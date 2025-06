Kupują autobusy wodorowe, ale mają problem z paliwem. Będą je produkować na miejscu

O problemach przekonano się w Poznaniu czy Wałbrzychu, gdzie autobusy wodorowe trzeba było ściągać z ulic. Powód? Paliwo, które otrzymały miasta, miało niewłaściwe parametry. "Niestety ze względu na to, że to trzeba przepłukać azotem, a w Bolechowie są odpowiednie instalacje, które odciągają ten wodór, było konieczne zawiezienie tych autobusów do producenta i tam na miejscu zostały one przeczyszczone" – wyjaśniał Radiu Wrocław Kamil Orpel, prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.