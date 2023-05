Rozbił samolot, żeby zgarnąć kliki na YouTubie. Teraz może trafić do więzienia

Pod koniec 2021 roku, 24 grudnia, TrevorJacob opublikował swój film zatytułowany "I Crashed My Airplane". Najnowsze doniesienia wskazują na to, że twórcy grozi nawet 20 lat więzienia. Był to bowiem skok na wyświetlenia, który miał zapewnić youtuberowi sławę i pieniądze, a co najwyżej przysporzył mu ogromnych kłopotów.