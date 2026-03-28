Legalizacja trawki w Polsce. Ważny projekt ustawy

W piątek do Sejmu trafił projekt, w ramach którego proponowana jest depenalizacja posiadania do 15 gramów marihuany i uprawy jednego krzaka na własny użytek. Twarzą inicjatywy jest Ryszard Petru, ale pod projektem stoi parlamentarny zespół ds. depenalizacji marihuany, w którym - jak podkreślają autorzy - pracowali przedstawiciele „wszystkich partii władzy i Konfederacja”.

To nie jest pełna legalizacja, nie jest to też „ustawa o jaraniu bez ograniczeń”. To raczej próba dogonienia rzeczywistości: ludzie i tak używają marihuany, państwo wydaje ogromne pieniądze na ściganie symbolicznych ilości, a prawo w wielu przypadkach bardziej niszczy życie niż substancja, którą próbuje zwalczać.

Czytaj też:

Co dokładnie zakłada projekt: 15 gramów i „mały krzaczek”

Sedno propozycji da się streścić w jednym zdaniu, które Petru powtarza w mediach jak mantrę: „15 gramów, jeden krzak i zero kary”. Na wszelki wypadek uściślając: chodzi o to, by posiadanie do 15 gramów marihuany na własny użytek nie było karane i uprawa jednej rośliny konopi indyjskich na własny użytek również nie wiązała się z odpowiedzialnością karną.

To ważne rozróżnienie: mówimy o depenalizacji, nie o pełnej legalizacji. Marihuana nie staje się nagle zwykłym towarem jak paczka chipsów. Państwo nadal może ścigać handel, przemyt, hurtową produkcję, a także jazdę pod wpływem. Zmienia się coś innego: przestaje się traktować jak kryminalistę osobę, która ma przy sobie kilka skrętów albo hoduje jedną roślinę w szafie.

Autorzy projektu podkreślają, że celem nie jest promocja marihuany, tylko racjonalizacja prawa. W obecnym stanie za posiadanie nawet niewielkiej ilości grozi do trzech lat więzienia - dokładnie tyle samo, ile za udział w bójce czy jazdę po alkoholu. To zestawienie, które posłanka Aleksandra Leo nazwała wprost nieproporcjonalnym.

„Ścigajmy prawdziwe przestępstwa”. Co mówią politycy

W wypowiedziach Petru i posłanek Centrum przewija się jeden motyw: odciążenie systemu.

Po pierwsze - policji i prokuratury. Sprawy o kilka gramów marihuany to tysiące postępowań rocznie. Część z nich kończy się umorzeniem, część wyrokami w zawieszeniu, część - realnymi konsekwencjami dla ludzi, którzy nie zrobili nikomu krzywdy, ale zostali złapani z „trawką” w kieszeni. To wszystko kosztuje. Aleksandra Leo mówi o „kilkuset milionach złotych rocznie” wydawanych na postępowania, które często kończą się niczym. Te pieniądze można by przesunąć na profilaktykę, leczenie uzależnień, edukację.

Po drugie - sądów. Każda sprawa to sędzia, protokolant, terminy, odwołania. W kraju, w którym dyskutujemy o przewlekłości postępowań i zatorach w sądach trzymanie w systemie tysięcy spraw o kilka gramów marihuany wygląda jak luksus, na który państwo po prostu nie powinno sobie pozwalać.

Po trzecie - ludzi, najczęściej młodych. To oni najczęściej wpadają w statystyki. Nawet jeśli sprawa zostanie umorzona to w tle zostaje stres, koszty, czasem wpis w rejestrach, który potrafi zamknąć drogę do niektórych zawodów. Jedno głupie zdarzenie z czasów studiów potrafi ciągnąć się latami.

W tym sensie projekt jest „cywilizacyjny” - jak lubi mówić Petru - nie dlatego, że nagle robi z Polski Amsterdam, tylko dlatego, że próbuje odróżnić realne zagrożenia od symbolicznych.

Europa już to przerabia. Polska dopiero podchodzi do tematu

W uzasadnieniach projektu padają przykłady: Portugalia, Niemcy, Czechy, Malta. To kraje, które od lat eksperymentują z różnymi modelami podejścia do marihuany.

Portugalia poszła w szeroką depenalizację używania narkotyków, stawiając na leczenie i profilaktykę zamiast kar więzienia. Niemcy właśnie wprowadzają model, w którym dorośli mogą posiadać ograniczone ilości marihuany i uprawiać kilka roślin na własny użytek, a dodatkowo powstają tzw. kluby konopne. Czechy od dawna mają łagodniejsze podejście do posiadania niewielkich ilości. Malta zalegalizowała posiadanie małych ilości i domową uprawę.

