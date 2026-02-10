Logo
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji

Media Expert świętuje walentynki mocnymi obniżkami, a na ich czele stoi iPad Air 7. generacji przeceniony o 400 zł.

Malwina Kuśmierek
iPad Air 7 promocja
Walentynki to ten moment w roku, kiedy rozsądek przegrywa z emocjami. Na szczęście są też takie promocje, przy których serce bije szybciej, ale portfel nie płacze. Media Expert przygotowało kilka ofert, które aż proszą się o spontaniczne „biorę”. Na czele tej listy stoi iPad Air 7. generacji, ale to zdecydowanie niejedyna promocja, w której można zakochać się tej zimy.

iPad Air 7. generacji w super promocji. Kupidyn zestrzelił go do prawie historycznego rekordu

Do 14 lutego w Media Expert trwa promocja, w ramach której kupisz iPada Air 7. generacji za jedyne 2 498 zł. To wyraźnie mniej niż regularne 2 899,99 zł i zauważalnie poniżej najniższej ceny z ostatnich 30 dni, która wynosiła 2 658,32 zł. Co więcej, ostatni raz tak atrakcyjny poziom cenowy widzieliśmy w grudniu, kiedy przez zaledwie kilka dni na Ceneo dało się upolować ten model za około 2 324 zł. Jeśli ktoś od dawna polował na dobrą okazję na najnowszego iPada Air, to właśnie ją dostał.

iPad Air 7 generacji
iPad Air 7 generacji

Warto pamiętać, że mówimy o najnowszej generacji iPada Air z czipem M3, który jeszcze niedawno kojarzył się głównie z MacBookami. Nowy procesor zapewnia wyraźnie wyższą wydajność niż wcześniejsze generacje, zarówno w codziennej pracy, jak i przy bardziej wymagających zadaniach, takich jak edycja zdjęć, wideo czy rysowanie. iPad Air dostępny jest w wersjach 11 i 13 cali, a promocyjny wariant 11-calowy oferuje bardzo dobry ekran LCD IPS o wysokiej rozdzielczości, żywych kolorach i jasności 500 nitów, który sprawdza się zarówno do pracy, jak i do rozrywki.

Apple stawia tu na sprawdzony design i funkcjonalność: smukłą aluminiową obudowę, Touch ID w przycisku zasilania oraz dobrze rozmieszczone kamery, z przednią umieszczoną na dłuższym boku. Dużym atutem pozostaje wsparcie dla Apple Pencil i nowej klawiatury Magic Keyboard, dzięki którym iPad Air może z powodzeniem zastąpić lekkiego laptopa. W promocyjnej wersji dostajemy 128 GB pamięci i 8 GB RAM, co dla większości użytkowników będzie w zupełności wystarczające. W połączeniu z walentynkową ceną w Media Expert to jeden z najbardziej opłacalnych wyborów w swojej klasie - także w roli prezentu.

Cena z kodem: 2 498,00 zł
Media Expert
iPad Air 11" 7 gen.
Media Expert
Cena przed kodem: 2 899,99 zł

Ekspres De’Longhi Magnifica Evo ECAM290.51.B

Jeśli poranki mają smak kawy, to ten ekspres potrafi przypieczętować związek na lata.Magnifica Evo to automatyczny ekspres do kawy przeznaczony dla osób, które chcą przygotowywać klasyczne kawy czarne i mleczne bez ręcznej obsługi każdego etapu. Zastosowany system LatteCrema umożliwia spienianie mleka z regulacją gęstości pianki, dzięki czemu cappuccino i latte mają powtarzalną konsystencję. Urządzenie posiada stalowy młynek żarnowy z 13-stopniową regulacją, co pozwala dopasować grubość mielenia do różnych rodzajów ziaren i własnych preferencji. To sprzęt, który sprawdzi się zarówno u początkujących kawoszy, jak i u tych bardziej wymagających. Świetny prezent dla par, które celebrują wspólne poranki - i dla tych, którzy chcą je dopiero zacząć. W cenie jedynie 1298 zł De’Longhi Magnifica Evo może szybko zniknąć z oferty.

