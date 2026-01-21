  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Wielkie koncerny wciąż chcą, żebyś płacił za transport wody. HOLY udowadnia, że to przeszłość

Lokowanie produktu: holy

Mamy 2026 rok. Rozmawiamy z AI, płacimy zegarkiem, a samochody same parkują. Jednak w jednej kwestii wciąż tkwimy w latach 90. Idziemy do sklepu, kupujemy kolorową wodę z cukrem, a potem dźwigamy te kilogramy na trzecie piętro. Nie jest to ani logiczne, ani ekologiczne. Status quo chce zmienić startup HOLY. Chce udowodnić, że model, do którego przyzwyczaiły nas duże koncerny, nadaje się do kosza.

Karol Kopańko
Napoje HOLY

Zastanawialiście się kiedyś nad logiką kupowania napojów w butelkach? Spójrzmy na to na chłodno. Płacimy za produkt, który w 90 proc. składa się z wody. Tej samej, którą mamy w kranie niemal za darmo. Reszta to cukier, barwnik i gigantyczna ilość plastiku.

Rynek napojów to technologiczny skansen

Następnie ten "towar" pakowany jest na ciężarówki, które spalają ropę, wożąc w tę i z powrotem tysiące ton... wody. Z fabryki do magazynu, z magazynu do sklepu, ze sklepu do twojego domu. Płacisz za paliwo, za marżę sklepu, za marketing i za butelkę, którą za chwilę wyrzucisz. Niestety to standard rynkowy, którego bronią największe światowe koncerny. Posiadają oni rozlewnie, systemy dystrybucji i potężne budżety reklamowe. Zmiana tego modelu im się po prostu nie opłaca. I właśnie w ten skostniały układ - produkujący góry plastiku i emitujący CO2 - postanowiło uderzyć HOLY.

Idea jest prosta: Wyślijmy proszek, wodę masz w domu

Model biznesowy HOLY przypomina przejście z płyt CD na Spotify. Zamiast fizycznego nośnika (butelka z wodą), dostajesz samą "treść" - skoncentrowany smak w formie proszku. Koncepcja Direct-to-Consumer (D2C) w tym wydaniu eliminuje problemy łańcucha dostaw:

  1. Koniec z wożeniem wody - jedno małe opakowanie HOLY wystarcza na przyrządzenie 50 porcji napoju (ok. 25 litrów). Wyobraźcie sobie 50 półlitrowych butelek. A teraz wyobraźcie sobie jedną małą paczkę, którą kurier wrzuca do paczkomatu.
  2. Koniec z plastikiem - rezygnacja z jednorazowych butelek oznacza redukcję odpadów opakowaniowych o ponad 90 proc.
  3. Koniec z pośrednikami - omijając sieci handlowe, marka może skupić się na jakości składników, a nie na walce o miejsce na półce w dyskoncie.
  4. Wartościowe składniki - HOLY nie musi tak wiele inwestować w łańcuch dostaw (w końcu nie kupuje wody), więc więcej pieniędzy zostaje na to, co najważniejsze, czyli skład.

Bycie "eko" jest logiczne z punktu widzenia portfela i komfortu życia

Największym problemem "ekologicznych" rozwiązań jest często to, że są niewygodne lub drogie. Papierowe słomki, które rozmiękają, są tego najlepszym przykładem. W przypadku modelu, który proponuje HOLY, ekologia jest niejako skutkiem ubocznym wygody. Płacisz ok. 3 zł za porcję napoju funkcjonalnego, zamiast 6-8 zł w sklepie - oszczędzasz. Nie musisz dźwigać zgrzewek na 4. piętro - to duża wygoda. Przy okazji generujesz mniej plastiku, za co podziękuje ci otoczenie.

Najlepszy na początek jest Starter Set Deluxe. Daje możliwość wypróbowania różnych smaków. Dzięki temu wiesz co Ci smakuje.

Inwestorzy widzą w tym przyszłość, a nie tylko oranżadę

Tej idei uwierzyli już inwestorzy, którzy widzą potencjał, aby HOLY stało się "disruptorem" - podmiotem, który wywraca stolik i zmienia zasady gry. Firma zamknęła rundę finansowania na 10,5 miliona euro. Inwestycji przewodził fundusz Left Lane Capital, a w rundzie wzięli udział też FoodLabs czy Simon Capital. Takie kwoty nie płyną do firm, które po prostu sprzedają smaczną lemoniadę. 

HOLY oferuje bogactwo smaków: od klasyków Iced Tea (orzeźwiająca czarna herbata), przez niekonwencjonalne miksy (limonka z matchą, miętą i zieloną herbatą), po 25 typów napojów energetycznych (w sklepach zwykle musimy zadowolić się jednym).

