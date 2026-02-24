Samsung kończy z kultowym Galaxy. Nosisz go na nadgarstku

Ładowanie...

Koreański producent oprócz głównej serii inteligentnych zegarków Galaxy Watch ma w ofercie rodzinę Galaxy Fit - bardziej przystępnych cenowo opasek sportowych. Pierwsza generacja przejdzie w zapomnienie wraz z nowym oprogramowaniem.

REKLAMA

Samsung kończy wsparcie Galaxy Fit i Galaxy Fit e

W 2019 r. gdy dominowały opaski Xiaomi takie jak Mi Band 3 i Mi Band 4 Samsung wyszedł z dwoma własnymi prostymi urządzeniami noszonymi: Galaxy Fit oraz Galaxy Fit e. Swojego czasu były to bardzo popularne modele kupowane przez osoby, które nie chciały płacić ponad 1000 zł za zegarek Galaxy Watch, ale jednocześnie wolały pozostać przy ekosystemie Samsunga.

W Polsce szczególnie lubiano model Galaxy Fit e ze względu na niską cenę poniżej 200 zł - zwykły Fit kosztował przeszło 400 zł. Sprzęt zatem konkurował z Mi Bandami od Xiaomi, które już w tych czasach wyróżniały się ogromną popularnością.

Po ok. siedmiu latach wsparcia Samsung zdecydował, że skończy wsparcie dla tych dwóch opasek. Użytkownicy tych sprzętów nie będą mogli skorzystać z aplikacji Galaxy Wearable do łączenia się z opaskami. Wykonanie aktualizacji do najnowszej wersji 2.2.68.26010761 spowoduje brak wsparcia urządzenia przez aplikację.

Co to oznacza w praktyce? Opaski wciąż będą działać i zbierać podstawowe informacje dotyczące kroków czy monitorowania pulsu. Nie jest jasne, czy synchronizacja z aplikacją Samsung Health zostanie tu ograniczona. Najprawdopodobniej nie, aby nie ograniczać podstawowej funkcji opaski sportowej, jaką jest mierzenie aktywności.

Czytaj też:

Pora na nowy model

Jeśli jakimś cudem korzystacie z Galaxy Fit lub Fit, koniec wsparcia przez aplikację Samsung Wearable zachęca do kupna nowszego modelu lub postawienie na sprzęt konkurencji. Samsung obecnie w ofercie ma opaskę Galaxy Fit 3, którą można kupić za ok. 160 zł. Sprzęt pod względem wyglądu bardziej przypomina smartwatch niż smartband i jednocześnie nie kosztuje tyle, co zegarki producenta.

SPRAWDŹ OFERTĘ Galaxy Fit 3 Media Expert

REKLAMA

Najtańsze nowe modele Galaxy Watch 7 wiążą się z wydatkiem na poziomie ponad 1100 zł. Większość z nas jednak nie potrzebuje dodatkowych funkcji takich jak płatności mobilne czy przechowywanie kart pokładowych na zegarku. Mamy je przecież w swoim telefonie. Galaxy Fit 3 to rozsądna propozycja, która konkuruje z Mi Bandem 10.

REKLAMA

Albert Żurek 24.02.2026 06:31

Ładowanie...