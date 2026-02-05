Mały krok dziś, wielka kariera jutro. Studia, które przygotowują na rynek pracy przyszłości

Rynek pracy przyspiesza – i to bardzo

Świat technologii nie zwalnia, a rynek pracy reaguje na to szybciej, niż wielu z nas się spodziewało. Według raportu Future of Jobs Światowego Forum Ekonomicznego do 2030 roku niemal 40% kompetencji pracowników ulegnie zmianie. Największy wpływ będą miały technologie cyfrowe, automatyzacja i sztuczna inteligencja.

Mówiąc wprost: to, czego uczymy się dziś, musi być przydatne także w przyszłości. Inaczej bardzo łatwo wypaść z zawodowej orbity.

Studia inżynierskie mają sens – ale pod pewnym warunkiem

Czy w takim świecie studia inżynierskie nadal są dobrym wyborem? Tak, ale tylko wtedy, gdy są dopasowane do zmieniającego się rynku pracy. Świat nie potrzebuje już wyłącznie specjalistów od teorii – potrzebuje ludzi, którzy rozumieją systemy, dane, algorytmy, wykorzystują je w praktyce i potrafią elastycznie reagować na zmiany.

Kompetencje jutra to nie science fiction. Przyszłość rynku pracy będzie należeć do tych, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z praktycznym wykorzystaniem technologii.

Idea studiowania jako przemyślana inwestycja w kompetencje przyszłości to fundament kampanii Ready for the future Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Inicjatywa promuje studia nowej generacji – a w tym nowoczesne studia inżynierskie będące odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się rynku pracy.

Nieprzypadkowo motywem kampanii są przyszłość i kosmos. Funkcjonowanie na dzisiejszym – i przyszłym – rynku pracy przypomina bowiem lot w przestrzeń kosmiczną. Grunt to dobre przygotowanie i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany.

