Myślałeś, że twoje WiFi jest szybkie? LiFi jest 100 razy szybsze

LiFi raczej nie zostanie drugim WiFi i nie zacznie masowo trafiać chociażby do smartfonów lub laptopów. Jednak standard 802.11bb może faktycznie zapewnić ogromną przewagę - musi zostać zaimplementowane tam, gdzie to możliwe. Chociaż niższe opóźnienia wydają się naprawdę kuszące, to od teraz LiFi po opublikowaniu standardu przez IEEE ma szansę trafiać do nowych urządzeń. Ciekawe co producenci wymyślą.