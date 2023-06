Lidlomix w szalonej promocji. Kto teraz dopłaci do Thermomixa?!

Monsieur Cuisine Smart, konkurent Thermomixa, który potocznie nazywany jest Lidlomiksem, zdobył szerokie grono fanów. To niedrogi sprzęt, który wykonuje niemal te same funkcje, co kultowy Thermomix, ale za znacznie niższą cenę. A teraz dostępny jest jeszcze taniej, ponieważ Lidl ogłosił ogromną promocję. Warto się zainteresować!