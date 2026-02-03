Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję

Ładowanie...

Po latach narzekań, żartów i memów na temat jakości jego aplikacji klienckiej Epic wreszcie przyznał, że jego launcher jest zły. Po prostu zły. Najbardziej dosadnie ujął to wiceprezes i dyrektor generalny Epic Games Store, Steven Allison, w rozmowie z Eurogamerem: The launcher sucks, let's call it what it is. Tak otwarte przyznanie winy to w branży rzadkość - i jednocześnie pierwszy realny sygnał, że Epic zamierza zrobić z tym bałaganem porządek.

Rekordy rekordami, ale launcher dalej boli

Z biznesowego punktu widzenia Epic Games Store ma powody do dumy. Raport za 2025 rok pokazuje:

78 mln aktywnych użytkowników miesięcznie na PC,

1,16 mld dolarów przychodu (wzrost o 6 proc.),

400 mln dolarów przychodu z gier firm trzecich (wzrost o 57 proc.),

6,65 mld godzin spędzonych w grach dostępnych na platformie.

Problem w tym, że za tym sukcesem stoi narzędzie, które hamuje dalszy rozwój. Launcher Epic Games Store od lat jest synonimem ociężałości, braku funkcji i ogólnej toporności. I to właśnie on jest dziś największą przeszkodą w przyciąganiu nowych użytkowników.

Steam działa, bo… działa. Epic działa, ale jakby nie chciał

Steam od dwóch dekad buduje swoją pozycję nie dzięki agresywnemu marketingowi, ale dzięki temu, że po prostu działa. Stabilnie, przewidywalnie, szybko. To fundament, na którym Valve mógł budować społeczność, warsztat modów, rynek przedmiotów, system recenzji i całą resztę ekosystemu.

Epic próbował wejść na rynek inaczej - pieniędzmi. Darmowe gry, gry na wyłączność, korzystniejszy podział przychodów dla twórców (12 proc. dla Epic, 88 proc. dla developera). To działało, ale tylko do pewnego momentu. Bo nawet najbardziej hojna promocja nie przykryje faktu, że aplikacja kliencka potrafiła ładować się dłużej niż niejedna gra.

Dla kontekstu: Microsoft, mimo integracji Xboxa z Windows i ogromnego zaplecza technologicznego, wciąż jest graczem drugiego planu. To pokazuje, że w świecie PC nie wystarczy mieć pieniądze. Trzeba mieć software, który nie irytuje.

Co właściwie było nie tak z launcherem Epic Games Store?

Steven Allison nie owijał w bawełnę. Problemy były fundamentalne. Launcher przy każdej zmianie zakładki wykonywał liczne wywołania backendowe. Efekt? Czekanie. Czekanie. I jeszcze trochę czekania. Steam reaguje natychmiast, takie opóźnienia są nie do zaakceptowania.

Brak funkcji społecznych to też problem. Epic w czasie pandemii… usunął czat, wiadomości prywatne i system partii. I nigdy ich nie przywrócił. Platforma bez podstawowych funkcji społecznościowych wyglądała jak relikt sprzed dekady.

Brak systemu recenzji również tak na dobrą sprawę jest na dziś absurdalny. Społeczność od lat domagała się recenzji użytkowników. Epic tłumaczył się obawą przed review bombingiem, ale efekt był taki, że gracze nie mieli żadnego narzędzia do oceny jakości gier.

No i wspomniane już wcześniej problemy z responsywnością. Interfejs działa, ale jakby z niechęcią. Animacje są ociężałe, przejścia powolne, a całość sprawia wrażenie aplikacji webowej z 2014 r., a nie nowoczesnego launchera.

Przebudowa od fundamentów. Wreszcie

Epic nie zamierza już łatać dziur. Zamiast tego - jak wyjaśnia Allison - od listopada trwa kompletna przebudowa architektury launchera. Zmienia się sposób komunikacji z serwerami, sposób renderowania interfejsu, a nawet struktura aplikacji.

Pierwsze efekty mają pojawić się w maju lub czerwcu, a większe zmiany latem. Allison mówi wprost: Powinno zacząć działać lepiej, szybciej, a użytkownicy pomyślą: ‘Wow, to nie jest już tak złe jak kiedyś’. To byłby dla nas duży sukces.

Czy Epic ma szansę dogonić Steama? Krótko: nie teraz. I nie jutro. Ale Epic ma coś, czego Valve nie ma: praktycznie nieograniczone środki finansowe i determinację, by kupować sobie udział w rynku. Model 88/12 jest atrakcyjny dla twórców, a darmowe gry przyciągają użytkowników, którzy - jeśli launcher zacznie działać normalnie - mogą zostać na dłużej.

Allison deklaruje, że za dwa lata chciałby, aby rozmowy o Epic Games Store dotyczyły nie jego wad, ale jego przewag . Czy to wystarczy, by zagrozić Steamowi? Nie od razu. Ale po raz pierwszy od dawna Epic ma plan, harmonogram i świadomość własnych błędów. A to już bardzo dużo.

Maciej Gajewski 03.02.2026 21:30

