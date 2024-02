Elon Musk ma propozycję dla armii. Powiedział, jak można wykorzystać Starshipa

Jeszcze większe możliwości otwierają się przed wojskiem, które widzi w Starship potencjał do rewolucjonizowania logistyki wojskowej. Podczas konferencji Space Mobility, zorganizowanej przez Siły Kosmiczne USA na początku tego miesiąca, przedstawiciele SpaceX i Departamentu Obrony omawiali plany dotyczące wykorzystania Starship do transportu zaopatrzenia, a może nawet żołnierzy, do dowolnego miejsca na świecie w mniej niż godzinę.