Polski projekt jest na tym tle dość zachowawczy. 15 gramów i jeden krzak to nie jest rewolucja, raczej próba ustawienia się w europejskim środku stawki. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to tyle, że przestaje żyć z poczuciem, że za kilka gramów może dostać wyrok jak za bójkę, ale nadal nie ma mowy o swobodnym rynku, coffee shopach na każdym rogu i reklamach „premium strainów” w przerwie meczu.

Bezpieczeństwo zamiast hipokryzji: czarny rynek, jakość i realne ryzyka

W debacie o marihuanie są dwa skrajne obozy: „to tylko zioło, co wy w ogóle chcecie regulować” oraz „narkotyk jak każdy inny, zakazać wszystkiego”. Projekt Centrum próbuje wyjść z tej binarnej wojny.

Z jednej strony w uzasadnieniach pojawiają się twarde dane: marihuana jest najczęściej używanym narkotykiem w Europie, a w Unii około 1,3 proc. dorosłych (czyli ok. 3,7 mln osób) korzysta z niej codziennie lub prawie codziennie. To nie jest margines, to jest realna część społeczeństwa. Udawanie, że problemu nie ma, bo „przecież jest zakazane” to klasyczna polityczna hipokryzja.

Z drugiej strony projektodawcy nie udają, że marihuana jest nieszkodliwa. Cytowane są ostrzeżenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: THC wpływa na funkcjonowanie mózgu, utrudnia koncentrację, pamięć, może prowadzić do apatii, problemów z komunikacją, a w niektórych przypadkach wywołać choroby psychiczne. Do tego dochodzą skutki dla układu oddechowego, krążenia, rozrodczego. To nie jest witamina C.

Kluczowy argument brzmi jednak inaczej: skoro ludzie i tak używają marihuany, to lepiej, żeby robili to w warunkach, które minimalizują ryzyko. Dziś kupują na czarnym rynku, często nie mając pojęcia co tak naprawdę palą. Zanieczyszczenia, dopalacze, niekontrolowane stężenia THC - to wszystko jest realnym zagrożeniem. Depenalizacja ma być krokiem w stronę modelu, w którym państwo przestaje udawać, że problemu nie ma, i zaczyna go zarządzać.

Polityka, memy i realne szanse: czy to w ogóle przejdzie?

Na poziomie komunikacji projekt jest skrojony pod współczesne media. Hasło „15 gramów, jeden krzak i zero kary” jest memogenne, łatwe do powtarzania, dobrze wygląda na grafikach w socialach. Petru, Szymanowska, Leo - wszyscy mówią prostym językiem, unikając prawniczego żargonu. To nie jest przypadek. Temat marihuany od lat żyje w sieci, w memach, na TikToku, w komentarzach pod newsami. Politycy wreszcie próbują mówić tym samym językiem.

Pytanie brzmi jednak: czy są głosy? Petru liczy na ponadpartyjne poparcie, bo „podobne rozwiązania funkcjonują w całej Europie”. To argument, który może trafić do części klasy politycznej zmęczonej byciem „ostatnim bastionem konserwatyzmu”. Z drugiej strony temat narkotyków wciąż jest w Polsce łatwy do wykorzystania w kampanii strachu. Wystarczy kilka billboardów z hasłem „chcą dać narkotyki dzieciom” i robi się gorąco.

Realnie więc projekt ma szansę, ale nie jest to formalność. Będzie testem na ile obecny Sejm jest gotów na decyzje, które nie są ani spektakularne, ani łatwe do sprzedania w 30-sekundowym spocie, ale za to mają realny wpływ na codzienność setek tysięcy ludzi.

Na razie projekt trafił do Sejmu. Przed nim cała ścieżka legislacyjna: komisje, poprawki, głosowania. Po drodze będzie dużo emocji, konferencji, tweetów i viralowych klipów.

Temat nie zniknie. Statystyki używania marihuany nie spadną tylko dlatego, że ktoś podniesie maksymalną karę w kodeksie. Świat idzie w stronę regulacji, kontroli jakości, profilaktyki zamiast ślepej represji. Polska może dołączyć do tego trendu wcześniej albo później.

Projekt „15 gramów, jeden krzak i zero kary” jest pierwszym poważnym podejściem, które ma szansę wyjść poza memy i komentarze. A to już spora zmiana w kraju, w którym przez lata jedyną odpowiedzią na pytanie o marihuanę było: „zakazać, bo tak”.

Maciej Gajewski 28.03.2026 16:40

