Telewizor Sharp Aquos JP7000 - ten miniLED namieszał w średniej półce. Recenzja

Ładowanie...

Aquos JP7000 - w testowanej wersji 65JP7265E - wygląda wręcz jak lista życzeń entuzjasty: miniLED z lokalnym wygaszaniem, QLED, Dolby Vision, Dolby Atmos, Google TV, audio sygnowane przez Harman/Kardon. I to wszystko w cenie, która bardziej kojarzy się z „promką na budżetowego LCD”, niż z „poważnym” telewizorem do kina domowego.

Pytanie brzmi: ile z tego zostaje, kiedy wyłączymy slajdy z prezentacji i po prostu usiądziemy na kanapie. W tej cenie bardzo często producenci kryją pewne pułapki. Elementy, na których zaoszczędzili w sposób nie do przyjęcia. Podejrzewałem JP7000 o to samo.

REKLAMA

Sharp Aquos JP7000 (65JP7265E)

Konstrukcja, wykonanie i ergonomia

JP7000 nie udaje designerskiego rzeźbiarskiego dzieła. To klasyczny, dość masywny 65‑calowy LCD z podświetleniem direct LED/miniLED, więc głębokość obudowy jest większa niż w ultracienkich OLED‑ach. Z przodu dominuje ekran z dość wąską ramką, bez świecących logotypów i innych „atrakcji”. To plus - nic nie odciąga wzroku od obrazu.

Podstawa to klasyczny, szeroko rozstawiony stojak. Dla części osób będzie to minus, bo wymusza szeroką szafkę RTV; z drugiej strony telewizor stoi stabilnie i nie buja się przy każdym dotknięciu. Jeśli planujesz wieszać go na ścianie to standard VESA i sensowna waga jak na 65 cali nie powinny sprawić problemu.

Pilot to typowy pilot od Google TV: dużo przycisków, skróty do popularnych serwisów VOD, dedykowany przycisk Asystenta Google. Ergonomia jest poprawna, choć to nie jest ten typ minimalistycznego pilota, który obsłużysz po ciemku jednym kciukiem. Z drugiej strony - dla wielu osób to plus, bo fizyczne przyciski do zmiany źródła czy ustawień są po prostu wygodniejsze niż przekopywanie się przez menu.

Co siedzi w środku: miniLED, QLED, Google TV i spółka

Sharp 65JP7265E to 65‑calowy panel VA o rozdzielczości 4K (3840 × 2160) z odświeżaniem 60 Hz. Podświetlenie miniLED pracuje przy wsparciu stref lokalnego wygaszania, a na panelu mamy warstwę Quantum Dot (QLED), która poszerza gamut barw. Telewizor obsługuje HDR10, HLG i Dolby Vision, a więc pełen zestaw formatów, których realnie używają serwisy streamingowe.

MiniLED w tym kontekście nie jest marketingową naklejką. Zastosowanie mniejszych LED-ów w większej liczbie pozwala na gęstsze strefy wygaszania i wyższą szczytową jasność niż w klasycznych „edge LED‑ach”. W moich pomiarach JP7 osiąga około 900 nitów w HDR na realnych planszach testowych, co jak na tę półkę cenową jest wynikiem bardzo dobrym i w praktyce przekłada się na sensowny efekt HDR w filmach i serialach.

Do tego dochodzi QLED, czyli warstwa kropek kwantowych. W praktyce oznacza to pokrycie ponad 90 proc. przestrzeni barw DCI‑P3, co w treściach HDR daje żywe, nasycone kolory bez wrażenia „przepalenia” czy tandetnej nadmiernej saturacji, o ile nie przesadzimy z trybami „Dynamicznymi” w menu.

Za dźwięk odpowiada system głośników sygnowany przez Harman/Kardon, z obsługą Dolby Atmos. Nie jest to oczywiście pełnoprawny system obiektowy z głośnikami sufitowymi, ale telewizor potrafi zaskoczyć skalą i klarownością dźwięku jak na wbudowane głośniki.

Platformą smart jest Google TV - pełnoprawny, aktualny system z dostępem do praktycznie wszystkich liczących się aplikacji VOD, obsługą Asystenta Google, Chromecastem (Google Cast) i integracją z kontem Google.

Jakość obrazu w praktyce: SDR, HDR i lokalne wygaszanie

Matryca VA robi tu swoje. W ciemnym pomieszczeniu natywny kontrast jest wysoki, a czerń - jak na LCD - naprawdę przekonująca. MiniLED z lokalnym wygaszaniem dodatkowo podbija efekt, szczególnie w scenach z jasnymi obiektami na ciemnym tle: napisy, gwiazdy na nocnym niebie, reflektory w mroku. Blooming (poświata wokół jasnych obiektów) oczywiście występuje - to nadal LCD, nie OLED - ale przy rozsądnych ustawieniach jest trzymany w ryzach i nie wybija z immersji.