Czy butelki znikną?

Pewnie nieprędko. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, a wielkie koncerny nie oddadzą rynku bez walki. Jednak sukces HOLY (już ponad 10 milionów sprzedanych napojów i 2 miliony klientów) pokazuje, że zmiana warty już się zaczęła.

Coraz więcej osób zauważa, że płacenie za transport wody w plastiku to relikt przeszłości. Skoro możemy "ściągnąć" muzykę i filmy z chmury, dlaczego wciąż fizycznie "ściągamy" wodę ze sklepu?

Karol Kopańko
21.01.2026 11:07
Lokowanie produktu: holy
Tagi: zdrowie
Najnowsze
10:31
ChatGPT sam sprawdzi, ile masz lat. Algorytm wyczuje, że kręcisz
Aktualizacja: 2026-01-21T10:31:49+01:00
9:47
Jaki telefon do zdjęć i wideo w normalnych pieniądzach? Mam kilka opcji
Aktualizacja: 2026-01-21T09:47:46+01:00
9:39
Samsung: "nasze tanie telefony nie podrożeją". Znaleźli sposób
Aktualizacja: 2026-01-21T09:39:36+01:00
9:02
Firmy dostały list z instrukcją na wojnę. Szykują się do obrony totalnej
Aktualizacja: 2026-01-21T09:02:20+01:00
8:09
Koniec AirPodsów, jakie znamy. Apple stawia na kamery i machanie rękami
Aktualizacja: 2026-01-21T08:09:57+01:00
7:27
Europa szykuje bicz na Muska. "Koniec z cyfrowym rynsztokiem"
Aktualizacja: 2026-01-21T07:27:57+01:00
6:45
Motorola Edge 70 Fusion zawstydzi iPhone'a 17e. Mocne trzewia i bateria
Aktualizacja: 2026-01-21T06:45:00+01:00
6:34
ChatGPT niedługo zbankrutuje. Jak to możliwe? Z satysfakcją tłumaczę
Aktualizacja: 2026-01-21T06:34:00+01:00
6:23
Pan i Pani Smirnow. Małżeństwo z Rosji szpieguje nas i śle bombę kurierem
Aktualizacja: 2026-01-21T06:23:00+01:00
6:12
Procesor NVIDIA w laptopie zamiast AMD i Intela. Ten przełom już rusza
Aktualizacja: 2026-01-21T06:12:00+01:00
6:01
Fuzja OnePlus, Realme i Oppo może zmienić rynek. Tylko fani nie chcą
Aktualizacja: 2026-01-21T06:01:00+01:00
22:00
Samsung Galaxy A57 będzie hitem. Najbardziej opłacalny smartfon 2026
Aktualizacja: 2026-01-20T22:00:02+01:00
20:59
Przywrócili legendarną serię reklam Mac vs PC. I to dla okrutnego produktu
Aktualizacja: 2026-01-20T20:59:36+01:00
20:42
Ryanair kpi z Elona Muska. Rusza promocja "dla wielkich idiotów"
Aktualizacja: 2026-01-20T20:42:24+01:00
20:00
Tajemnicza choroba astronauty. Ewakuowali go ze Stacji Kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-20T20:00:00+01:00
19:28
Android już nie taki otwarty. Google utrudnia instalowanie apek z sieci
Aktualizacja: 2026-01-20T19:28:03+01:00
19:14
Apple zmienia App Store na gorsze. Granica przyzwoitości przekroczona
Aktualizacja: 2026-01-20T19:14:19+01:00
18:33
Ziemia straci grawitację na 7 sekund? NASA tłumaczy, Internet oszalał
Aktualizacja: 2026-01-20T18:33:32+01:00
18:08
Stolica polskiego smogu ma komunikację za darmo. I hejterzy się duszą
Aktualizacja: 2026-01-20T18:08:45+01:00
17:31
Kometa 3I/Atlas jest za symetryczna. Takich smug nie ma w świecie komet
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:52+01:00
16:59
"AI jest dobre, wy nie rozumiecie” Szef Razera chwali słoik z hologramem
Aktualizacja: 2026-01-20T16:59:00+01:00
16:50
Wyczekiwany gadżet OpenAI robią ludzie z Apple. Będzie stale z tobą
Aktualizacja: 2026-01-20T16:50:10+01:00
16:17
W 2026 smartfony będą droższe. O dziwo biedni tego nie poczują
Aktualizacja: 2026-01-20T16:17:06+01:00
16:06
ChatGPT miał zabić człowieka. Zarzuty są naprawdę ciężkie
Aktualizacja: 2026-01-20T16:06:02+01:00
15:45
iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem
Aktualizacja: 2026-01-20T15:45:48+01:00
15:24
Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00