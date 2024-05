Stworzyli sztuczną synapsę. Krok od komputera niczym ludzki mózg

Chociaż sztuczne synapsy zdolne do przetwarzania złożonych informacji już istnieją (w oparciu o materiały stałe), teraz po raz pierwszy pokazujemy, że tego wyczynu można dokonać także przy użyciu wody i soli. Skutecznie replikujemy zachowania neuronów za pomocą systemu wykorzystującego to samo medium co mózg. Być może utoruje to drogę systemom komputerowym, które wierniej odtwarzają niezwykłe możliwości ludzkiego mózgu