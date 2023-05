Wysłali drewno w kosmos, żeby sprawdzić co się stanie. Teraz mają szalony plan

Podstawowym materiałem do produkcji sklejki jest brzoza, a my używamy w zasadzie tego samego, co można znaleźć w sklepie z narzędziami lub do produkcji mebli. Główna różnica polega na tym, że zwykła sklejka jest zbyt wilgotna do zastosowań kosmicznych, dlatego umieszczamy nasze drewno w termicznej komorze próżniowej, aby je wysuszyć. Następnie wykonujemy również osadzanie warstw atomowych, dodając bardzo cienką warstwę tlenku glinu, zwykle używanego do hermetyzacji elektroniki

- wyjaśnia główny inżynier Woodsat Samuli Nyman.