Ogrzeją się w nietypowy sposób. Pierwsza taka inwestycja

Wybaczcie niepoważny żart – wcale nie sugeruję, że w Grudziądzu mogą być osoby, którym słoma wystaje z butów. Ale nawet gdyby takie się znalazły, to nic, tylko się cieszyć. Będzie w końcu dodatkowe paliwo do ogrzewania miasta.

W Grudziądzu już działa pierwszy w Polsce kocioł parowy, który do produkcji ciepła i prądu wykorzystuje luźną słomę – informuje "Gazeta Pomorska". To pierwsza taka inwestycja w Polsce.

Słoma w użyciu jest już od dłuższego czasu

Tyle że dotychczas surowiec w postaci słomy był prasowany i magazynowany przy wykorzystaniu własnego parku maszynowego. We wrześniu 2025 r. Urząd Miejski w Grudziądzu informował, że rocznie zbieranych jest ok. 60 tysięcy ton słomy.

- Dzięki temu grudziądzanie korzystają z ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii – podkreślał prezes zarządu OPEC-BIO Jarosław Ronowicz.

Biomasa pozyskiwana była z obszaru 12 tys. hektarów w promieniu do 120 kilometrów od miasta. Słoma stanowiła wówczas 23 proc. miksu paliwowego, ale już wtedy zapowiadano zwiększenie jej udziału.

Nowy kocioł o łącznej mocy 12,5 MW sprawia, że słomę można spalać bez przetwarzania. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy.

Węgiel wypychany

Jak informuje "Gazeta Pomorska", udział słomy w produkcji ciepła i energii elektrycznej wzrośnie z 23 do 42 proc. Pozostałe 58 proc. paliwa nadal stanowić będzie węgiel. Z wyliczeń OPEC Grudziądz wynika jednak, że za sprawą pierwszej tego typu inwestycji w Polsce jego zużycie spadnie o ok. 19 tys. ton rocznie. Z kolei emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza o 43 tys. ton na rok.

Kiedy w 2022 r. podpisywano umowę na budowę kotła na słomę, zwracano uwagę, że inwestycja przyczyni się nie tylko do ograniczenia spalania węgla czy zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej, ale też wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza poprzez dywersyfikację paliw.

- To historyczny dzień dla Grudziądza. Jako miasto i mieszkańcy możemy być dumni, że to właśnie u nas realizowane są tak duże i innowacyjne projekty - mówił wówczas prezydent Maciej Glamowski.

A teraz miasto przeszło od słów do czynów. Nie był to więc słomiany zapał.

21.01.2026

