LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać

Idealny zwierzak dla alergika? LEGO oficjalnie zaprezentowało zestaw Icons Szczeniak golden retriever 11384. Model ma ruchomy pyszczek, wymienne języki i - w przeciwieństwie do żywego pierwowzoru - nie zje wam kapci, choć jego złożenie zajmie kilka dobrych godzin.

Oliwier Nytko
Kosztuje 600 zł i nie trzeba go wyprowadzać. Nowy hit od LEGO
W ostatnich latach duńska firma znalazła nową, niezwykle dochodową niszę, oferując zestawy, które bardziej przypominają elementy wystroju wnętrz niż tradycyjne zabawki. Ogromnym sukcesem okazała się Kolekcja botaniczna, dzięki której dorośli zaczęli masowo ustawiać na parapetach plastikowe storczyki, bukiety róż czy drzewka bonsai.

Jednak prawdziwym przełomem wizerunkowym i sprzedażowym okazał się wydany niedawno czarny kot, czyli Tuxedo Cat. Model ten podbił media społecznościowe, stając się wiralem za wiralem. Internauci pokochali go za realizm i specyficzny urok, ponieważ wyglądał jak żywy zwierzak, ale nie wymagał kuwety ani karmienia.

Sukces kota pokazał LEGO, że po roślinach naturalnym kierunkiem rozwoju są realistyczne figury zwierząt domowych w skali jeden do jednego.

Nowy model dla miłośników psów

Idąc za ciosem, producent postanowił zadowolić drugą stronę odwiecznego konfliktu psiarzy z kociarzami. Oficjalnie ogłoszono zestaw LEGO Icons Szczeniak golden retriever o numerze katalogowym 11384.

To naturalna kontynuacja serii fauny, która ma przyciągnąć do sklepów miłośników czworonogów. Zestaw trafi do regularnej sprzedaży 1 lutego 2026 r., choć przedsprzedaż ruszyła niemal natychmiast po ogłoszeniu.

Nowy model jest konstrukcją dość zaawansowaną, wszak składa się z 2102 elementów, co sugeruje kilka godzin składania. Wyceniono go na 619,99 zł - i jest to produkt oznaczony kategorią 18+, co zazwyczaj wiąże się z bardziej skomplikowanymi technikami budowania i pudełkiem w eleganckiej, czarnej szacie graficznej, typowej dla serii Icons.

LEGO® Icons #11384 Szczeniak golden retriever
Ruchome elementy i detale

Projektanci postawili na interaktywność modelu, aby uniknąć efektu statycznej rzeźby. Szczeniak ma ruchomą głowę, uszy oraz ogon, co pozwala na nadawanie mu różnych wyrazów pyska.

Możliwe jest również uniesienie przedniej łapy w geście proszenia lub zabawy. Dzięki temu gotowa konstrukcja może zmieniać pozy, co ułatwia robienie zdjęć i dzielenie się nimi w sieci... na czym LEGO zależy pewnie najbardziej.

Szczególną uwagę przywiązano do pyska zwierzęcia. Mechanizm pozwala na otwieranie pyszczka, w którym widać rzędy małych, białych zębów.

W zestawie znajdują się wymienne elementy, dzięki którym można włożyć psu różowy język, dodając mu nieco zawadiackiego charakteru. Całość uzupełnia kolorowa obroża z medalionem, która przełamuje jednolitą kolorystykę sierści.

Zestaw wspierany jest przez aplikację LEGO Builder, która oferuje cyfrowe instrukcje z możliwością obracania modelu w 3D i przybliżania detali.

Fakt, to ukłon w stronę osób, które mogą mieć trudności z tradycyjnymi, papierowymi schematami przy tak dużej liczbie elementów w podobnym kolorze. Golden retriever ma być relaksującym projektem, a nie frustrującym wyzwaniem inżynieryjnym.

Zestaw 11384 kosztuje krocie. Czy warto?

Cena przekraczająca 600 zł za plastikowego psa może wydawać się wysoka, ale przelicznik ceny za element wypada tutaj całkiem korzystnie, wynosząc około 29 groszy za klocek. Jeśli szczeniak powtórzy sukces kota pod względem stabilności konstrukcji i estetyki, będzie to solidna pozycja wystawowa.

I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to fajna opcja dla osób, które z powodu alergii lub trybu życia nie mogą pozwolić sobie na żywe zwierzę, a chcą mieć w domu sympatyczny akcent. Patrząc na sukces czarnego kota, golden retriever ma szansę stać się kolejnym hitem prezentowym, mimo że nie oferuje takiej różnorodności kolorystycznej jak zestawy kwiatowe.

Oliwier Nytko
20.01.2026 07:52
Tagi: LEGO
