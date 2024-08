Odpalasz aplikację i jeździsz autobusami za darmo. Oto dlaczego to zły pomysł

Zgaduję, że autobusy nie cieszą się dużą popularnością z bardzo prostego powodu. Sprawdziłem rozkład jazdy. Np. linia numer 1 od 8:30 kursuje co godzinę. Od 15:10 co 20 minut, by od... 16:10 wrócić do jazdy co 60 min. Ostatni autobus wyrusza o 18:55. Jeszcze większe przerwy ma linia numer 2 (ostatni autobus też o 18:59 zjeżdża do zajezdni), podziurawione jest również kursowanie „trójki”.