Czy będziemy jeszcze umieli odpoczywać? "Nie samą pracą człowiek żyje"

Jakim źródłem będą satyryczne filmiki z TikToka, których autorzy odgrywają m.in. role kasjerek? Zakładają na głowę słuchawki, szybkim ruchem kasują produkty, w tym samym czasie rozmawiając z koleżanką, przez co klient nie wie, czy teraz pracownik sklepu odzywa się do niego, czy do współpracownika. Ostatnio pojawił mi się taki materiał: chłopak wcielający się w rolę kasjerki jest oschły dla klienta, ale przemiły dla kończącej pracę koleżanki. Jaka piękny opis panujących koleżeńskich relacji, ale i granicy dzielącej dwie grupy. To tylko skrawek dotyczący jednej profesji, ale zawsze coś.