REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Latające papierosy przejęły granicę. "To cyfrowa kontrabanda"

To balon meteo? Szpiedzy? UFO? Nie, to latające szlugi.

Maciej Gajewski
przemyt balonami meteorologicznymi
REKLAMA

Nocą, gdzieś po stronie białoruskiej, w ciszy pól i bagien, w górę startują dziesiątki balonów wypełnionych helem. Każdy z nich niesie ładunek ważący kilkadziesiąt kilogramów oraz niewielki moduł GPS, który w czasie rzeczywistym wysyła współrzędne na telefony czekających po polskiej stronie kurierów. 

Po kilku godzinach lotu balony opadają na pola, do lasów, a czasem - co brzmi jak żart - na parkingi hipermarketów. Wtedy zaczyna się wyścig: kto pierwszy dotrze do paczki, ten znika z nią w ciemnościach. 

REKLAMA

Balonowy przemyt w liczbach

4 lutego Nadbużański Oddział Straży Granicznej poinformował o rozbiciu grupy przestępczej, która przez kilka miesięcy prowadziła regularny, niemal przemysłowy przerzut papierosów za pomocą balonów meteorologicznych. Zatrzymano pięciu mężczyzn - obywateli Ukrainy, Białorusi i Polski - w wieku od 20 do 35 lat. 

Śledczy ustalili, że tylko od września do lutego grupa przerzuciła co najmniej 48 tys. paczek papierosów, o wartości rynkowej blisko miliona złotych. Gdy doliczyć niezapłaconą akcyzę i podatki to straty Skarbu Państwa przekraczają 2 mln zł.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko papierosy bez polskich znaków akcyzy, lecz także sprzęt, który w tej historii jest równie ważny jak sam towar: lokalizatory GPS. To dzięki nim odbiorcy mogli śledzić trajektorię lotu i miejsce lądowania balonów z dokładnością do kilku metrów - nawet jeśli wiatr znosił je dziesiątki kilometrów od planowanego punktu.

Balony jak z laboratoriów meteorologicznych

Balonowy przemyt to operacja oparta na fizyce, aerologii i taniej elektronice. Przemytnicy korzystają z konstrukcji bardzo podobnych do tych, które od dekad wykorzystują stacje meteorologiczne na całym świecie. 

Balon wykonany z lateksu, folii lub mylaru wypełnia się helem - albo wodorem, który jest tańszy, ale łatwopalny. Po napełnieniu osiąga średnicę nawet 6 metrów, co pozwala mu unieść 40-50 kilogramów ładunku. To równowartość 1500-2000 paczek papierosów. 

Do balonu mocuje się pakunek oraz niewielki moduł GPS z kartą SIM. To zwykle proste urządzenia, często oparte na popularnych modułach Quectel lub Teltonika, zasilane z akumulatorów litowo‑jonowych. Ich zadanie jest jedno: wysyłać współrzędne tak długo, jak długo balon pozostaje w powietrzu.

To nie aparatura do badania atmosfery

Start odbywa się zwykle 15-20 km od granicy, przy sprzyjającym wschodnim wietrze. Balon wznosi się na wysokość nawet 10 km, po czym - w wyniku kontrolowanego upustu gazu - zaczyna powoli opadać po polskiej stronie. 

Przy wietrze o prędkości 10 m/s taki obiekt może pokonać 360 km w 10 godz. W praktyce przemytnicy nie ryzykują aż tak długich lotów, ale i tak pakunki potrafią lądować nawet 80 km od granicy, co znacząco utrudnia ich przechwycenie.

Dlaczego balony? Bo granica stała się cyfrową twierdzą

Od 2023 r. polsko‑białoruska granica to jeden z najlepiej monitorowanych odcinków w Europie. Powstała tam zapora elektroniczna: 206 km granicy obserwowane przez 3000 kamer dzienno‑nocnych i termowizyjnych oraz 400 km kabli detekcyjnych. Do tego dochodzi fizyczna bariera o wysokości 5,5 metra, zbudowana z masywnych stalowych przęseł. 

W ubiegłym roku system rozbudowano o kolejne 1300 kamer i 500 słupów obserwacyjnych, które domknęły monitoring na odcinku podlaskim. 