W jasnym salonie telewizor radzi sobie bardzo dobrze. Wysoka jasność szczytowa i przyzwoita jasność w trybach dziennych pozwalają przebić się przez odbicia i światło dzienne. To nie jest matowy panel klasy „profesjonalny monitor do studia”, ale w typowym mieszkaniu w Warszawie, z oknami i zasłonami, nie ma dramatu.

Z pudełka, w trybach „Standard” czy „Dynamiczny”, JP7000 jest - jak większość telewizorów - zbyt agresywny: podbite nasycenie, za zimna temperatura barwowa, zbyt mocne wyostrzanie. Po przełączeniu na tryb Film/Kino i lekkim uspokojeniu ostrości obraz robi się znacznie bardziej naturalny.

Dzięki QLED‑owi telewizor pokrywa szeroką paletę barw, co w treściach HDR (Netflix, Disney+, UHD Blu‑ray) przekłada się na bardzo przyjemne, soczyste, ale nadal wiarygodne kolory. Skóra nie wpada w marchewkowe tony, zieleń trawy nie wygląda jak z kreskówki, a niebo ma ładne, subtelne przejścia tonalne.

W SDR (telewizja, YouTube, starsze filmy) telewizor radzi sobie poprawnie z upscalingiem do 4K. Algorytmy Sharpa nie są może tak zaawansowane jak w topowych modelach Sony czy Samsunga, ale nie ma tu mydła ani agresywnego przetwarzania szumów. Słabsze źródła pozostają słabsze, ale nie są dodatkowo masakrowane.

HDR i Dolby Vision

HDR to mocna strona JP7000. Około 900 nitów w szczycie, sensowna liczba stref miniLED i obsługa Dolby Vision robią robotę. W filmach z dobrze zmasterowanym HDR (np. produkcje Netflixa czy Disney+ w Dolby Vision) widać wyraźną różnicę względem kilkuletnich LCD bez lokalnego wygaszania: światła są jaśniejsze, cienie głębsze, a detale w ciemnych partiach nie giną tak łatwo.

Dolby Vision z dynamicznymi metadanymi pozwala telewizorowi lepiej dopasować mapowanie tonów do konkretnej sceny, co szczególnie w filmach z dużą rozpiętością jasności (ciemne wnętrza przeplatane jasnymi plenerami) daje bardziej spójny, „kinowy” efekt.

Czy to poziom OLED‑a z perfekcyjną czernią i pikselowym wygaszaniem? Nie. Ale w tej cenie JP7000 oferuje HDR, który naprawdę „czuć”, a nie tylko widnieje w specyfikacji.

Ruch, sport i gaming

Panel 60 Hz to świadomy kompromis. Dla części graczy będzie to od razu dyskwalifikacja - jeśli szukasz telewizora do grania w 4K/120 Hz z VRR i pełnym pakietem gamingowych bajerów, to nie jest ten adres. JP7000 oferuje HDMI 2.1 głównie z myślą o eARC i wygodnym podłączeniu soundbara, a nie o wyciskaniu ostatnich klatek z PS5 czy Xbox Series X.

Z drugiej strony dla ogromnej grupy użytkowników 60 Hz w zupełności wystarczy. Telewizor ma tryb ALLM (Auto Low Latency Mode), który automatycznie przełącza go w tryb o niższym opóźnieniu po wykryciu konsoli. Input lag w tym trybie jest na poziomie, który nie przeszkadza w typowym graniu kanapowym - od singlowych gier AAA po FIFY i inne sieciowe strzelanki.

Jeśli chodzi o ruch w filmach i sporcie to Sharp dorzuca swoją interpolację Aquos Smooth Motion. Przy umiarkowanych ustawieniach potrafi ona wygładzić panoramy i szybkie ruchy kamery bez przesadnego „efektu opery mydlanej”. Przy maksymalnych wartościach robi się już sztucznie, więc to raczej opcja „do sportu”, a nie do kina.

Smart TV: Google TV bez kombinowania

Google TV w JP7000 to pełnoprawny, współczesny system, a nie „jakiś tam smart”. Dostajesz dostęp do Netflixa, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube, Apple TV+, lokalnych aplikacji VOD i całej reszty ekosystemu Google Play. Interfejs jest oparty na rekomendacjach - system próbuje podpowiadać treści na podstawie tego, co oglądasz i co masz podpięte pod konto Google.

Do tego dochodzi Asystent Google z obsługą głosową z pilota. Możesz wyszukiwać filmy, uruchamiać aplikacje, sterować podstawowymi funkcjami telewizora, a także - jeśli masz smart‑dom w ekosystemie Google - kontrolować światła czy inne urządzenia. Chromecast (Google Cast) pozwala z kolei wrzucać na ekran treści z telefonu, tabletu czy laptopa jednym kliknięciem.

W praktyce oznacza to, że JP7000 nie potrzebuje żadnego zewnętrznego dongla typu Chromecast czy Fire TV - chyba że jesteś bardzo przywiązany do konkretnego interfejsu. Dla większości użytkowników Google TV w tej formie będzie po prostu „wystarczająco dobre” i wygodne.

