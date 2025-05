Nowa technologia w automatyzacji SEO.  Jak efektywnie prowadzić analitykę w 2025 roku?

Revamper11 wspiera pracę zespołową – można procedować zadania w formule kanban (to do - doing - done), a dane mogą być udostępniane między członkami zespołu, raporty można wysyłać automatycznie do zdefiniowanych odbiorców. Co więcej, zewnętrzni eksperci, z którymi chcemy pracować, nie muszą nawet zakładać konta, by widzieć przypisane im zadania / briefy. To znaczące ułatwienie np. dla developerów.