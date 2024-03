Nowość w aplikacji inPostu. Gigant reaguje na coraz większą konkurencję i obniża ceny

W Mini paczce nadasz niewielkie przedmioty za niewielkie pieniądze – tylko 11,99 zł za nadanie paczki przez Paczkomat lub 14,99 zł za dostawę do domu. Wymiary Mini paczki to maksymalne: 4 x 23 x 40cm, minimalne 10 x 15cm, a maksymalna waga to 3kg. Opcja dostępna jest tylko w aplikacji InPost Mobile