Dźwięk: Harman/Kardon robi różnicę, ale…

System audio sygnowany przez Harman/Kardon to nie jest marketingowa naklejka bez pokrycia. Jak na telewizor to JP7000 gra zaskakująco pełnym, dość szerokim dźwiękiem. Dialogi są czytelne, środek pasma nie ginie, a przy rozsądnych poziomach głośności słychać nawet namiastkę basu. Dolby Atmos w wersji „telewizyjnej” nie tworzy oczywiście prawdziwej kopuły dźwięku nad głową, ale potrafi poszerzyć scenę i dać poczucie większej przestrzeni.

Jeśli jednak traktujesz kino domowe poważnie, prędzej czy później i tak skończysz z soundbarem lub zestawem AV. I tu Sharp gra uczciwie: telewizor ma eARC, więc jednym kablem HDMI podłączysz soundbar lub amplituner, a sterowanie głośnością przejmie pilot od TV. W ofercie producenta jest nawet dedykowany soundbar HT‑SBW312 z bezprzewodowym subwooferem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć dowolnego innego sprzętu.

Cena, konkurencja i realna opłacalność

Najciekawsze w JP7000 jest to, że wszystkie powyższe akapity nie dotyczą telewizora za 8-10 tys. zł. W momencie debiutu 65‑calowy Aquos JP7 w Polsce pojawiał się w okolicach 2700 zł, co stawia go w jednym szeregu z budżetowymi 65‑calowymi LCD bez miniLED‑a, bez QLED‑a i często bez sensownego lokalnego wygaszania. Aktualna najniższa cena w momencie oddawania tekstu do publikacji to 2999 zł.

Konkurencja w tej cenie to głównie:

Klasyczne LCD 60 Hz z podświetleniem edge LED, często z niższą jasnością HDR i bez Dolby Vision.

Starsze modele wyższej klasy (np. kilkuletnie QLED‑y), które można dorwać w promocjach, ale zwykle bez Google TV i z krótszym wsparciem aktualizacji.

Na tym tle JP7000 wygląda jak bardzo agresywna propozycja: dostajesz nowy model z miniLED‑em, QLED‑em, Dolby Vision, Google TV i sensownym audio. Kompromisy są jasne - 60 Hz, brak VRR, typowe ograniczenia LCD (kąty widzenia, blooming) - ale w tej cenie trudno je uznać za „wady krytyczne”, raczej za naturalny efekt pozycjonowania.

Wady, o których warto wiedzieć

Żeby nie było zbyt różowo, kilka rzeczy trzeba powiedzieć wprost.

Po pierwsze, kąty widzenia. Matryca VA daje świetny kontrast na wprost, ale jeśli oglądasz z mocno przesuniętego miejsca na kanapie to czerń zaczyna się rozjaśniać, a kolory tracą nasycenie. To nie jest telewizor do oglądania w dużym, szerokim salonie z widownią siedzącą pod kątem 45 stopni.

Po drugie, 60 Hz i brak „pełnego” pakietu gamingowego. Jeśli masz PS5/Xbox Series X i grasz głównie w szybkie tytuły, w których 120 Hz i VRR są dla ciebie ważne, lepiej rozejrzeć się za czymś innym. JP7000 jest świetnym telewizorem „do wszystkiego”, ale nie jest wyspecjalizowanym monitorem dla e‑sportowca.

Po trzecie, lokalne wygaszanie nie jest magiczne. W bardzo trudnych scenach - białe napisy na czarnym tle, pojedyncze jasne obiekty na ciemnym tle - blooming jest widoczny. Jeśli jesteś bardzo wyczulony na takie rzeczy to OLED nadal będzie dla ciebie złotym standardem.

Podsumowanie: dla kogo jest Sharp Aquos JP7000 65JP7265E?

Sharp Aquos JP7000 w wersji 65JP7265E to telewizor, który bardzo świadomie celuje w konkretną grupę odbiorców. To propozycja dla kogoś, kto:

chce dużego, 65‑calowego ekranu z realnym HDR, a nie tylko logo na pudełku,

ogląda głównie filmy i seriale ze streamingu (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video),

ceni wysoki kontrast i dobrą czerń na wprost, a nie potrzebuje szerokich kątów widzenia,

gra, ale nie musi mieć 120 Hz i VRR,

nie chce dopłacać kilku tysięcy złotych do OLED‑a, a jednocześnie nie chce typowego „budżetowego LCD”.

REKLAMA

Jeśli wpisujesz się w ten profil to JP7000 jest jednym z najciekawszych telewizorów w swojej klasie cenowej. Nie jest idealny, nie próbuje udawać sztandarowca, ale bardzo uczciwie zamienia marketingowe hasła „miniLED” i „QLED” na realne korzyści na kanapie. I to jest chyba największy komplement, jaki można dziś wystawić telewizorowi w średniej półce.

REKLAMA

Maciej Gajewski 21.03.2026 16:00

Ładowanie...