyjęły w sumie 29 mln opakowań do końca marca. Całkiem niemało, biorąc pod uwagę fakt, że jak do tej pory klienci Biedronki oddali ponad 205 mln opakowań od początku rozpoczęcia zbiórki.

Tektura wykorzystana do produkcji kartonowej maszyny powstaje z mieszanki 80 proc. włókien pochodzących z recyklingu i 20 proc. włókien pierwotnych.

- Recyklobox jest przykładem tego, jak innowacja może iść w parze z odpowiedzialnością. Współpracując z Mondi postawiliśmy na rozwiązanie, które pozwala nam szybko i efektywnie odpowiedzieć na nowe wymagania prawne, a jednocześnie wspiera wykorzystanie zrównoważonych materiałów – podkreśla Katarzyna Grabarska z Jeronimo Martins Polska.

Pewną wadą kartonowych automatów był na pewno fakt, że do działania potrzebowały człowieka. "Aby rozpocząć zwrot, zgłoś się do pracownika sklepu" – brzmiał komunikat.

Mimo wszystko taki sposób nie odstraszył klientów. Oczywiście można powiedzieć, że nie mieli wyboru, ale ostatecznie rozwiązanie się sprawdziło i cel osiągnięto: opakowania trafiły do pojemnika. I cóż z tego, że z kartonu.

Polacy uwielbiają automaty

Na tę formę oddawania opakowań zwróciła uwagę wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Z najnowszych danych resortu wynika, że Polacy zwrócili 520 milionów puszek i butelek ze znakiem kaucji (dane z końca marca).

Co jednak ciekawe, aż 78 proc. tej puli stanowią opakowania zwrócone za pośrednictwem maszyn, tzw. kaucjomatów, funkcjonujących w 9,5 tys. lokalizacji.

Warto też rozejrzeć się po swojej okolicy, bo mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem (…) To pokazuje, że klienci wolą oddać butelkę do maszyny, zamiast u kasjera, czy obsługi sklepu. Sama mieszkam w mniejszej miejscowości, w której są dwa punkty zbiórki ręcznej. Niekoniecznie musimy szukać automatu i stać w kolejce. Może po prostu lokalny sklep prowadzi zbiórkę ręczną, która w ogóle nie jest obciążona - stwierdziła wiceszefowa resortu w rozmowie z Polskie Radio 24.

Wyniki kartonowego eksperymentu trochę potwierdzają ten paradoks – lepiej mieć kartonowy automat niż żaden. Dla wielu sklepów to pewnie cenna lekcja.

Adam Bednarek 27.04.2026 13:39