Ekspres De’Longhi Magnifica Evo ECAM290.51.B za 1298 zł
Cena z kodem: 1 298,00 zł
Media Expert
Ekspres De’Longhi Magnifica Evo
Media Expert
Cena przed kodem: 1 549,99 zł

realme 12 Pro+ 5G (12/512 GB)

realme 12 Pro+ 5G to średniopółkowy smartfon wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED 6,7 cala o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zastosowany procesor Snapdragon 7s Gen 2 oraz 12 GB pamięci RAM zapewniają płynne działanie systemu i aplikacji, a 512 GB pamięci wewnętrznej pozwala przechowywać dużą liczbę zdjęć, filmów i plików.

realme 12 Pro+ 5G (12/512 GB) za 1399,95 zł

Najmocniejszą stroną telefonu jest rozbudowany zestaw aparatów, w tym główny sensor 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz obiektyw peryskopowy z 3-krotnym zoomem optycznym. Bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 67 W. To model skierowany do osób, które dużo fotografują i oczekują dobrej jakości obrazu w rozsądnej cenie - takiej jak walentynkowe 1 399,95 zł.

Cena z kodem: 1 399,95 zł
Media Expert
realme 12 Pro+ 5G (12/512 GB)
Media Expert
Cena przed kodem: 1 799,99 zł

LEGO ICONS Hibiskus

Zestaw LEGO ICONS Hibiskus (10372) składa się z 660 elementów i przeznaczony jest dla dorosłych użytkowników. Po złożeniu przedstawia roślinę z pięcioma dużymi kwiatami, pąkami oraz liśćmi, umieszczoną w dekoracyjnej doniczce. Poszczególne elementy można ustawiać, zmieniając kąt nachylenia płatków i liści, co pozwala modyfikować wygląd modelu.

To propozycja dla osób, które lubią składanie zestawów jako formę relaksu oraz szukają trwałej lecz nietuzinkowej ozdoby do wnętrza za niewielką cenę. Bowiem w promocji zestaw kosztuje jedynie 249,99 zł.

Cena z kodem: 249,00 zł
Media Expert
LEGO ICONS Hibiskus
Media Expert
Cena przed kodem: 299,99 zł

Ładowarka XLINE MagSystem 3w1

XLINE MagSystem 3w1 to składana stacja ładująca umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie smartfona, smartwatcha i słuchawek w jednym miejscu. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zajmowała mało miejsca po złożeniu, dzięki czemu nadaje się również do zabrania w podróż. Ładowarka posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem, przepięciem i zwarciem oraz diodę LED informującą o pracy urządzenia. Górny moduł jest dostosowany do zegarków Apple, natomiast dolne pole współpracuje z innymi urządzeniami obsługującymi ładowanie indukcyjne. Za całość Media Expert życzy sobie jedynie 109,99 zł - 40 zł mniej względem ceny regularnej.

Ładowarka XLINE MagSystem 3w1 za 109,99 zł
Cena z kodem: 109,00 zł
Media Expert
Ładowarka XLINE MagSystem 3w1
Media Expert
Cena przed kodem: 149,99 zł

Air Fryer Extralink SJ-650B

Na koniec coś dla tych, którzy utożsamiają się ze stwierdzeniem "przez żołądek do serca" . Frytkownica beztłuszczowa Extralink pozwala przygotować szybkie, lżejsze posiłki bez bałaganu w kuchni. Extralink SJ-650B wykorzystuje do tego technologię cyrkulacji gorącego powietrza, która pozwala przygotowywać potrawy z niewielką ilością oleju lub bez niego. Urządzenie oferuje moc 1800 W, regulację temperatury w zakresie 80-200°C oraz minutnik. Idealna dla par, które lubią gotować razem - albo dla tych, którzy po prostu chcą jeść dobrze i wygodnie. Dzięki walentynkowej promocji na zakupie Extralink SJ-650B zaoszczędzisz ponad 200 zł, płacąc jedynie 189,99 zł.

Air Fryer Extralink SJ-650B za 189,99 zł
Cena z kodem: 189,99 zł
Media Expert
Air Fryer Extralink SJ-650B
Media Expert
Cena przed kodem: 399,00 zł
