Nie daj się oszukać w sieci, czyli jak się nie naciąć [Wideo]

Kosmiczny zarobek na kryptowalutach, “kluby milionerów” na Instagramie czy podejrzanie atrakcyjne promocje reklamowane przez influencerów - o co chodzi? Jak sprawdzić, jaką faktyczną wartość mają wciskane nam w internecie oferty i czy aby nie jest to oszust. #REKLAMA Materiał powstał we współpracy z marką Bank Pekao S.A.