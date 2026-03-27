Ogromna amerykańska baza powstaje w Polsce. Wrocław przyjmie gigantów

Lotnisko Wrocław-Strachowice od dawna funkcjonuje jako obiekt podwójnego przeznaczenia, skutecznie łącząc codzienny ruch pasażerski z operacjami militarnymi. Teraz jednak wkracza na zupełnie nowy, światowy poziom.

Na mocy porozumienia o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA, wystartowała tam budowa potężnej bazy przeładunkowej. Amerykański rząd dał już zielone światło dla ogromnego pakietu inwestycji o łącznej wartości przekraczającej pół miliarda dolarów.

Środki te zasilą infrastrukturę w czterech strategicznych punktach na mapie naszego kraju. Oprócz dolnośląskiej stolicy, modernizacja i rozbudowa obejmie poligon w Drawsku Pomorskim oraz bazy w Powidzu i Łasku. Polska strona mocno partycypuje w tych kosztach, słusznie traktując obecność sojuszniczych wojsk jako żelazną gwarancję narodowego bezpieczeństwa.

Wojskowe miasteczko tuż obok cywilnych terminali

Zastanawiacie się pewnie, jak tak gigantyczny budżet przełoży się na konkretne budowle w samym Wrocławiu. Wojskowa część portu zostanie rozbudowana do rozmiarów w pełni samowystarczalnego, zaawansowanego technologicznie miasteczka.

W planach widnieje nie tylko wylanie hektarów betonu pod płyty postojowe dla najcięższych maszyn czy wytyczenie nowych dróg kołowania, ale również stworzenie kompleksowego zaplecza logistycznego.

Powstanie bezpieczna płaszczyzna do operowania ładunkami niebezpiecznymi oraz amunicją, a także dedykowane budynki portu cargo i terminal pasażerski służący wyłącznie armii.

Projektanci nie zapomnieli o infrastrukturze socjalnej, która musi sprostać rygorystycznym, amerykańskim standardom. Żołnierze otrzymają do dyspozycji komfortowe budynki noclegowe, nowoczesną stołówkę, pralnię oraz przychodnię medyczną.

Pojawi się też centrum sportowe i wewnętrzna poczta. Wszystko to zepnie supernowoczesna sieć telekomunikacyjna, wokół której wyrośnie zaplecze administracyjne, warsztaty remontowe dla pojazdów i obszerne parkingi. Główny cel tej potężnej machiny jest jeden - maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na przerzut sprzętu i ludzi do Polski.

Kod F, czyli elitarna liga lotnisk i legendarny C-5 Galaxy

Prawdziwa rewolucja kryje się jednak w parametrach technicznych. Za sprawą amerykańskich funduszy i polskiego zaangażowania, wrocławski obiekt ma wkrótce uzyskać najwyższą z możliwych kategorii w światowej klasyfikacji lotnisk, certyfikowaną jako elitarny kod F.

Taki status to bezpośrednia przepustka do obsługi absolutnie największych statków powietrznych, jakie kiedykolwiek wzbiły się w niebo.

To właśnie we Wrocławiu lądować będzie Lockheed C-5 Galaxy (główne zdjęcie), monstrualnie wielki wojskowy transporter, zdolny z łatwością przenosić czołgi, śmigłowce i tony zaopatrzenia na międzykontynentalnych dystansach. Zgodnie z deklaracjami Rejonowego Zarządu Infrastruktury, pierwsze lądowania tych podniebnych tytanów na nowej infrastrukturze mają odbyć się już za niespełna trzy lata, w 2029 r.

Więcej na Spider's Web:

Maszyny budowlane już działają. Kiedy wielki finał?

Cały proces nie jest pieśnią dalekiej przyszłości, inwestycja nabiera solidnego tempa. Jeszcze w zeszłym roku, niejako przy okazji cywilnej rozbudowy płyty lotniska, oddano do użytku wojskowy fragment drogi kołowania.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad budową dedykowanej bocznicy kolejowej. To torowisko połączy lotnisko ze stacją Wrocław Zachodni, co drastycznie usprawni wielkogabarytową logistykę naziemną. Ten konkretny etap ma zostać zamknięty do połowy bieżącego roku.

Z kolei na przełomie roku najprawdopodobniej wystartuje realizacja dwóch kluczowych płaszczyzn postojowych. Pełne sfinalizowanie całego kompleksu APOD we Wrocławiu zaplanowano najpóźniej na 2035 r. Biorąc pod uwagę, że obecnie na terytorium Polski przebywa rotacyjnie do dziesięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy, tak gigantyczne i nowoczesne zaplecze staje się absolutnie niezbędne do sprawnego zarządzania ich obecnością.

Bogdan Stech 27.03.2026 13:47

