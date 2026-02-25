Między wyobraźnią a innowacją. Biedronka pisze Piórko na nowo

Już od 25 lutego 2026 od godz. 12:00 uczestnicy mogą wybierać między dwiema konkursowymi ścieżkami: Piórkiem Wyobraźni przeznaczonym wyłącznie dla ludzkiego talentu oraz Piórkiem Innowacji, w którym autorzy mogą wykorzystywać możliwości nowoczesnych technologii.

„Piórko 2026” – konkurs, który rośnie razem z twórcami

Przez jedenaście lat konkurs "Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci" rozwijał się z uczestnikami. Organizatorzy obserwowali, jak twórcy dojrzewają, coraz odważniej eksperymentują i szukają nowych środków wyrazu. Było jasne, że aby nadal inspirować i wspierać autorów oraz ilustratorów, konkurs musi ewoluować.

Dlatego Piórko 2026 wprowadza największą reformę w swojej historii - otwiera zupełnie nowy rozdział dostosowany do współczesnych twórców i współczesnych form opowieści.

Pierwsza duża zmiana: Piórko otwarte dla wszystkich

Od tego roku Piórko zaprasza do udziału wszystkich twórców, niezależnie od tego czy mają już doświadczenie zawodowe. To naturalny krok wynikający z obserwacji: literatura dziecięca rozwija się dynamicznie, jej twórcy również, a konkurs powinien odzwierciedlać to bogactwo talentów.

Chcemy, aby Piórko było miejscem spotkań wszystkich, którzy tworzą dla dzieci – zarówno tych, którzy zaczynają, jak i tych, którzy od lat pracują w zawodzie. Na koniec dnia, dla nas jurorów, najważniejsza jest i będzie piękna opowieść i fantastyczne ilustracje.

Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. korporacyjnych w sieci Biedronka

To otwarcie oznacza, że po raz pierwszy w historii konkursu doświadczeni pisarze i ilustratorzy staną ramię w ramię z twórcami początkującymi - a wszyscy będą oceniani wyłącznie na podstawie jakości swojej pracy, bo dane osobowe pozostają zaszyfrowane dla członków jury aż do momentu wyłonienia zwycięzców.

Dwie ścieżki konkursu

Kolejna fundamentalna zmiana to wprowadzenie dwóch równoległych dróg twórczych. To odpowiedź zarówno na rozwój technologii, jak i na potrzeby środowiska artystycznego, które dziś pracuje na bardzo różnych narzędziach i w różnych estetykach.

Piórko Wyobraźni – dla twórców, którzy bazują na talencie

To ścieżka zachowująca najważniejszą tradycję konkursu: pełną autorską pracę, bez wsparcia sztucznej inteligencji. To wybór dla osób, które cenią rzemiosło literackie i ilustratorskie budowane wyłącznie na warsztacie, wyobraźni i doświadczeniu twórcy.

Teksty i ilustracje powstają tu od podstaw, bez udziału narzędzi cyfrowych generujących treści. Właśnie dlatego nagrody w tej ścieżce są najwyższe w historii Piórka: 120 000 zł netto za najlepszy tekst i 120 000 zł netto za najlepsze ilustracje.

Silny nacisk położono także na etykę: rygorystyczne zasady antyplagiatowe i procedury weryfikacyjne mają chronić uczciwych artystów oraz transparentność konkursu.

Piórko Innowacji – dla twórców korzystających z narzędzi AI

Ta ścieżka została stworzona z myślą o osobach, które wykorzystują sztuczną inteligencję jako element procesu twórczego. Nie jako zamiennik, lecz jako inspirujące narzędzie, które może pomóc w budowaniu stylu, rytmu lub wizualnej dynamiki.

Tutaj liczy się uczciwość i jawność. Każdy uczestnik musi pokazać, jak wyglądał proces pracy: jakie narzędzia AI zastosował, jakie prompty wprowadzał, jakie były surowe wyniki oraz co zostało wykonane samodzielnie – regulamin zakłada konieczność istotnego wkładu własnego uczestnika.

Nagroda w tej ścieżce wynosi 30 000 zł netto w każdej kategorii, a stworzona opowieść zostanie opublikowana w formie e-booka, dostępnego z poziomu QR‑kodu w drukowanej książce zwycięzcy Piórka Wyobraźni.

Wprowadzamy AI do konkursu w osobnej ścieżce, aby chronić twórców i ich pracę. Chcemy prowadzić przejrzysty dialog o przyszłości kreatywności, z poszanowaniem zarówno tradycji, jak i nowych możliwości.

wyjaśnia Arkadiusz Mierzwa

Nowe Piórko stawia na uczciwość - wobec siebie, wobec publiczności i wobec artystów. Właśnie dlatego wprowadzono: obowiązek uczciwości twórczej, transparentne zasady dotyczące AI, procedurę zwrotu nagrody w razie naruszeń. To sposób Organizatorów konkursu na ochronę tych, którzy tworzą szczerze, i umocnienie reputacji konkursu, który od lat uchodzi za jeden z najbardziej wartościowych w swojej kategorii.

Nowa objętość tekstów – lepsza jakość opowieści

Zmianie uległa również wymagana długość tekstów. Od edycji 2026 obowiązuje nowy zakres: 30 000 - 50 000 znaków ze spacjami.

To decyzja, której celem jest zapewnienie większej równowagi - teksty krótsze często nie pozwalały na pełne rozbudowanie świata przedstawionego, a najdłuższe bywały zbyt obszerne dla odbiorców w wieku 4 - 10 lat. Nowy przedział daje autorom wystarczająco dużo miejsca na stworzenie pełnej historii, a jednocześnie zachowuje przystępność i dynamikę współczesnej książki dziecięcej.

Misja Piórka pozostaje niezmienna: inspirować i rozwijać czytelnictwo

Choć Piórko jest widowiskowym wydarzeniem dla twórców, jego znaczenie sięga dużo dalej. W wielu mniejszych miejscowościach sklep sieci Biedronka jest jedynym miejscem, gdzie można kupić fizyczną książkę. Opowieści stworzone w ramach konkursu sprzedały się już w setkach tysięcy egzemplarzy, stając się oknem na świat literatury.

Literatura dziecięca ma olbrzymią moc – buduje więzi, rozwija wyobraźnię, uczy wrażliwości. Chcemy, by każde dziecko w Polsce mogło mieć dostęp do dobrej opowieści, a nasz konkurs zmieniał się wraz z otaczającym nas światem.

mówi Arkadiusz Mierzwa

Najważniejsze daty Piórko 2026:

25.02.2026 – start etapu tekstowego

26.03.2026 – zakończenie przyjmowania tekstów

Maj 2026 – ogłoszenie zwycięzcy na Warszawskich Targach Książki

29.05.2026 – start etapu ilustratorskiego

Wrzesień 2026 – ogłoszenie wyników

13.11.2026 – premiera zwycięskiej książki w sieci Biedronka

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu i ważne terminy dostępne są na stronie: https://piorko.biedronka.pl/.

