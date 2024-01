Pół Polski nie zdało egzaminów zawodowych, bo ktoś dał zły klucz

Pisemna część egzaminów w sesji Zima 2024 zrealizowana za sprawą elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów (SIOEPKZ) dla zdecydowanej większości okazała się… rozczarowaniem. Do zaliczenia potrzeba było 50 proc. uzyskanych punktów, ale zdecydowana większość zdających egzamin po zakończeniu egzaminu zobaczyła, że nie udało im się zdobyć wymaganego pułapu we wstępnych wynikach. To jeden wielki błąd.