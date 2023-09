Wyciekły rendery budżetowca Samsunga. Czy tak będzie się prezentował Galaxy A05?

Choć informacje i przecieki dotyczące flagowych smartfonów są najbardziej rozchwytywane przez entuzjastów technologii, to statystyki nie kłamią: najliczniej kupowanymi smartfonami są urządzenia średnio i niskopółkowe.



O Samsungu Galaxy A05 pisaliśmy na początku września - choć premiera urządzenia jest zaplanowana na ostatni kwartał bieżącego roku, to specyfikacja następcy A04 już trafiła do sieci. Teraz do internetu trafiły obrazy przedstawiające wygląd nowego, budżetowego urządzenia.