Efekt? Przemyt przez zieloną granicę praktycznie zanikł. Statystyki mówią same za siebie: z 104 mln sztuk papierosów przejętych w 2021 r. spadliśmy do 18,7 mln rok później. 

Ale przemytnicy nie zniknęli. Zmienili tylko wektor działania - z poziomego na pionowy.

Ta kontrabanda staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa

W debacie publicznej często mówi się o stratach podatkowych, ale balonowy przemyt ma jeszcze jeden, znacznie poważniejszy wymiar: bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Litwa przekonała się o tym boleśnie. W grudniu po serii incydentów władze w Wilnie zdecydowały się na wprowadzenie stanu wyjątkowego w całym kraju. Tylko w ubiegłym roku litewskie radary wykryły 599 balonów i 197 dronów wlatujących z kierunku Białorusi. 26 października padł absolutny rekord - 66 balonów w jednym dniu. Lotnisko w Wilnie trzeba było zamknąć.

Ten statek powietrzny kosztuje przemytników grosze

Zatrzymani członkowie grupy z powiatu bialskiego usłyszeli zarzuty znacznie poważniejsze niż typowe przestępstwa akcyzowe. Prokuratura postawiła im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt wyrobów tytoniowych, a także naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego - bo balon, niezależnie od tego, jak absurdalnie to brzmi, jest w świetle prawa bezzałogowym statkiem powietrznym.

Najbardziej znaczący jest jednak zarzut związany z ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę. Papierosy przerzucane balonami pochodzą głównie z Grodzieńskiej Fabryki Tytoniu Niemen, przedsiębiorstwa państwowego lub powiązanego z reżimem Łukaszenki. W praktyce oznacza to, że kupując takie papierosy finansuje się struktury państwa, które wspiera rosyjską agresję. 

Za cały zestaw zarzutów grozi od 9 miesięcy do 12 lat więzienia. Wszyscy zatrzymani trafili na trzy miesiące do aresztu.

Co dalej? Technologiczny wyścig zbrojeń dopiero się zaczyna

Polska Straż Graniczna rozwija systemy wykrywania obiektów powietrznych współpracując z wojskiem i rozbudowując barierę elektroniczną. W planach jest instalacja kolejnych 1800 słupów i 4500 kamer na 172 km granicy lubelskiej, a także podobne zabezpieczenia na granicy z Ukrainą.

Problem polega na tym, że balony meteorologiczne są tanie, dostępne i trudne do zneutralizowania w locie. W praktyce służby mogą jedynie śledzić ich trajektorie i łapać odbiorców ładunków. 

