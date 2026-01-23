Bank Pekao S.A. wzmacnia ochronę klientów w cyfrowym świecie

Ładowanie...

Bankowość internetowa stała się codziennością dla milionów Polaków. Korzystamy z niej, bo jest szybka i wygodna – ale wraz z tym rośnie skala zagrożeń w sieci. Bank Pekao konsekwentnie inwestuje w rozwiązania, które chronią klientów przed cyberzagrożeniami i zapewniają najwyższy poziom ochrony ich danych i środków. Pekao nieprzerwanie wprowadza nowoczesne mechanizmy zabezpieczeń i edukuje użytkowników, aby korzystali z bankowości online świadomie i bez obaw.

– Cyberbezpieczeństwo to nie tylko technologia, ale przede wszystkim zaufanie. Naszym zadaniem jest zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie kontaktu z bankiem – od logowania po realizację transakcji. Dlatego stawiamy na edukację – bo nawet najlepsze technologie wymagają świadomego użytkownika. Nasze kampanie i narzędzia mają pomóc klientom rozpoznawać zagrożenia i korzystać z bankowości online w sposób bezpieczny – podkreśla Michał Nagórka, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A.

Nowa kampania edukacyjna – sześć sposobów na bezpieczną bankowość

W ramach najnowszej kampanii edukacyjnej Bank Pekao S.A. przygotował sześć krótkich, dynamicznych filmów, które w przystępny sposób prezentują kluczowe funkcje bezpieczeństwa w aplikacji PeoPay i serwisie internetowym Pekao24:

CyberRescue – całodobowy dostęp do ekspertów od cyberbezpieczeństwa, którzy pomogą w sytuacjach zagrożenia i doradzą także w sprawach niezwiązanych z bankowością.

– całodobowy dostęp do ekspertów od cyberbezpieczeństwa, którzy pomogą w sytuacjach zagrożenia i doradzą także w sprawach niezwiązanych z bankowością. Panic Button – cyfrowa tarcza bezpieczeństwa. Wystarczy jedno kliknięcie, aby natychmiast odciąć oszusta od danych i pieniędzy. Zero dostępu, pełna kontrola – w ułamku sekundy.

– cyfrowa tarcza bezpieczeństwa. Wystarczy jedno kliknięcie, aby natychmiast odciąć oszusta od danych i pieniędzy. Zero dostępu, pełna kontrola – w ułamku sekundy. Ochrona behawioralna – inteligentny system analizujący zachowania na koncie, wykrywający nietypowe operacje i blokujący podejrzane transakcje, zanim dojdzie do utraty środków.

– inteligentny system analizujący zachowania na koncie, wykrywający nietypowe operacje i blokujący podejrzane transakcje, zanim dojdzie do utraty środków. Logowanie dwuskładnikowe – dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która znacząco utrudnia dostęp do konta nawet w przypadku przejęcia części danych logowania.

– dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która znacząco utrudnia dostęp do konta nawet w przypadku przejęcia części danych logowania. Weryfikacja tożsamości pracownika banku – dzięki niej klient na pewność, że rozmawia z prawdziwym doradcą, a nie oszustem podszywającym się pod bank.

– dzięki niej klient na pewność, że rozmawia z prawdziwym doradcą, a nie oszustem podszywającym się pod bank. Powiadomienia o zdarzeniach na koncie – natychmiastowe alerty o logowaniach, transakcjach i zmianach ustawień, dzięki którym klient zawsze wie, co dzieje się na jego koncie.

– Bezpieczna bankowość to dla nas priorytet. W świecie, w którym cyberzagrożenia ewoluują z dnia na dzień, nie wystarczy reagować – trzeba działać proaktywnie. Dlatego wdrażamy zaawansowane mechanizmy ochrony, takie jak analiza behawioralna, wieloskładnikowe uwierzytelnianie czy systemy szybkiej blokady. Nasze zespoły monitorują zagrożenia w czasie rzeczywistym, aby minimalizować ryzyko i chronić środki klientów – zaznacza Robert Mazur, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Banku Pekao S.A.

Bezpieczeństwo jako element marki

Nowe materiały wideo banku to nie tylko prezentacja funkcji bezpieczeństwa, ale także element szerszej strategii komunikacji marki. Pekao stawia na prosty, zrozumiały przekaz, który łączy wiedzę ekspercką z atrakcyjną formą – tak, aby każdy klient mógł świadomie korzystać z bankowości online. Za koncept kreatywny odpowiada agencja VML, a materiały wideo powstały we współpracy ze studiem Badi Badi i Beat Shop.

– Bezpieczeństwo jest integralną częścią naszej marki. Zależy nam, aby klienci wiedzieli, że Bank Pekao S.A. nie tylko oferuje nowoczesne usługi, ale też chroni ich w cyfrowym świecie. Kampania została zaprojektowana tak, aby edukacja była angażująca, dynamiczna i lekka, czyli odpowiadała na potrzeby współczesnych użytkowników – mówi Jorge Sanchez, Dyrektor Departamentu Marketingu Banku Pekao S.A.

Więcej informacji o funkcjach bezpieczeństwa oraz filmy wideo można znaleźć na www.pekao.com.pl/bezpieczenstwo.

Spiders Web 23.01.2026 08:19