REKLAMA

Balon meteorologiczny za równowartość stu złotych potrafi przechytrzyć barierę elektroniczną wartą 1,6 mld zł. To brutalna lekcja, że w starciu low‑tech z high‑tech zwycięzca nie zawsze jest oczywisty.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
05.02.2026 17:14
Tagi: papierosy
Najnowsze
16:44
Słońce pokazało potęgę. Europa aż zatrzeszczała
Aktualizacja: 2026-02-05T16:44:19+01:00
16:00
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-02-05T16:00:37+01:00
15:21
Totalny paraliż na polskim lotnisku. Pasażerowie godzinami czekają w samolotach
Aktualizacja: 2026-02-05T15:21:15+01:00
14:53
Wyszłam po smartfona, wróciłam z pełnym bakiem. MediaMarkt ma coś ekstra
Aktualizacja: 2026-02-05T14:53:48+01:00
13:37
Zrobili słuchawki dla olbrzymów. Wyglądają absurdalnie
Aktualizacja: 2026-02-05T13:37:01+01:00
13:00
Przelew na telefon w euro stał się możliwy. BLIK to coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-05T13:00:06+01:00
12:42
Z Allegro sprzedasz na Facebooku. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-02-05T12:42:14+01:00
11:52
Samoloty F-35A Husarz dla Polski. Przed nimi kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T11:52:32+01:00
11:33
Obraz ze sklepu był dostępny dla wszystkich. Potężna wpadka
Aktualizacja: 2026-02-05T11:33:19+01:00
10:41
Kometa 3I/Atlas to nie przypadek. "Ktoś mógł w nas wycelować"
Aktualizacja: 2026-02-05T10:41:36+01:00
9:50
Tarcza stanęła, cierpliwość PKP się skończyła. Co dalej z tunelem pod Łodzią?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:50:43+01:00
9:06
Kup iPhone'a jeśli masz coś do ukrycia. Nawet FBI wymiękło
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:22+01:00
8:29
Dostaniesz grę w Spotify. Sprawdzi, jaki z ciebie meloman
Aktualizacja: 2026-02-05T08:29:25+01:00
7:39
Pixel 10a trafi do Polski szybciej. Mamy oficjalną datę premiery
Aktualizacja: 2026-02-05T07:39:04+01:00
7:22
Wielki problem ze Steam Machine. Ceny RAM-u zabiły plan podboju świata
Aktualizacja: 2026-02-05T07:22:44+01:00
6:19
Zimowy armagedon autobusowy. Litowo-jonowe ogniwa spotkały minus 20 st. C
Aktualizacja: 2026-02-05T06:19:03+01:00
6:15
Mieliśmy błędne modele zagłady. Nuklearny strzał to jednak świetny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-05T06:15:00+01:00
6:11
Polski gigant za miliard złotych już się buduje. Oto nasz strażnik Bałtyku
Aktualizacja: 2026-02-05T06:11:00+01:00
6:07
Zrobili z Facebooka maszynkę do kradzieży pieniędzy. Ofiarą mógł paść każdy
Aktualizacja: 2026-02-05T06:07:00+01:00
6:00
Porządna zima to nadzieja na normalne lato? Żebyście się nie zdziwili
Aktualizacja: 2026-02-05T06:00:00+01:00
21:13
Spotify z genialnym ulepszeniem. Wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają
Aktualizacja: 2026-02-04T21:13:27+01:00
20:08
Jedną zapowiedzią zdeklasowali ChataGPT. Gdzieś musi być haczyk
Aktualizacja: 2026-02-04T20:08:42+01:00
19:24
Pionowe karty zmieniają wszystko. Największa nowość w Chrome od lat
Aktualizacja: 2026-02-04T19:24:01+01:00
18:28
Nowe słuchawki Samsunga. Wyglądają zjawiskowo
Aktualizacja: 2026-02-04T18:28:42+01:00
18:02
Android na komputery uderzy w Windowsa. Wyciekło, ile poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-04T18:02:32+01:00
17:34
Dyski HDD przyspieszą. Będą szybkie jak drogie SSD
Aktualizacja: 2026-02-04T17:34:42+01:00
17:27
Ukatrupili Messengera na macOS, ale to nie koniec. Dobre wieści dla Polaków
Aktualizacja: 2026-02-04T17:27:28+01:00
17:11
Łżą jak najęci i tak ma być. Nie szukaj prawdy w internecie, bo się sparzysz
Aktualizacja: 2026-02-04T17:11:55+01:00
16:28
Szpiegowanie na orbicie weszło na niepokojący poziom. Nasze satelity zagrożone
Aktualizacja: 2026-02-04T16:28:56+01:00
16:00
Samsung ulepszy filmy w Galaxy S26. Nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-04T16:00:20+01:00
15:23
Darmowy poradnik rządu trafił na OLX. Polacy się popisali
Aktualizacja: 2026-02-04T15:23:17+01:00
15:00
NiOh 3 to nie bieda-soulsy. Otwarty świat jest strzałem w dychę - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-04T15:00:00+01:00
14:30
Orange daje 1000 GB co miesiąc. Musisz tylko zdradzić Biedronkę
Aktualizacja: 2026-02-04T14:30:29+01:00
14:09
Samsung odda ci 2000 zł. Jeśli kupisz telefon
Aktualizacja: 2026-02-04T14:09:29+01:00
13:44
Coś uderzyło w Ziemię, a nie miało prawa istnieć. "To pradawny potwór"
Aktualizacja: 2026-02-04T13:44:16+01:00
12:53
Służby zrobiły nalot na biuro Muska. "To teatr organów ścigania"
Aktualizacja: 2026-02-04T12:53:38+01:00
11:48
Pod polskim miastem zacznie się "wielkie kopanie". Gigantyczna tarcza ożyła
Aktualizacja: 2026-02-04T11:48:43+01:00
10:46
Polska armia zbroi się na potęgę. Te pociski sieją spustoszenie
Aktualizacja: 2026-02-04T10:46:21+01:00
10:01
Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki
Aktualizacja: 2026-02-04T10:01:29+01:00
9:55
Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:55:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA